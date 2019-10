Statistiques de négociation consolidées du Groupe TMX pour septembre 2019

La Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX et

TORONTO, le 4 oct. 2019 /CNW/ - Groupe TMX Limitée a annoncé aujourd'hui les statistiques de négociation de septembre 2019 pour ses marchés, soit la Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX (Alpha) et la Bourse de Montréal (MX).

Ensemble des marchés d'actions de TMX *



Septembre 2019 Août 2019 Septembre 2018 Volume 10 687 807 606 11 020 201 355 13 805 947 691 Valeur 163 985 127 967 $ 151 496 126 865 $ 162 069 795 278 $ Opérations 21 288 796 23 044 359 23 836 951







Moyennes quotidiennes





Volume 534,4 M 524,8 M 726,6 M Valeur 8 199,3 M $ 7 214,1 M $ 8 530,0 M $ Opérations 1 064 440 1 097 350 1 254 576

Cumul depuis le début de l'exercice



2019 2018 Variation (%) Volume 101 195 204 489 109 474 302 119 -7,6 Valeur 1 428 046 297 818 $ 1 332 862 460 076 $ +7,1 Opérations 197 723 514 195 820 798 +1,0







Moyennes quotidiennes





Volume 538,3 M 582,3 M -7,6 Valeur 7 596,0 M $ 7 089,7 M $ +7,1 Opérations 1 051 721 1 041 600 +1,0

Bourse de Toronto



Septembre 2019 Août 2019 Septembre 2018 Volume 7 176 681 713 7 024 154 983 7 804 770 028 Valeur 149 934 084 135 $ 135 298 626 479 $ 139 564 806 848 $ Opérations 18 630 863 19 982 100 19 534 347 Indice composé S&P/TSX à la fermeture ^ 16 658,63 16 442,07 16 073,14







Moyennes quotidiennes





Volume 358,8 M 334,5 M 410,8 M Valeur 7 496,7 M $ 6 442,8 M $ 7 345,5 M $ Opérations 931 543 951 529 1 028 124

Cumul depuis le début de l'exercice



2019 2018 Variation (%) Volume 64 143 183 431 62 122 287 659 +3,3 Valeur 1 279 591 581 329 $ 1 185 533 072 227 $ +7,9 Opérations 169 277 510 165 302 070 +2,4







Moyennes quotidiennes





Volume 341,2 M 330,4 M +3,3 Valeur 6 806,3 M $ 6 306,0 M $ +7,9 Opérations 900 412 879 266 +2,4

Bourse de croissance TSX *



Septembre 2019 Août 2019 Septembre 2018 Volume 2 659 974 517 2 971 301 290 4 669 743 476 Valeur 955 908 893 $ 1 157 031 374 $ 3 935 377 625 $ Opérations 521 364 624 868 1 484 721 Indice composé S&P/TSX de croissance à la fermeture ^ 558,68 589,36 709,15







Moyennes quotidiennes





Volume 133,0 M 141,5 M 245,8 M Valeur 47,8 M $ 55,1 M $ 207,1 M $ Opérations 26 068 29 756 78 143

Cumul depuis le début de l'exercice



2019 2018 Variation (%) Volume 28 293 917 771 38 794 800 228 -27,1 Valeur 14 214 859 917 $ 24 703 520 478 $ -42,5 Opérations 6 750 428 10 306 222 -34,5







Moyennes quotidiennes





Volume 150,5 M 206,4 M -27,1 Valeur 75,6 M $ 131,4 M $ -42,5 Opérations 35 907 54 820 -34,5

Bourse Alpha TSX



Septembre 2019 Août 2019 Septembre 2018 Volume 851 151 376 1 024 745 082 1 331 434 187 Valeur 13 095 134 939 $ 15 040 469 012 $ 18 569 610 805 $ Opérations 2 136 569 2 437 391 2 817 883







Moyennes quotidiennes





Volume 42,6 M 48,8 M 70,1 M Valeur 654,8 M $ 716,2 M $ 977,3 M $ Opérations 106 828 116 066 148 310

Cumul depuis le début de l'exercice



2019 2018 Variation (%) Volume 8 758 103 287 8 557 214 232 +2,3 Valeur 134 239 856 572 $ 122 625 867 371 $ +9,5 Opérations 21 695 576 20 212 506 +7,3







Moyennes quotidiennes





Volume 46,6 M 45,5 M +2,3 Valeur 714,0 M $ 652,3 M $ +9,5 Opérations 115 402 107 513 +7,3

Bourse de Montréal



Septembre 2019 Août 2019 Septembre 2018 Volume (contrats dérivés) 10 378 265 10 769 970 7 777 820 Intérêt en cours (contrats) 7 940 774 7 691 639 7 035 618

Cumul depuis le début de l'exercice



2019 2018 Variation (%) Volume (contrats) 87 740 866 81 068 801 +8,2 Intérêt en cours (contrats) 7 940 774 7 035 618 +12,9

* Comprend NEX.

Toutes les données sont en date du 30 septembre 2019. Étant donné que le règlement de certaines opérations n'est pas effectué à la date de l'opération, les chiffres peuvent changer d'ici à ce que toutes les opérations du mois de septembre aient été réalisées. Les données du mois précédent ont été mises à jour en fonction des corrections connues apportées aux opérations.

Le Groupe TMX ne garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information présentée. Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement, et vous acceptez de ne pas vous y fier à des fins de négociation ou d'activités d'affaires ou de nature financière. En utilisant le présent communiqué, vous reconnaissez expressément que le Groupe TMX ne peut être tenu responsable des erreurs ou des inexactitudes qu'il pourrait contenir.

^ Les indices S&P/TSX sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC (« SPDJI ») et de TSX Inc. (la « TSX »). Standard & Poor'sMD et S&PMD sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »), Dow JonesMD est une marque de commerce déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») et TSXMD est une marque de commerce déposée de TSX. SPDJI, Dow Jones, S&P et TSX ne soutiennent, ne cautionnent, ne vendent, ni ne promeuvent aucun produit fondé sur les indices, ne font aucune déclaration quant au bien-fondé d'un placement dans un tel produit et ne peuvent être tenues responsables d'erreurs, d'omissions ou d'interruptions touchant les indices ou les données y afférentes.

