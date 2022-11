Bourse de Toronto, Bourse de croissance TSX, Bourse Alpha TSX et Bourse de Montréal

TORONTO, le 4 nov. 2022 /CNW/ - Groupe TMX Limitée a annoncé aujourd'hui les statistiques de négociation d'octobre 2022 pour ses marchés, soit la Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX et la Bourse de Montréal.

Ensemble des marchés boursiers de TMX *



Octobre 2022 Septembre 2022 Octobre 2021 Volume 10 459 070 973 11 371 138 718 12 839 030 484 Valeur 214 080 726 496 $ 238 004 977 498 $ 214 600 798 959 $ Opérations 23 483 547 24 455 534 24 445 532







Moyennes quotidiennes





Volume 523,0 M 541,5 M 642,0 M Valeur 10 704,0 M$ 11 333,6 M$ 10 730,0 M$ Opérations 1 174 177 1 164 549 1 222 277

Cumul depuis le début de l'exercice



2022 2021 Variation (%) Volume 127 284 523 729 162 335 871 714 -21,6 Valeur 2 587 065 365 286 $ 2 311 633 294 061 $ +11,9 Opérations 269 257 927 282 589 951 -4,7







Moyennes quotidiennes





Volume 611,9 M 780,5 M -21,6 Valeur 12 437,8 M$ 11 113,6 M$ +11,9 Opérations 1 294 509 1 358 606 -4,7

Bourse de Toronto



Octobre 2022 Septembre 2022 Octobre 2021 Volume 7 043 553 242 7 943 402 913 7 257 907 827 Valeur 198 341 562,057 $ 222 488 239 492 $ 190 853 389 032 $ Opérations 21 105 218 21 954 948 20 226 779 Indice composé S&P/TSX à la fermeture^ 19 426,14 18 444,22 21 037,07







Moyennes quotidiennes





Volume 352,2 M 378,3 M 362,9 M Valeur 9 917,1 M$ 10 594,7 M$ 9 542,7 M$ Opérations 1 055 261 1 045 474 1 011 339

Cumul depuis le début de l'exercice



2022 2021 Variation (%) Volume 84 796 902 079 86 401 105 169 -1,9 Valeur 2 361 522 455 682 $ 2 054 853 180 179 $ +14,9 Opérations 234 659 526 231 345 678 +1,4







Moyennes quotidiennes





Volume 407,7 M 415,4 M -1,9 Valeur 11 353,5 M$ 9 879,1 M$ +14,9 Opérations 1 128 171 1 112 239 +1,4

Bourse de croissance TSX *



Octobre 2022 Septembre 2022 Octobre 2021 Volume 2 393 975 305 2 392 632 336 4 113 545 824 Valeur 850 530 978 $ 1 009 585 263 $ 3 168 891 299 $ Opérations 597 170 688 659 1 749 686 Indice composé S&P/TSX de croissance à la fermeture^ 595,33 594,13 950,43







Moyennes quotidiennes





Volume 119,7 M 113,9 M 205,7 M Valeur 42,5 M$ 48,1 M$ 158,4 M$ Opérations 29 859 32 793 87 484

Cumul depuis le début de l'exercice



2022 2021 Variation (%) Volume 28 764 219 795 57 063 417 267 -49,6 Valeur 15 406 430 714 $ 39 869 558 498 $ -61,4 Opérations 9 671 719 22 830 488 -57,6







Moyennes quotidiennes





Volume 138,3 M 274,3 M -49,6 Valeur 74,1 M$ 191,7 M$ -61,4 Opérations 46 499 109 762 -57,6

Bourse Alpha TSX



Octobre 2022 Septembre 2022 Octobre 2021 Volume 1 021 542 426 1 035 103 469 1 467 576 833 Valeur 14 888 633 461 $ 14 507 152 743 $ 20 578 518 628 $ Opérations 1 781 159 1 811 927 2 469 067







Moyennes quotidiennes





Volume 51,1 M 49,3 M 73,4 M Valeur 744,4 M$ 690,8 M$ 1 028,9 M$ Opérations 89 058 86 282 123 453

Cumul depuis le début de l'exercice



2022 2021 Variation (%) Volume 13 723 401 855 18 871 349 278 -27,3 Valeur 210 136 478 890 $ 216 910 555 384 $ -3,1 Opérations 24 926 682 28 413 785 -12,3







Moyennes quotidiennes





Volume 66,0 M 90,7 M -27,3 Valeur 1 010,3 M$ 1 042,8 M$ -3,1 Opérations 119 840 136 605 -12,3

Bourse de Montréal



Octobre 2022 Septembre 2022 Octobre 2021 Volume de dérivés (contrats) 11 951 935 12 681 668 13 898 743 Intérêt en cours (contrats) 13 893 200 13 745 655 11 696 814

Cumul depuis le début de l'exercice



2022 2021 Variation (%) Volume (contrats) 124 743 579 123 007 888 +1,4 Intérêt en cours (contrats) 13 893 200 11 696 814 +18,8

* Comprend NEX.

Toutes les données sont en date du 31 octobre 2022. Étant donné que le règlement de certaines opérations n'est pas effectué à la date de l'opération, les chiffres peuvent changer d'ici à ce que toutes les opérations du mois d'octobre aient été réalisées. Les données du mois précédent ont été mises à jour en fonction des corrections connues apportées aux opérations.

Le Groupe TMX ne garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information présentée. Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement, et vous acceptez de ne pas vous y fier à des fins de négociation ou d'activités d'affaires ou de nature financière. En utilisant le présent communiqué, vous reconnaissez expressément que le Groupe TMX ne peut être tenu responsable des erreurs ou des inexactitudes qu'il pourrait contenir.

^ Les indices S&P/TSX sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC (« SPDJI ») et de TSX Inc. (la « TSX »). Standard & Poor'sMD et S&PMD sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »), Dow JonesMD est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») et TSXMD est une marque déposée de TSX. SPDJI, Dow Jones, S&P et TSX ne soutiennent, ne cautionnent, ne vendent, ni ne promeuvent aucun produit fondé sur les indices, ne font aucune déclaration quant au bien-fondé d'un placement dans un tel produit et ne peuvent être tenues responsables d'erreurs, d'omissions ou d'interruptions touchant les indices ou les données y afférentes.

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques appuyant le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto , la Bourse de croissance TSX , la Bourse Alpha TSX , La Caisse canadienne de dépôt de valeurs , la Bourse de Montréal , la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés et Trayport , qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres, Singapour et Vienne. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com . Suivez le Groupe TMX sur Twitter : @TMXGroup .

