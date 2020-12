La Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX et la

Bourse de Montréal

TORONTO, le 4 déc. 2020 /CNW/ - Groupe TMX Limitée a annoncé aujourd'hui les statistiques de négociation de novembre 2020 pour ses marchés, soit la Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX et la Bourse de Montréal.

Ensemble des marchés d'actions de TMX*



Novembre 2020 Octobre 2020 Novembre 2019 Volume 15 389 375 989 12 514 202 189 10 072 081 227 Valeur 231 280 783 917 $ 176 635 525 977 $ 147 478 489 904 $ Opérations 29 596 561 23 205 047 19 896 307







Moyennes quotidiennes





Volume 732,8 M 595,9 M 479,6 M Valeur 11 013,4 M$ 8 411,2 M$ 7 022,8 M$ Opérations 1 409 360 1 105 002 947 443

Cumul depuis le début de l'exercice



2020 2019 Variation (%) Volume 168 696 012 989 120 986 553 364 +39,4 Valeur 2 289 973 324 485 $ 1 723 454 956 133 $ +32,9 Opérations 323 667 153 238 441 424 +35,7







Moyennes quotidiennes





Volume 730,3 M 523,8 M +39,4 Valeur 9 913,3 M$ 7 460,8 M$ +32,9 Opérations 1 401 157 1 032 214 +35,7

Bourse de Toronto



Novembre 2020 Octobre 2020 Novembre 2019 Volume 9 555 507 283 7 155 789 886 6 936 645 651 Valeur 207 435 260 793 $ 159 262 364 210 $ 134 288 601 032 $ Opérations 25 380 090 19 805 674 17 410 530 Indice composé S&P/TSX à la fermeture ^ 17 190,25 15 580,64 17 040,20







Moyennes quotidiennes





Volume 455,0 M 340,8 M 330,3 M Valeur 9 877,9 M$ 7 583,9 M$ 6 394,7 M$ Opérations 1 208 576 943 127 829 073

Cumul depuis le début de l'exercice



2020 2019 Variation (%) Volume 106 021 928 751 77 459 558 733 +36,9 Valeur 2 068 336 260 331 $ 1 548 194 488 336 $ +33,6 Opérations 281 013 078 204 986 921 +37,1







Moyennes quotidiennes





Volume 459,0 M 335,3 M +36,9 Valeur 8 953,8 M$ 6 702,1 M$ +33,6 Opérations 1 216 507 887 389 +37,1

Bourse de croissance TSX *



Novembre 2020 Octobre 2020 Novembre 2019 Volume 4 069 155 990 4 024 258 143 2 267 153 112 Valeur 2 329 330 052 $ 2 038 128 431 $ 729 940 604 $ Opérations 1 236 048 1 116 933 422 689 Indice composé S&P/TSX de croissance à la

fermeture ^ 750,42 683,78 531,81







Moyennes quotidiennes





Volume 193,8 M 191,6 M 108,0 M Valeur 110,9 M$ 97,1 M$ 34,8 M$ Opérations 58 859 53 187 20 128

Cumul depuis le début de l'exercice



2020 2019 Variation (%) Volume 46 036 768 543 33 058 294 623 +39,3 Valeur 19 288 819 415 $ 15 737 833 342 $ +22,6 Opérations 10 232 189 7 637 822 +34,0







Moyennes quotidiennes





Volume 199,3 M 143,1 M +39,3 Valeur 83,5 M$ 68,1 M$ +22,6 Opérations 44 295 33 064 +34,0

Bourse Alpha TSX



Novembre 2020 Octobre 2020 Novembre 2019 Volume 1 764 712 716 1 334 154 160 868 282 464 Valeur 21 516 193 072 $ 15 335 033 336 $ 12 459 948 268 $ Opérations 2 980 423 2 282 440 2 063 088







Moyennes quotidiennes





Volume 84,0 M 63,5 M 41,3 M Valeur 1 024,6 M$ 730,2 M$ 593,3 M$ Opérations 141 925 108 688 98 242

Cumul depuis le début de l'exercice



2020 2019 Variation (%) Volume 16 637 315 695 10 468 700 008 +58,9 Valeur 202 348 244 739 $ 159 522 634 455 $ +26,8 Opérations 32 421 886 25 816 681 +25,6







Moyennes quotidiennes





Volume 72,0 M 45,3 M +58,9 Valeur 876,0 M$ 690,6 M$ +26,8 Opérations 140 354 111 761 +25,6

Bourse de Montréal



Novembre 2020 Octobre 2020 Novembre 2019 Volume (contrats dérivés) 10 624 297 7 933 232 9 372 187 Intérêt en cours (contrats) 8 609 159 8 370 398 8 332 273

Cumul depuis le début de l'exercice



2020 2019 Variation (%) Volume (contrats) 106 411 939 106 861 899 -0,4 Intérêt en cours (contrats) 8 609 159 8 332 273 +3,3

* Comprend NEX.

Toutes les données sont en date du 30 novembre 2020. Étant donné que le règlement de certaines opérations n'est pas effectué à la date de négociation, les chiffres peuvent changer d'ici à ce que toutes les opérations du mois de novembre aient été réalisées. Les données du mois précédent ont été mises à jour en fonction des corrections connues apportées aux opérations.

Le Groupe TMX ne garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information présentée. Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement, et vous acceptez de ne pas vous y fier à des fins de négociation ou d'activités d'affaires ou de nature financière. En utilisant le présent communiqué, vous reconnaissez expressément que le Groupe TMX ne peut être tenu responsable des erreurs ou des inexactitudes qu'il pourrait contenir.

^ Les indices S&P/TSX sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC (« SPDJI ») et de TSX Inc. (la « TSX »). Standard & Poor'sMD et S&PMD sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »), Dow JonesMD est une marque de commerce déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») et TSXMD est une marque de commerce déposée de TSX. SPDJI, Dow Jones, S&P et TSX ne soutiennent, ne cautionnent, ne vendent, ni ne promeuvent aucun produit fondé sur les indices, ne font aucune déclaration quant au bien-fondé d'un placement dans un tel produit et ne peuvent être tenues responsables d'erreurs, d'omissions ou d'interruptions touchant les indices ou les données y afférentes.

