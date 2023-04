Bourse de Toronto, Bourse de croissance TSX, Bourse Alpha TSX et Bourse de Montréal

TORONTO, le 6 avril 2023 /CNW/ - Groupe TMX Limitée a annoncé aujourd'hui les statistiques de négociation de mars 2023 pour ses marchés, soit la Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX et la Bourse de Montréal.

Ensemble des marchés d'actions de TMX *



Mars 2023 Février 2023 Mars 2022 Volume 13 617 881 055 10 810 762 099 17 345 417 227 Valeur 301 015 057 606 $ 220 047 947 261 $ 359 414 256 315 $ Opérations 28 649 257 21 620 497 35 256 147







Moyennes quotidiennes





Volume 592,1 M 569,0 M 754,1 M Valeur 13 087,6 M$ 11 581,5 M$ 15 626,7 M$ Opérations 1 245 620 1 137 921 1 532 876

Cumul depuis le début de l'exercice



2023 2022 Variation (%) Volume 35 994 793 521 43 470 493 452 -17,2 Valeur 752 558 498 582 $ 880 828 495 659 $ -14,6 Opérations 72 639 662 91 139 684 -20,3







Moyennes quotidiennes





Volume 571,3 M 701,1 M -18,5 Valeur 11 945,4 M$ 14 206,9 M$ -15,9 Opérations 1 153 011 1 469 995 -21,6

Bourse de Toronto



Mars 2023 Février 2023 Mars 2022 Volume 9 631 401 099 7 257 261 904 11 317 475 628 Valeur 283 101 026 566 $ 206 467 086 217 $ 326 798 854 414 $ Opérations 25 679 057 19 305 042 30 239 158 Indice composé S&P/TSX à la fermeture^ 20 099,89 20 221,19 21 890,16







Moyennes quotidiennes





Volume 418,8 M 382,0 M 492,1 M Valeur 12 308,7 M$ 10 866,7 M$ 14 208,6 M$ Opérations 1 116 481 1 016 055 1 314 746

Cumul depuis le début de l'exercice



2023 2022 Variation (%) Volume 24 396 402 015 27 919 014 327 -12,6 Valeur 708 101 501 125 $ 793 512 288 842 $ -10,8 Opérations 65 008 463 77 772 080 -16,4







Moyennes quotidiennes





Volume 387,2 M 450,3 M -14,0 Valeur 11 239,7 M$ 12 798,6 M$ -12,2 Opérations 1 031 880 1 254 388 -17,7

Bourse de croissance TSX *



Mars 2023 Février 2023 Mars 2022 Volume 2 845 352 425 2 595 896 341 4 102 023 477 Valeur 1 583 282 606 $ 1 298 245 012 $ 2 531 865 442 $ Opérations 835 781 734 177 1 553 224 Indice composé S&P/TSX de croissance à la fermeture^ 634,18 630,46 892,43







Moyennes quotidiennes





Volume 123,7 M 136,6 M 178,3 M Valeur 68,8 M$ 68,3 M$ 110,1 M$ Opérations 36 338 38 641 67 531

Cumul depuis le début de l'exercice



2023 2022 Variation (%) Volume 8 477 968 637 10 635 832 466 -20,3 Valeur 4 278 006 035 $ 7 120 466 644 $ -39,9 Opérations 2 407 794 4 211 051 -42,8







Moyennes quotidiennes





Volume 134,6 M 171,5 M -21,6 Valeur 67,9 M$ 114,8 M$ -40,9 Opérations 38 219 67 920 -43,7

Bourse Alpha TSX



Mars 2023 Février 2023 Mars 2022 Volume 1 141 127 531 957 603 854 1 925 918 122 Valeur 16 330 748 434 $ 12 282 616 032 $ 30 083 536 459 $ Opérations 2 134 419 1 581 278 3 463 765







Moyennes quotidiennes





Volume 49,6 M 50,4 M 83,7 M Valeur 710,0 M$ 646,5 M$ 1 308,0 M$ Opérations 92 801 83 225 150 598

Cumul depuis le début de l'exercice



2023 2022 Variation (%) Volume 3 120 422 869 4 915 646 659 -36,5 Valeur 40 178 991 422 $ 80 195 740 173 $ -49,9 Opérations 5 223 405 9 156 553 -43,0







Moyennes quotidiennes





Volume 49,5 M 79,3 M -37,5 Valeur 637,8 M$ 1 293,5 M$ -50,7 Opérations 82 911 147 686 -43,9

Bourse de Montréal



Mars 2023 Février 2023 Mars 2022 Volume de dérivés (contrats) 18 417 504 14 329 703 14 748 077 Intérêt en cours (contrats) 13 445 987 13 841 465 10 990 097

Cumul depuis le début de l'exercice



2023 2022 Variation (%) Volume (contrats) 45 061 575 39 307 197 +14,6 Intérêt en cours (contrats) 13 445 987 10 990 097 +22,3

* Comprend NEX.

Toutes les données sont en date du 31 mars 2023. Étant donné que le règlement de certaines opérations n'est pas effectué à la date de l'opération, les chiffres peuvent changer d'ici à ce que toutes les opérations du mois de mars aient été réalisées. Les données du mois précédent ont été mises à jour en fonction des corrections connues apportées aux opérations.

Le Groupe TMX ne garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information présentée. Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement, et vous acceptez de ne pas vous y fier à des fins de négociation ou d'activités d'affaires ou de nature financière. En utilisant le présent communiqué, vous reconnaissez expressément que le Groupe TMX ne peut être tenu responsable des erreurs ou des inexactitudes qu'il pourrait contenir.

^ Les indices S&P/TSX sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC (« SPDJI ») et de TSX Inc. (la « TSX »). Standard & Poor'sMD et S&PMD sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »), Dow JonesMD est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») et TSXMD est une marque déposée de TSX. SPDJI, Dow Jones, S&P et TSX ne soutiennent, ne cautionnent, ne vendent, ni ne promeuvent aucun produit fondé sur les indices, ne font aucune déclaration quant au bien-fondé d'un placement dans un tel produit et ne peuvent être tenues responsables d'erreurs, d'omissions ou d'interruptions touchant les indices ou les données y afférentes.

