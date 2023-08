Bourse de Toronto, Bourse de croissance TSX, Bourse Alpha TSX et Bourse de Montréal

TORONTO, le 3 août 2023 /CNW/ - Groupe TMX Limitée a annoncé aujourd'hui les statistiques de négociation de juillet 2023 pour ses marchés, soit la Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX et la Bourse de Montréal.

Ensemble des marchés boursiers de TMX *



Juillet 2023 Juin 2023 Juillet 2022 Volume 8 565 762 248 9 605 849 030 10 269 204 709 Valeur 196 663 754 575 $ 221 976 706 888 $ 209 167 135 730 $ Opérations 17 089 260 19 199 877 22 789 083







Moyennes quotidiennes





Volume 428,3 M 436,6 M 513,5 M Valeur 9 833,2 M$ 10 089,9 M$ 10 458,4 M$ Opérations 854 463 872 722 1 139 454

Cumul depuis le début de l'exercice



2023 2022 Variation (%) Volume 73 671 633 899 94 145 265 801 -21,7 Valeur 1 600 342 945 570 $ 1 906 509 706 068 $ -16,1 Opérations 148 999 736 197 611 894 -24,6







Moyennes quotidiennes





Volume 504,6 M 649,3 M -22,3 Valeur 10 961,3 M$ 13 148,3 M$ -16,6 Opérations 1 020 546 1 362 841 -25,1

Bourse de Toronto



Juillet 2023 Juin 2023 Juillet 2022 Volume 5 775 734 272 6 532 143 964 7 123 798 160 Valeur 183 594 387 955 $ 207 871 503 191 $ 191 258 270 995 $ Opérations 15 090 757 16 909 227 20 088 215 Indice composé S&P/TSX à la fermeture^ 20 626,64 20 155,29 19 692,92







Moyennes quotidiennes





Volume 288,8 M 296,9 M 356,2 M Valeur 9 179,7 M$ 9 448,7 M$ 9 562,9 M$ Opérations 754 538 768 601 1 004 411

Cumul depuis le début de l'exercice



2023 2022 Variation (%) Volume 49 673 920 278 62 088 822 622 -20,0 Valeur 1 498 618 495 092 $ 1 729 150 364 169 $ -13,3 Opérations 132 333 391 170 549 302 -22,4







Moyennes quotidiennes





Volume 340,2 M 428,2 M -20,5 Valeur 10 264,5 M$ 11 925,2 M$ -13,9 Opérations 906 393 1 176 202 -22,9

Bourse de croissance TSX *



Juillet 2023 Juin 2023 Juillet 2022 Volume 1 961 468 902 2 195 448 204 2 044 585 384 Valeur 952 147 673 $ 992 137 764 $ 839 496 966 $ Opérations 536 052 606 804 586 979 Indice composé S&P/TSX de croissance à la fermeture^ 627,52 621,33 646,04







Moyennes quotidiennes





Volume 98,1 M 99,8 M 102,2 M Valeur 47,6 M$ 45,1 M$ 42,0 M$ Opérations 26 803 27 582 29 349

Cumul depuis le début de l'exercice



2023 2022 Variation (%) Volume 17 339 347 771 21 500 543 182 -19,4 Valeur 8 454 658 456 $ 12 442 911 227 $ -32,1 Opérations 4 854 305 7 668 217 -36,7







Moyennes quotidiennes





Volume 118,8 M 148,3 M -19,9 Valeur 57,9 M$ 85,8 M$ -32,5 Opérations 33 249 52 884 -37,1

Bourse Alpha TSX



Juillet 2023 Juin 2023 Juillet 2022 Volume 828 559 074 878 256 862 1 100 821 165 Valeur 12 117 218 947 $ 13 113 065 933 $ 17 069 367 769 $ Opérations 1 462 451 1 683 846 2 113 889







Moyennes quotidiennes





Volume 41,4 M 39,9 M 55,0 M Valeur 605,9 M$ 596,0 M$ 853,5 M$ Opérations 73 123 76 538 105 694

Cumul depuis le début de l'exercice



2023 2022 Variation (%) Volume 6 658 365 850 10 555 899 997 -36,9 Valeur 93 269 792 022 $ 164 916 430 672 $ -43,4 Opérations 11 812 040 19 394 375 -39,1







Moyennes quotidiennes





Volume 45,6 M 72,8 M -37,4 Valeur 638,8 M$ 1 137,4 M$ -43,8 Opérations 80 904 133 754 -39,5

Bourse de Montréal



Juillet 2023 Juin 2023 Juillet 2022 Volume de dérivés (contrats) 12 610 946 14 614 312 10 977 320 Intérêt en cours (contrats) 14 875 160 14 689 544 13 551 995

Cumul depuis le début de l'exercice



2023 2022 Variation (%) Volume (contrats) 98 069 606 86 741 765 +13,1 Intérêt en cours (contrats) 14 875 160 13 551 995 +9,8

* Comprend NEX.

Toutes les données sont en date du 31 juillet 2023, Étant donné que le règlement de certaines opérations n'est pas effectué à la date de l'opération, les chiffres peuvent changer d'ici à ce que toutes les opérations du mois de juillet aient été réalisées. Les données du mois précédent ont été mises à jour en fonction des corrections connues apportées aux opérations.

Le Groupe TMX ne garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information présentée. Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement, et vous acceptez de ne pas vous y fier à des fins de négociation ou d'activités d'affaires ou de nature financière. En utilisant le présent communiqué, vous reconnaissez expressément que le Groupe TMX ne peut être tenu responsable des erreurs ou des inexactitudes qu'il pourrait contenir.

^ Les indices S&P/TSX sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC (« SPDJI ») et de TSX Inc. (la « TSX »). Standard & Poor'sMD et S&PMD sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »), Dow JonesMD est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») et TSXMD est une marque déposée de TSX. SPDJI, Dow Jones, S&P et TSX ne soutiennent, ne cautionnent, ne vendent, ni ne promeuvent aucun produit fondé sur les indices, ne font aucune déclaration quant au bien-fondé d'un placement dans un tel produit et ne peuvent être tenues responsables d'erreurs, d'omissions ou d'interruptions touchant les indices ou les données y afférentes.

