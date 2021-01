La Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX et la Bourse de Montréal

TORONTO, le 7 janv. 2021 /CNW/ - Groupe TMX Limitée a annoncé aujourd'hui les statistiques de négociation de décembre 2020 pour ses marchés, soit la Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX et la Bourse de Montréal.

Ensemble des marchés d'actions de TMX *



Décembre 2020 Novembre 2020 Décembre 2019 Volume 17 748 462 546 15 389 375 989 10 391 299 636 Valeur 220 893 827 103 $ 231 280 783 917 $ 153 051 078 604 $ Opérations 27 143 123 29 596 561 19 258 610







Moyennes quotidiennes





Volume 865,8 M 732,8 M 532,9 M Valeur 10 775,3 M$ 11 013,4 M$ 7 848,8 M$ Opérations 1 324 055 1 409 360 987 621

Cumul depuis le début de l'exercice



2020 2019 Variation (%) Volume 186 444 475 535 131 377 853 000 +41,9 Valeur 2 510 867 151 588 $ 1 876 506 034 737 $ +33,8 Opérations 350 810 276 257 700 034 +36,1







Moyennes quotidiennes





Volume 741,3 M 524,5 M +41,4 Valeur 9 983,6 M$ 7 491,0 M$ +33,3 Opérations 1 394 872 1 028 743 +35,6

Bourse de Toronto



Décembre 2020 Novembre 2020 Décembre 2019 Volume 9 223 530 998 9 555 507 283 6 802 118 601 Valeur 198 694 728 916 $ 207 435 260 793 $ 138 994 669 895 $ Opérations 22 635 214 25 380 090 16 680 479 Indice composé S&P/TSX à la fermeture ^ 17 433,36 17 190,25 17 063,43







Moyennes quotidiennes





Volume 449,9 M 455,0 M 348,8 M Valeur 9 692,4 M$ 9 877,9 M$ 7 127,9 M$ Opérations 1 104 157 1 208 576 855 409

Cumul depuis le début de l'exercice



2020 2019 Variation (%) Volume 115 245 459 749 84 261 677 334 +36,8 Valeur 2 267 030 989 247 $ 1 687 189 158 231 $ +34,4 Opérations 303 648 292 221 667 400 +37,0







Moyennes quotidiennes





Volume 458,2 M 336,4 M +36,2 Valeur 9 014,0 M$ 6 735,3 M$ +33,8 Opérations 1 207 349 884 900 +36,4

Bourse de croissance TSX *



Décembre 2020 Novembre 2020 Décembre 2019 Volume 6 587 748 741 4 069 155 990 2 709 381 963 Valeur 4 055 326 613 $ 2 329 330 052 $ 828 847 951 $ Opérations 1 929 881 1 236 048 450 467 Indice composé S&P/TSX de croissance à la fermeture ^ 875,36 750,42 577,54







Moyennes quotidiennes





Volume 321,4 M 193,8 M 138,9 M Valeur 197,8 M$ 110,9 M$ 42,5 M$ Opérations 94 141 58 859 23 101

Cumul depuis le début de l'exercice



2020 2019 Variation (%) Volume 52 624 517 284 35 767 676 586 +47,1 Valeur 23 344 146 028 $ 16 566 681 293 $ +40,9 Opérations 12 162 070 8 088 289 +50,4







Moyennes quotidiennes





Volume 209,2 M 142,8 M +46,5 Valeur 92,8 M$ 66,1 M$ +40,3 Opérations 48 358 32 289 +49,8

Bourse Alpha TSX



Décembre 2020 Novembre 2020 Décembre 2019 Volume 1 937 182 807 1 764 712 716 879 799 072 Valeur 18 143 771 574 $ 21 516 193 072 $ 13 227 560 758 $ Opérations 2 578 028 2 980 423 2 127 664







Moyennes quotidiennes





Volume 94,5 M 84,0 M 45,1 M Valeur 885,1 M$ 1 024,6 M$ 678,3 M$ Opérations 125 757 141 925 109 111

Cumul depuis le début de l'exercice



2020 2019 Variation (%) Volume 18 574 498 502 11 348 499 080 +63,7 Valeur 220 492 016 313 $ 172 750 195 213 $ +27,6 Opérations 34 999 914 27 944 345 +25,2







Moyennes quotidiennes





Volume 73,9 M 45,3 M +63,0 Valeur 876,7 M$ 689,6 M$ +27,1 Opérations 139 165 111 554 +24,8

Bourse de Montréal



Décembre 2020 Novembre 2020 Décembre 2019 Volume (contrats dérivés) 9 438 158 10 624 297 9 314 155 Intérêt en cours (contrats) 8 128 321 8 609 159 7 514 864

Cumul depuis le début de l'exercice



2020 2019 Variation (%) Volume (contrats) 115 850 097 116 170 051 -0,3 Intérêt en cours (contrats) 8 128 321 7 514 864 +8,2

* Comprend NEX.

Toutes les données sont en date du 31 décembre 2020. Étant donné que le règlement de certaines opérations n'est pas effectué à la date de négociation, les chiffres peuvent changer d'ici à ce que toutes les opérations du mois de décembre aient été réalisées. Les données du mois précédent ont été mises à jour en fonction des corrections connues apportées aux opérations.

Le Groupe TMX ne garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information présentée. Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement, et vous acceptez de ne pas vous y fier à des fins de négociation ou d'activités d'affaires ou de nature financière. En utilisant le présent communiqué, vous reconnaissez expressément que le Groupe TMX ne peut être tenu responsable des erreurs ou des inexactitudes qu'il pourrait contenir.

^ Les indices S&P/TSX sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC (« SPDJI ») et de TSX Inc. (la « TSX »). Standard & Poor'sMD et S&PMD sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »), Dow JonesMD est une marque de commerce déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») et TSXMD est une marque de commerce déposée de TSX. SPDJI, Dow Jones, S&P et TSX ne soutiennent, ne cautionnent, ne vendent, ni ne promeuvent aucun produit fondé sur les indices, ne font aucune déclaration quant au bien-fondé d'un placement dans un tel produit et ne peuvent être tenues responsables d'erreurs, d'omissions ou d'interruptions touchant les indices ou les données y afférentes.

