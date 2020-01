Statistiques de négociation consolidées du Groupe TMX pour décembre 2019

La Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX et la Bourse de Montréal

TORONTO, le 6 janv. 2020 /CNW/ - Groupe TMX Limitée a annoncé aujourd'hui les statistiques de négociation de décembre 2019 pour ses marchés, soit la Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX et la Bourse de Montréal.

Ensemble des marchés d'actions de TMX *



Décembre 2019 Novembre 2019 Décembre 2018 Volume 10 391 299 636 10 072 081 227 12 002 035 965 Valeur 153 051 078 604 $ 147 478 489 904 $ 171 748 274 635 $ Opérations 19 258 610 19 896 307 26 409 014







Moyennes quotidiennes





Volume 532,9 M 479,6 M 648,8 M Valeur 7 848,8 M $ 7 022,8 M $ 9 283,7 M $ Opérations 987 621 947 443 1 427 514

Cumul depuis le début de l'exercice



2019 2018 Variation (%) Volume 131 377 853 000 149 998 701 331 -12,4 Valeur 1 876 506 034 737 $ 1 881 258 916 441 $ -0,3 Opérations 257 700 034 281 848 487 -8,6







Moyennes quotidiennes





Volume 524,5 M 598,8 M -12,4 Valeur 7 491,0 M $ 7 510,0 M $ -0,3 Opérations 1 028 743 1 125 144 -8,6

Bourse de Toronto



Décembre 2019 Novembre 2019 Décembre 2018 Volume 6 802 118 601 6 936 645 651 8 144 787 072 Valeur 138 994 669 895 $ 134 288 601 032 $ 153 332 676 224 $ Opérations 16 680 479 17 410 530 22 848 061 Indice composé S&P/TSX à la fermeture ^ 17 063,43 17 040,20 14 322,86







Moyennes quotidiennes





Volume 348,8 M 330,3 M 440,3 M Valeur 7 127,9 M $ 6 394,7 M $ 8 288,3 M $ Opérations 855 409 829 073 1 235 030

Cumul depuis le début de l'exercice



2019 2018 Variation (%) Volume 84 261 677 334 87 861 515 500 -4,1 Valeur 1 687 189 158 231 $ 1 665 138 744 785 $ +1,3 Opérations 221 667 400 238 231 174 -7,0







Moyennes quotidiennes





Volume 336,4 M 350,7 M -4,1 Valeur 6 735,3 M $ 6 647,3 M $ +1,3 Opérations 884 900 951 023 -7,0

Bourse de croissance TSX *



Décembre 2019 Novembre 2019 Décembre 2018 Volume 2 709 381 963 2 267 153 112 2 745 471 140 Valeur 828 847 951 $ 729 940 604 $ 986 924 935 $ Opérations 450 467 422 689 614 113 Indice composé S&P/TSX de croissance à la fermeture ^ 577,54 531,81 557,20







Moyennes quotidiennes





Volume 138,9 M 108,0 M 148,4 M Valeur 42,5 M $ 34,8 M $ 53,3 M $ Opérations 23 101 20 128 33 195

Cumul depuis le début de l'exercice



2019 2018 Variation (%) Volume 35 767 676 586 49 508 106 376 -27,8 Valeur 16 566 681 293 $ 30 237 106 171 $ -45,2 Opérations 8 088 289 13 097 407 -38,2







Moyennes quotidiennes





Volume 142,8 M 197,6 M -27,8 Valeur 66,1 M $ 120,7 M $ -45,2 Opérations 32 289 52 285 -38,2

Bourse Alpha TSX



Décembre 2019 Novembre 2019 Décembre 2018 Volume 879 799 072 868 282 464 1 111 777 753 Valeur 13 227 560 758 $ 12 459 948 268 $ 17 428 673 476 $ Opérations 2 127 664 2 063 088 2 946 840







Moyennes quotidiennes





Volume 45,1 M 41,3 M 60,1 M Valeur 678,3 M $ 593,3 M $ 942,1 M $ Opérations 109 111 98 242 159 289

Cumul depuis le début de l'exercice



2019 2018 Variation (%) Volume 11 348 499 080 12 629 079 455 -10,1 Valeur 172 750 195 213 $ 185 883 065 485 $ -7,1 Opérations 27 944 345 30 519 906 -8,4







Moyennes quotidiennes





Volume 45,3 M 50,4 M -10,1 Valeur 689,6 M $ 742,0 M $ -7,1 Opérations 111 554 121 836 -8,4

Bourse de Montréal



Décembre 2019 Novembre 2019 Décembre 2018 Volume (contrats dérivés) 9 314 155 9 366 197 9 749 530 Intérêt en cours (contrats) 7 514 864 8 332 273 6 788 471

Cumul depuis le début de l'exercice



2019 2018 Variation (%) Volume (contrats) 116 170 051 112 193 082 +3,6 Intérêt en cours (contrats) 7 514 864 6 788 471 +10,7

* Comprend NEX.

Toutes les données sont en date du 31 décembre 2019. Étant donné que le règlement de certaines opérations n'est pas effectué à la date de négociation, les chiffres peuvent changer d'ici à ce que toutes les opérations du mois de décembre aient été réalisées. Les données du mois précédent ont été mises à jour en fonction des corrections connues apportées aux opérations.

Le Groupe TMX ne garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information présentée. Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement, et vous acceptez de ne pas vous y fier à des fins de négociation ou d'activités d'affaires ou de nature financière. En utilisant le présent communiqué, vous reconnaissez expressément que le Groupe TMX ne peut être tenu responsable des erreurs ou des inexactitudes qu'il pourrait contenir.

^ Les indices S&P/TSX sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC (« SPDJI ») et de TSX Inc. (la « TSX »). Standard & Poor'sMD et S&PMD sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »), Dow JonesMD est une marque de commerce déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») et TSXMD est une marque de commerce déposée de TSX. SPDJI, Dow Jones, S&P et TSX ne soutiennent, ne cautionnent, ne vendent, ni ne promeuvent aucun produit fondé sur les indices, ne font aucune déclaration quant au bien-fondé d'un placement dans un tel produit et ne peuvent être tenues responsables d'erreurs, d'omissions ou d'interruptions touchant les indices ou les données y afférentes.

