Bourse de Toronto, Bourse de croissance TSX, Bourse Alpha TSX et Bourse de Montréal

TORONTO, le 4 mai 2023 /CNW/ - Groupe TMX Limitée a annoncé aujourd'hui les statistiques de négociation d'avril 2023 pour ses marchés, soit la Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX et la Bourse de Montréal.

Ensemble des marchés boursiers de TMX *



Avril 2023 Mars 2023 Avril 2022 Volume 9 616 967 916 13 617 881 055 12 728 199 793 Valeur 207 576 923 049 $ 301 015 057 606 $ 253 441 652 821 $ Opérations 18 440 976 28 649 257 25 926 535







Moyennes quotidiennes





Volume 506,2 M 592,1 M 636,4 M Valeur 10 925,1 M$ 13 087,6 M$ 12 672,1 M$ Opérations 970 578 1 245 620 1 296 327



Cumul depuis le début de l'exercice



2023 2022 Variation (%) Volume 45 611 761 437 56 198 693 245 -18,8 Valeur 960 135 421 631 $ 1 134 270 148 480 $ -15,4 Opérations 91 080 638 117 066 219 -22,2







Moyennes quotidiennes





Volume 556,2 M 685,3 M -18,8 Valeur 11 709,0 M$ 13 832,6 M$ -15,4 Opérations 1 110 739 1 427 637 -22,2



Bourse de Toronto



Avril 2023 Mars 2023 Avril 2022 Volume 6 234 198 902 9 631 401 099 8 010 541 834 Valeur 193 631 914 215 $ 283 101 026 566 $ 229 733 386 285 $ Opérations 16 218 989 25 679 057 22 284 803 Indice composé S&P/TSX à la fermeture^ 20 636,54 20 099,89 20 762,00







Moyennes quotidiennes





Volume 328,1 M 418,8 M 400,5 M Valeur 10 191,2 M$ 12 308,7 M$ 11 486,7 M$ Opérations 853 631 1 116 481 1 114 240



Cumul depuis le début de l'exercice



2023 2022 Variation (%) Volume 30 630 600 917 35 929 556 161 -14,7 Valeur 901 733 415 340 $ 1 023 245 675 127 $ -11,9 Opérations 81 227 452 100 056 883 -18,8







Moyennes quotidiennes





Volume 373,5 M 438,2 M -14,7 Valeur 10 996,7 M$ 12 478,6 M$ -11,9 Opérations 990 579 1 220 206 -18,8



Bourse de croissance TSX *



Avril 2023 Mars 2023 Avril 2022 Volume 2 494 100 958 2 845 352 425 3 203 050 785 Valeur 1 251 189 566 $ 1 583 282 606 $ 1 862 714 258 $ Opérations 677 961 835 781 1 130 385 Indice composé S&P/TSX de croissance à la

fermeture^ 613,38 634,18 814,43







Moyennes quotidiennes





Volume 131,3 M 123,7 M 160,2 M Valeur 65,9 M$ 68,8 M$ 93,1 M$ Opérations 35 682 36 338 56 519



Cumul depuis le début de l'exercice



2023 2022 Variation (%) Volume 10 972 069 595 13 838 883 251 -20,7 Valeur 5 529 195 601 $ 8 983 180 902 $ -38,4 Opérations 3 085 755 5 341 436 -42,2







Moyennes quotidiennes





Volume 133,8 M 168,8 M -20,7 Valeur 67,4 M$ 109,6 M$ -38,4 Opérations 37 631 65 139 -42,2



Bourse Alpha TSX



Avril 2023 Mars 2023 Avril 2022 Volume 888 668 056 1 141 127 531 1 514 607 174 Valeur 12 693 819 268 $ 16 330 748 434 $ 21 845 552 278 $ Opérations 1 544 026 2 134 419 2 511 347







Moyennes quotidiennes





Volume 46,8 M 49,6 M 75,7 M Valeur 668,1 M$ 710,0 M$ 1 092,3 M$ Opérations 81 265 92 801 125 567



Cumul depuis le début de l'exercice



2023 2022 Variation (%) Volume 4 009 090 925 6 430 253 833 -37,7 Valeur 52 872 810 690 $ 102 041 292 451 $ -48,2 Opérations 6 767 431 11 667 900 -42,0







Moyennes quotidiennes





Volume 48,9 M 78,4 M -37,7 Valeur 644,8 M 1 244,4 M$ -48,2 Opérations 82 530 142 291 -42,0



Bourse de Montréal



Avril 2023 Mars 2023 Avril 2022 Volume de dérivés (contrats) 10 458 074 18 417 504 10 221 069 Intérêt en cours (contrats) 13 239 155 13 445 987 11 139 855



Cumul depuis le début de l'exercice



2023 2022 Variation (%) Volume (contrats) 55 519 649 49 528 266 +12,1 Intérêt en cours (contrats) 13 239 155 11 139 855 +18,8

* Comprend NEX.

Toutes les données sont en date du 30 avril 2023. Étant donné que le règlement de certaines opérations n'est pas effectué à la date de l'opération, les chiffres peuvent changer d'ici à ce que toutes les opérations du mois d'avril aient été réalisées. Les données du mois précédent ont été mises à jour en fonction des corrections connues apportées aux opérations.

Le Groupe TMX ne garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information présentée. Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement, et vous acceptez de ne pas vous y fier à des fins de négociation ou d'activités d'affaires ou de nature financière. En utilisant le présent communiqué, vous reconnaissez expressément que le Groupe TMX ne peut être tenu responsable des erreurs ou des inexactitudes qu'il pourrait contenir.

^ Les indices S&P/TSX sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC (« SPDJI ») et de TSX Inc. (la « TSX »). Standard & Poor'sMD et S&PMD sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »), Dow JonesMD est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») et TSXMD est une marque déposée de TSX. SPDJI, Dow Jones, S&P et TSX ne soutiennent, ne cautionnent, ne vendent, ni ne promeuvent aucun produit fondé sur les indices, ne font aucune déclaration quant au bien-fondé d'un placement dans un tel produit et ne peuvent être tenues responsables d'erreurs, d'omissions ou d'interruptions touchant les indices ou les données y afférentes.

