TORONTO, le 7 sept. 2023 /CNW/ - Groupe TMX Limitée a annoncé aujourd'hui les statistiques de négociation d'août 2023 pour ses marchés, soit la Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX et la Bourse de Montréal.

Ensemble des marchés boursiers de TMX *



Août 2023 Juillet 2023 Août 2022 Volume 9 457 507 592 8 565 762 248 11 309 048 237 Valeur 208 446 063 789 $ 196 663 754 575 $ 228 469 955 224 $ Opérations 19 629 377 17 089 260 23 706 952







Moyennes quotidiennes





Volume 429,9 M 428,3 M 514,0 M Valeur 9 474,8 M$ 9 833,2 M$ 10 385,0 M$ Opérations 892 244 854 463 1 077 589

Cumul depuis le début de l'exercice



2023 2022 Variation (%) Volume 83 129 141 491 105 454 314 038 -21,2 Valeur 1 808 789 009 359 $ 2 134 979 661 292 $ -15,3 Opérations 168 629 113 221 318 846 -23,8







Moyennes quotidiennes





Volume 494,8 M 631,5 M -21,6 Valeur 10 766,6 M$ 12 784,3 M$ -15,8 Opérations 1 003 745 1 325 263 -24,3

Bourse de Toronto



Août 2023 Juillet 2023 Août 2022 Volume 6 256 245 417 5 775 734 272 7 721 123 302 Valeur 193 651 810 614 $ 183 594 387 955 $ 211 542 289 964 $ Opérations 17 356 970 15 090 757 21 050 058 Indice composé S&P/TSX à la fermeture^ 20 292,62 20 626,64 19 330,81







Moyennes quotidiennes





Volume 284,4 M 288,8 M 351,0 M Valeur 8 802,4 M$ 9 179,7 M$ 9 615,6 M$ Opérations 788 953 754 538 956 821

Cumul depuis le début de l'exercice



2023 2022 Variation (%) Volume 55 930 165 695 69 809 945 924 -19,9 Valeur 1 692 270 305 706 $ 1 940 692 654 133 $ -12,8 Opérations 149 690 361 191 599 360 -21,9







Moyennes quotidiennes





Volume 332,9 M 418,0 M -20,4 Valeur 10 073,0 M$ 11 620,9 M$ -13,3 Opérations 891 014 1 147 302 -22,3

Bourse de croissance TSX *



Août 2023 Juillet 2023 Août 2022 Volume 2 246 518 767 1 961 468 902 2 477 068 972 Valeur 992 870 232 $ 952 147 673 $ 1 103 403 246 $ Opérations 602 999 536 052 717 673 Indice composé S&P/TSX de croissance à la fermeture^ 586,60 627,52 638,44







Moyennes quotidiennes





Volume 102,1 M 98,1 M 112,6 M Valeur 45,1 M$ 47,6 M$ 50,2 M$ Opérations 27 409 26 803 32 622

Cumul depuis le début de l'exercice



2023 2022 Variation (%) Volume 19 585 866 538 23 977 612 154 -18,3 Valeur 9 447 528 688 $ 13 546 314 473 $ -30,3 Opérations 5 457 304 8 385 890 -34,9







Moyennes quotidiennes





Volume 116,6 M 143,6 M -18,8 Valeur 56,2 M$ 81,1 M$ -30,7 Opérations 32 484 50 215 -35,3

Bourse Alpha TSX



Août 2023 Juillet 2023 Août 2022 Volume 954 743 408 828 559 074 1 110 855 963 Valeur 13 801 382 943 $ 12 117 218 947 $ 15 824 262 014 $ Opérations 1 669 408 1 462 451 1 939 221







Moyennes quotidiennes





Volume 43,4 M 41,4 M 50,5 M Valeur 627,3 M$ 605,9 M$ 719,3 M$ Opérations 75 882 73 123 88 146

Cumul depuis le début de l'exercice



2023 2022 Variation (%) Volume 7 613 109 258 11 666 755 960 -34,7 Valeur 107 071 174 965 $ 180 740 692 686 $ -40,8 Opérations 13 481 448 21 333 596 -36,8







Moyennes quotidiennes





Volume 45,3 M 69,9 M$ -35,1 Valeur 637,3 M$ 1 082,3 M$ -41,1 Opérations 80 247 127 746 -37,2

Bourse de Montréal



Août 2023 Juillet 2023 Août 2022 Volume de dérivés (contrats) 14 770 038 12 610 946 13 368 211 Intérêt en cours (contrats) 15 538 327 14 875 160 13 619 444

Cumul depuis le début de l'exercice



2023 2022 Variation (%) Volume (contrats) 112 839 644 100 109 976 +12,7 Intérêt en cours (contrats) 15 538 327 13 619 444 +14,1

* Comprend NEX.

Toutes les données sont en date du 31 août 2023. Étant donné que le règlement de certaines opérations n'est pas effectué à la date de l'opération, les chiffres peuvent changer d'ici à ce que toutes les opérations du mois d'août aient été réalisées. Les données du mois précédent ont été mises à jour en fonction des corrections connues apportées aux opérations.

Le Groupe TMX ne garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information présentée. Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement, et vous acceptez de ne pas vous y fier à des fins de négociation ou d'activités d'affaires ou de nature financière. En utilisant le présent communiqué, vous reconnaissez expressément que le Groupe TMX ne peut être tenu responsable des erreurs ou des inexactitudes qu'il pourrait contenir.

^ Les indices S&P/TSX sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC (« SPDJI ») et de TSX Inc. (la « TSX »). Standard & Poor'sMD et S&PMD sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »), Dow JonesMD est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») et TSXMD est une marque déposée de TSX. SPDJI, Dow Jones, S&P et TSX ne soutiennent, ne cautionnent, ne vendent, ni ne promeuvent aucun produit fondé sur les indices, ne font aucune déclaration quant au bien-fondé d'un placement dans un tel produit et ne peuvent être tenues responsables d'erreurs, d'omissions ou d'interruptions touchant les indices ou les données y afférentes.

