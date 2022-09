Bourse de Toronto, Bourse de croissance TSX, Bourse Alpha TSX et Bourse de Montréal

TORONTO, le 8 sept. 2022 /CNW/ - Groupe TMX Limitée a annoncé aujourd'hui les statistiques de négociation d'août 2022 pour ses marchés, soit la Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX et la Bourse de Montréal.

Ensemble des marchés boursiers de TMX *



Août 2022 Juillet 2022 Août 2021 Volume 11 309 048 237 10 269 204 709 10 884 080 579 Valeur 228 469 955 224 $ 209 167 135 730 $ 187 772 877 348 $ Opérations 23 706 952 22 789 083 22 935 310







Moyennes quotidiennes





Volume 514,0 M 513,5 M 518,3 M Valeur 10 385,0 M$ 10 458,4 M$ 8 941,6 M$ Opérations 1 077 589 1 139 454 1 092 158

Cumul depuis le début de l'exercice



2022 2021 Variation (%) Volume 105 454 314 038 135 399 599 387 -22,1 Valeur 2 134 979 661 292 $ 1 854 092 473 697 $ +15,1 Opérations 221 318 846 231 297 279 -4,3







Moyennes quotidiennes





Volume 631,5 M 810,8 M -22,1 Valeur 12 784,3 M$ 11 102,4 M$ +15,1 Opérations 1 325 263 1 385 014 -4,3

Bourse de Toronto



Août 2022 Juillet 2022 Août 2021 Volume 7 721 123 302 7 123 798 160 6 324 849 035 Valeur 211 542 289 964 $ 191 258 270 995 $ 166 977 081 185 $ Opérations 21 050 058 20 088 215 19 071 460 Indice composé S&P/TSX à la fermeture^ 19 330,81 19 692,92 20 582,94







Moyennes quotidiennes





Volume 351,0 M 356,2 M 301,2 M Valeur 9 615,6 M$ 9 562,9 M$ 7 951,3 M$ Opérations 956 821 1 004 411 908 165

Cumul depuis le début de l'exercice



2022 2021 Variation (%) Volume 69 809 945 924 70 719 707 143 -1,3 Valeur 1 940 692 654 133 $ 1 646 001 551 474 $ +17,9 Opérations 191 599 360 188 802 360 +1,5







Moyennes quotidiennes





Volume 418,0 M 423,5 M -1,3 Valeur 11 620,9 M$ 9 856,3 M$ +17,9 Opérations 1 147 302 1 130 553 +1,5

Bourse de croissance TSX *



Août 2022 Juillet 2022 Août 2021 Volume 2 477 068 972 2 044 585 384 3 258 023 169 Valeur 1 103 403 246 $ 839 496 966 $ 2 573 878 532 $ Opérations 717 673 586 979 1 520 572 Indice composé S&P/TSX de croissance à la fermeture^ 638,44 646,04 896,54







Moyennes quotidiennes





Volume 112,6 M 102,2 M 155,1 M Valeur 50,2 M$ 42,0 M$ 122,6 M$ Opérations 32 622 29 349 72 408

Cumul depuis le début de l'exercice



2022 2021 Variation (%) Volume 23 977 612 154 48 789 224 808 -50,9 Valeur 13 546 314 473 $ 33 720 941 330 $ -59,8 Opérations 8 385 890 19 283 395 -56,5







Moyennes quotidiennes





Volume 143,6 M 292,2 M -50,9 Valeur 81,1 M$ 201,9 M$ -59,8 Opérations 50 215 115 469 -56,5

Bourse Alpha TSX



Août 2022 Juillet 2022 Août 2021 Volume 1 110 855 963 1 100 821 165 1 301 208 375 Valeur 15 824 262 014 $ 17 069 367 769 $ 18 221 917 631 $ Opérations 1 939 221 2 113 889 2 343 278







Moyennes quotidiennes





Volume 50,5 M 55,0 M 62,0 M Valeur 719,3 M$ 853,5 M$ 867,7 M$ Opérations 88 146 105 694 111 585

Cumul depuis le début de l'exercice



2022 2021 Variation (%) Volume 11 666 755 960 15 890 667 436 -26,6 Valeur 180 740 692 686 $ 174 369 980 893 $ +3,7 Opérations 21 333 596 23 211 524 -8,1







Moyennes quotidiennes





Volume 69,9 M$ 95,2 M$ -26,6 Valeur 1 082,3 M$ 1 044,1 M$ +3,7 Opérations 127 746 138 991 -8,1

Bourse de Montréal



Août 2022 Juillet 2022 Août 2021 Volume de dérivés (contrats) 13 368 211 10 977 320 11 885 418 Intérêt en cours (contrats) 13 619 444 13 551 995 10 545 312

Cumul depuis le début de l'exercice



2022 2021 Variation (%) Volume (contrats) 100 109 976 96 173 535 +4,1 Intérêt en cours (contrats) 13 619 444 10 545 312 +29,2

* Comprend NEX.

Toutes les données sont en date du 31 août 2022. Étant donné que le règlement de certaines opérations n'est pas effectué à la date de l'opération, les chiffres peuvent changer d'ici à ce que toutes les opérations du mois d'août aient été réalisées. Les données du mois précédent ont été mises à jour en fonction des corrections connues apportées aux opérations.

Le Groupe TMX ne garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information présentée. Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement, et vous acceptez de ne pas vous y fier à des fins de négociation ou d'activités d'affaires ou de nature financière. En utilisant le présent communiqué, vous reconnaissez expressément que le Groupe TMX ne peut être tenu responsable des erreurs ou des inexactitudes qu'il pourrait contenir.

^ Les indices S&P/TSX sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC (« SPDJI ») et de TSX Inc. (la « TSX »). Standard & Poor'sMD et S&PMD sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »), Dow JonesMD est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») et TSXMD est une marque déposée de TSX. SPDJI, Dow Jones, S&P et TSX ne soutiennent, ne cautionnent, ne vendent, ni ne promeuvent aucun produit fondé sur les indices, ne font aucune déclaration quant au bien-fondé d'un placement dans un tel produit et ne peuvent être tenues responsables d'erreurs, d'omissions ou d'interruptions touchant les indices ou les données y afférentes.

