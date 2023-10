Bourse de Toronto et Bourse de croissance TSX

TORONTO, le 10 oct. 2023 /CNW/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui les résultats de l'activité de financement à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de croissance TSX (TSXV) pour le mois de septembre 2023.

En septembre 2023, la TSX a accueilli 10 nouveaux émetteurs, comparativement à quatre le mois précédent et à 15 en septembre 2022. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte sept fonds négociés en bourse (FNB), deux sociétés du secteur minier et une société du secteur des sciences de la vie. Le total du financement réuni en septembre 2023 est en hausse de 1,242 % par rapport au mois précédent et de 768 % par rapport à septembre 2022. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en septembre 2023 s'est établi à 29, comparativement à 21 le mois précédent et à 38 en septembre 2022.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le nombre d'opérations facturées par la TSX, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.tmx.com/resource/fr/440

En septembre 2023, la TSXV a accueilli trois nouveaux émetteurs, comparativement à six le mois précédent et à deux en septembre 2022. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte une société issue du programme des sociétés de capital de démarrage, une société du secteur pétrolier et gazier et une société du secteur minier. Le total du financement réuni en septembre 2023 est en baisse de 61 % par rapport au mois précédent et est en baisse de 29 % rapport à septembre 2022. Le nombre total d'opérations de financement en septembre 2023 s'est établi à 84, comparativement à 75 le mois précédent et à 79 en septembre 2022.

Les statistiques de négociation consolidées du Groupe TMX pour septembre 2023 sont affichées au www.tmx.com.

Bourse de Toronto



Septembre 2023 Août 2023 Septembre 2022 Émetteurs inscrits 1 807 1 807 1 784 Nouveaux émetteurs inscrits 10 4 15 PAPE 7 4 15 Émetteurs provenant de la TSXV 2 0 0 Émissions inscrites 2 481 2 480 2 457 Financement réuni dans le cadre de PAPE 17 093 876 $ 4 000 000 $ 68 243 216 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 5 759 174 226 $ 441 497 653 $ 619 362 733 $ Financement supplémentaire réuni 201 306 350 $ 0 $ 1 366 000 $ Total du financement réuni 5 977 574 452 $ 445 497 653 $ 688 971 949 $ Nombre total d'opérations de financement 29 21 38 Capitalisation boursière des émissions inscrites 3 880 808 347 735 $ 4 018 653 198 312 $ 3 648 829 867 392 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2023 2022 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 96 89 +7,9 PAPE 81 68 +19,1 Émetteurs provenant de la TSXV 11 14 -21,4 Financement réuni dans le cadre de PAPE 435 992 336 $ 1 966 992 039 $ -77,8 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 10 343 725 694 $ 12 471 211 601 $ -17,1 Financement supplémentaire réuni 1 456 231 938 $ 2 017 120 243 $ -27,8 Total du financement réuni 12 235 949 968 $ 16 455 323 883 $ -25,6 Nombre total d'opérations de financement 287 345 -16,8 Capitalisation boursière des émissions inscrites 3 880 808 347 735 $ 3 648 829 867 392 $ +6,4

Bourse de croissance TSX **



Septembre 2023 Août 2023 Septembre 2022 Émetteurs inscrits 1 908 1 912 1 924 Nouveaux émetteurs inscrits 3 6 2 PAPE 1 3 2 Émetteurs passés à la TSX 2 0 0 Émissions inscrites 2 001 2 008 2 029 Financement réuni dans le cadre de PAPE 200 000 $ 5 048 757 $ 504 200 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 14 263 554 $ 96 788 892 $ 38 688 063 $ Financement supplémentaire réuni 167 349 511 $ 366 103 839 $ 216 312 623 $ Total du financement réuni 181 813 065 $ 467 941 488 $ 255 504 886 $ Nombre total d'opérations de financement 84 75 79 Capitalisation boursière des émissions inscrites 69 839 502 175 $ 74 034 536 305 $ 70 343 572 208 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2023 2022 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 47 89 -47,2 PAPE 29 72 -59,7 Émetteurs passés à la TSX 11 14 -21,4 Financement réuni dans le cadre de PAPE 15 350 107 $ 176 554 329 $ -91,3 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 827 135 960 $ 1 076 892 887 $ -23,2 Financement supplémentaire réuni 2 563 755 635 $ 3 506 377 302 $ -26,9 Total du financement réuni 3 406 241 702 $ 4 759 824 518 $ -28,4 Nombre total d'opérations de financement 891 881 +1,1 Capitalisation boursière des émissions inscrites 69 839 502 175 $ 70 343 572 208 $ -0,7

** Comprend NEX (ne s'applique pas aux nouveaux émetteurs inscrits, aux PAPE et aux financements réunis dans le cadre de PAPE).

(1) Les placements secondaires comprennent les émissions d'actions sur le capital autorisé et les reclassements au moyen de prospectus.

Le Groupe TMX souhaite la bienvenue aux nouvelles sociétés inscrites en septembre 2023 :

Bourse de Toronto

Nom de l'émetteur Symbole Allied Gold Corporation AAUC Collective Mining Ltd. CNL Hamilton Thorne Ltd. HTL Hamilton U.S. Bond Yield Maximizer ETF HBND FNB Harvest Rendement supérieur du Trésor HPYT iShares NASDAQ 100 Index ETF XQQU iShares S&P U.S. Financials Index ETF XUSF iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF XETM iShares Semiconductor Index ETF XCHP iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF XAD

Bourse de croissance TSX

Nom de l'émetteur Symbole Bunker Hill Mining Corp. BNKR LNG Energy Group Corp. LNGE V Ten Capital Corp. VTEN.P

