Bourse de Toronto et Bourse de croissance TSX

TORONTO, le 7 oct. 2022 /CNW/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui les résultats de l'activité de financement à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de croissance TSX (TSXV) pour le mois de septembre 2022.

En septembre 2022, la TSX a accueilli 15 nouveaux émetteurs, comparativement à quatre le mois précédent et à 14 en septembre 2021. Les nouvelles inscriptions sont toutes des fonds négociés en bourse. Le total du financement réuni en septembre 2022 est en baisse de 79 % par rapport au mois précédent et est en baisse de 70 % rapport à septembre 2021. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en septembre 2022 s'est établi à 38, comparativement à 32 le mois précédent et à 35 en septembre 2021.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le nombre d'opérations facturées par la TSX, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.tmx.com/resource/en/440

En septembre 2022, la TSXV a accueilli deux nouveaux émetteurs, comparativement à 10 le mois précédent et à 10 en septembre 2021. Les nouvelles inscriptions sont toutes les deux des sociétés issues du programme des sociétés de capital de démarrage. Le total du financement réuni en septembre 2022 est en baisse de 42 % par rapport au mois précédent et est en baisse de 63 % rapport à septembre 2021. Le nombre total d'opérations de financement en septembre 2022 s'est établi à 79, comparativement à 87 le mois précédent et à 87 en septembre 2021.

Les statistiques de négociation consolidées du Groupe TMX pour septembre 2022 sont affichées au www.tmx.com.

Bourse de Toronto



Septembre 2022 Août 2022 Septembre 2021 Émetteurs inscrits 1 784 1 772 1 728 Nouveaux émetteurs inscrits 15 4 14 PAPE 15 3 8 Émetteurs provenant de la TSXV 0 1 4 Émissions inscrites 2 457 2 449 2 385 Financement réuni dans le cadre de PAPE 68 243 216 $ 9 769 025 $ 290 268 010 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 619 362 733 $ 3 106 203 922 $ 1 447 073 667 $ Financement supplémentaire réuni 1 366 000 $ 159 111 947 $ 528 556 350 $ Total du financement réuni 688 971 949 $ 3 275 084 894 $ 2 265 898 027 $ Nombre total d'opérations de financement 38 32 35 Capitalisation boursière des émissions inscrites 3 648 829 867 392 $ 3 828 335 152 382 $ 3 983 994 406 522 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2022 2021 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 89 170 -47,6 PAPE 68 125 -45,6 Émetteurs provenant de la TSXV 14 27 -48,1 Financement réuni dans le cadre de PAPE 1 966 992 039 $ 7 753 086 381 $ -74,6 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 12 471 211 601 $ 21 937 332 150 $ -43,2 Financement supplémentaire réuni 2 017 120 243 $ 4 884 146 597 $ -58,7 Total du financement réuni 16 455 323 883 $ 34 574 565 128 $ -52,4 Nombre total d'opérations de financement 345 488 -29,3 Capitalisation boursière des émissions inscrites 3 648 829 867 392 $ 3 983 994 406 522 $ -8,4

Bourse de croissance TSX **



Septembre 2022 Août 2022 Septembre 2021 Émetteurs inscrits 1 924 1 924 1 897 Nouveaux émetteurs inscrits 2 10 10 PAPE 2 8 4 Émetteurs passés à la TSX 0 1 4 Émissions inscrites 2 029 2 033 2 004 Financement réuni dans le cadre de PAPE 504 200 $ 3 709 600 $ 1 406 750 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 38 688 063 $ 102 410 574 $ 220 924 826 $ Financement supplémentaire réuni 216 312 623 $ 332 606 664 $ 477 122 047 $ Total du financement réuni 255 504 886 $ 438 726 838 $ 699 453 623 $ Nombre total d'opérations de financement 79 87 87 Capitalisation boursière des émissions inscrites 70 343 572 208 $ 74 871 163 027 $ 94 601 598 280 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2022 2021 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 89 104 -14,4 PAPE 72 68 +5,9 Émetteurs passés à la TSX 14 27 -48,1 Financement réuni dans le cadre de PAPE 176 554 329 $ 182 566 568 $ -3,3 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 1 076 892 887 $ 3 072 040 960 $ -64,9 Financement supplémentaire réuni 3 506 377 302 $ 5 532 325 798 $ -36,6 Total du financement réuni 4 759 824 518 $ 8 786 933 326 $ -45,8 Nombre total d'opérations de financement 881 1 278 -31,1 Capitalisation boursière des émissions inscrites 70 343 572 208 $ 94 601 598 280 $ -25,6

** Comprend NEX (ne s'applique pas aux nouveaux émetteurs inscrits, aux PAPE et aux financements réunis dans le cadre de PAPE).

(1) Les placements secondaires comprennent les émissions d'actions sur le capital autorisé et les reclassements au moyen de prospectus.

Le Groupe TMX ne garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information présentée. Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement, et vous acceptez de ne pas vous y fier à des fins de négociation ou d'activités d'affaires ou de nature financière. En utilisant le présent communiqué, vous reconnaissez expressément que le Groupe TMX ne peut être tenu responsable des erreurs ou des inexactitudes qu'il pourrait contenir.

Le Groupe TMX souhaite la bienvenue aux nouvelles sociétés inscrites en septembre 2022 :

Bourse de Toronto

Nom de l'émetteur Symbole FNB BetaPro banques canadiennes également pondérées Baissier quotidien -2x HBKD FNB BetaPro FPI canadiennes également pondérées Haussier quotidien 2x HBKU FNB de produits de base généraux CI Auspice CCOM Fonds d'obligations vertes mondiales CI CGRB Fonds d'infrastructures durables mondiales CI CGRN FNB actif d'options couvertes à rendement amélioré Dynamique DXQ Fonds immobilier à rendement amélioré Evolve Slate Global BILT Fonds Fidelity FNB Avantage EtherMC FETH FNB actif d'obligations à duration très courte Franklin Bissett FHIS Fonds de décaissement géré 2042 ParcoursGardéMC GPMD FNB amélioré services publics Hamilton HUTS FNB Harvest indiciel de revenu Actions ESG HESG FNBActif de trésorerie de sociétés Lysander-Canso LYCT FNBActif de titres à taux variable Lysander‐Canso LYFR Fonds de gestion de trésorerie Purpose MNY

Bourse de croissance TSX

Nom de l'émetteur Symbole Faction Investment Group Corp. FINV.P Florence One Capital Inc. FONC.P

