Bourse de Toronto et Bourse de croissance TSX

TORONTO, le 7 oct. 2021 /CNW/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui les résultats de l'activité de financement à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de croissance TSX (TSXV) pour le mois de septembre 2021.

En septembre 2021, la TSX a accueilli 14 nouveaux émetteurs, comparativement à 10 le mois précédent et à 21 en septembre 2020. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte sept fonds négociés en bourse (FNB), trois sociétés du secteur des technologies, deux sociétés pétrolières et gazières, une société de produits de consommation et une société d'acquisition à vocation spécifique. Le total du financement réuni en septembre 2021 est en hausse de 13 % par rapport au mois précédent, mais en baisse de 50 % par rapport à septembre 2020. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en septembre 2021 s'est établi à 35, comparativement à 33 le mois précédent et à 50 en septembre 2020.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le nombre d'opérations facturées à la TSX, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.tmx.com/resource/en/440

En septembre 2021, la TSXV a accueilli 10 nouveaux émetteurs, comparativement à 13 le mois précédent et à sept en septembre 2020. Les nouvelles inscriptions comptent quatre sociétés de capital de démarrage, quatre sociétés minières, une société pétrolière et gazière et une société du secteur des technologies. Le total du financement réuni en septembre 2021 est en baisse de 30 % par rapport au mois précédent et est en baisse de 13 % rapport à septembre 2020. Le nombre total d'opérations de financement en septembre 2021 s'est établi à 87, comparativement à 110 le mois précédent et à 153 en septembre 2020.

Les statistiques de négociation consolidées du Groupe TMX pour septembre 2021 sont affichées au www.tmx.com.

Bourse de Toronto



Septembre 2021 Août 2021 Septembre 2020 Émetteurs inscrits 1 728 1 718 1 637 Nouveaux émetteurs inscrits 14 10 21 PAPE 8 10 19 Émetteurs provenant de la TSXV 4 0 2 Émissions inscrites 2 385 2 381 2 294 Financement réuni dans le cadre de PAPE 290 268 010 $ 182 268 500 $ 1 170 083 101 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 1 447 073 667 $ 1 750 038 793 $ 3 232 443 401 $ Financement supplémentaire 528 556 350 $ 67 840 000 $ 166 967 150 $ Total du financement réuni 2 265 898 027 $ 2 000 147 293 $ 4 569 493 652 $ Nombre total d'opérations de financement 35 33 50 Capitalisation boursière des émissions inscrites 3 983 994 406 522 $ 4 076 809 480 150 $ 3 083 923 932 758 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2021 2020 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 170 136 +25,0 PAPE 125 114 +9,6 Émetteurs provenant de la TSXV 27 15 +80,0 Financement réuni dans le cadre de PAPE 7 753 086 381 $ 5 173 866 768 $ +49,9 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 21 937 332 150 $ 17 277 574 567 $ +27,0 Financement supplémentaire 4 884 146 597 $ 1 838 146 118 $ +165,7 Total du financement réuni 34 574 565 128 $ 24 289 587 453 $ +42,3 Nombre total d'opérations de financement 488 405 +20,5 Capitalisation boursière des émissions inscrites 3 983 994 406 522 $ 3 083 923 932 758 $ +29,2

TSX Venture Exchange **



Septembre 2021 Août 2021 Septembre 2020 Émetteurs inscrits 1 897 1 897 1 912 Nouveaux émetteurs inscrits 10 13 7 PAPE 4 12 3 Émetteurs passés à la TSX 4 0 2 Émissions inscrites 2 004 2 006 1 995 Financement réuni dans le cadre de PAPE 1 406 750 $ 6 147 000 $ 2 900 000 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 220 924 826 $ 637 078 672 $ 261 009 018 $ Financement supplémentaire 477 122 047 $ 359 256 462 $ 537 333 242 $ Total du financement réuni 699 453 623 $ 1 002 482 134 $ 801 242 260 $ Nombre total d'opérations de financement 87 110 153 Capitalisation boursière des émissions inscrites 94 601 598 280 $ 98 309 913 935 $ 61 219 615 917 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2021 2020 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 104 43 +141,9 PAPE 68 27 +151,9 Émetteurs passés à la TSX 27 15 +80,0 Financement réuni dans le cadre de PAPE 182 566 568 $ 98 646 480 $ +85,1 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 3 072 040 960 $ 1 266 447 961 $ +142,6 Financement supplémentaire 5 532 325 798 $ 3 298 829 655 $ +67,7 Total du financement réuni 8 786 933 326 $ 4 663 924 096 $ +88,4 Nombre total d'opérations de financement 1 278 1 277 +0,1 Capitalisation boursière des émissions inscrites 94 601 598 280 $ 61 219 615 917 $ +54,5



** Comprend NEX (ne s'applique pas aux nouveaux émetteurs inscrits, aux PAPE et aux financements réunis dans le cadre de PAPE).

(1) Les placements secondaires comprennent les émissions d'actions sur le capital autorisé et les reclassements au moyen de prospectus.

Le Groupe TMX ne garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information présentée. Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement, et vous acceptez de ne pas vous y fier à des fins de négociation ou d'activités d'affaires ou de nature financière. En utilisant le présent communiqué, vous reconnaissez expressément que le Groupe TMX ne peut être tenu responsable des erreurs ou des inexactitudes qu'il pourrait contenir.

Le Groupe TMX souhaite la bienvenue aux nouvelles sociétés inscrites en septembre 2021 :

Bourse de Toronto

Nom de l'émetteur Symbole FNB BetaPro FPI canadiennes également pondérées Baissier quotidien -2x HRED FNB BetaPro FPI canadiennes également pondérées Haussier quotidien 2x HREU FNB indiciel d'actions de marchés émergents CIBC CEMI FNB indiciel obligataire mondial sauf Canada CIBC (couvert en $ CA) CGBI CubicFarm Systems Corp. CUB Evolve Cryptocurrencies ETF ETC FNB Horizons Actif obligations de sociétés ESG HAEB Osisko Green Acquisition Limited GOGR.UN Fonds d'occasions de crédit Purpose CROP Rubellite Energy Inc. RBY Solution Financial Inc. SFI Spartan Delta Corp. SDE Vitalhub Corp. VHI Voyager Digital Ltd. VOYG

Bourse de croissance TSX

Nom de l'émetteur Symbole Alpine Summit Energy Partners, Inc. ALPS.U Aneesh Capital Corp. EESH.P Atacama Copper Corporation ACOP Endurance Capital Corp. ECAP.P ESG Capital 1 Inc. ESGO.P Genius Metals Inc. GENI Graphano Energy Ltd. GEL Minehub Technologies Inc. MHUB Mink Ventures Corporation MINK.P Vizsla Copper Corp. VCU

