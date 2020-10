Bourse de Toronto et Bourse de croissance TSX

TORONTO, le 8 oct. 2020 /CNW/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui les résultats de l'activité de financement à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de croissance TSX (TSXV) pour le mois de septembre 2020.

En septembre 2020, la TSX a accueilli 21 nouveaux émetteurs, comparativement à 14 le mois précédent et à 14 en septembre 2019. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte 18 fonds négociés en bourse, 2 sociétés du secteur des technologies et une société du secteur des sciences de la vie. Le total du financement réuni en septembre 2020 est en hausse de 209 % par rapport au mois précédent et de 72 % rapport à septembre 2019. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en septembre 2020 s'est établi à 50, comparativement à 49 le mois précédent et à 37 en septembre 2019.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le nombre d'opérations facturées à la TSX, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.tmx.com/resource/en/440

En septembre 2020, la TSXV a accueilli 7 nouveaux émetteurs, comparativement à 7 le mois précédent et 3 en septembre 2019. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte 3 sociétés de capital de démarrage, 1 société du secteur des technologies, 1 société du secteur des technologies propres, 1 société du secteur des sciences de la vie et 1 société du secteur des produits de consommation. Le total du financement réuni en septembre 2020 est en baisse de 22 % par rapport au mois précédent et est en hausse de 64 % rapport à septembre 2019. Le nombre total d'opérations de financement en septembre 2020 s'est établi à 153, comparativement à 198 le mois précédent et à 117 en septembre 2019.

Les statistiques de négociation consolidées du Groupe TMX pour septembre 2020 sont affichées au www.tmx.com.

Bourse de Toronto



Septembre 2020 Août 2020 Septembre 2019 Émetteurs inscrits 1 637 1 622 1 574 Nouveaux émetteurs inscrits 21 14 14 PAPE 19 11 12 Émetteurs provenant de la TSXV 2 3 2 Émissions inscrites 2 294 2 285 2 222 Financement réuni dans le cadre de

PAPE 1 170 083 101 $ 385 952 000 $ 58 500 010 $ Financement réuni dans le cadre de

placements secondaires 3 232 443 401 $ 1 007 198 259 $ 2 075 618 858 $ Financement supplémentaire 166 967 150 $ 86 250 000 $ 515 258 250 $ Total du financement réuni 4 569 493 652 $ 1 479 400 259 $ 2 649 377 118 $ Nombre total d'opérations de

financement 50 49 37 Capitalisation boursière des émissions

inscrites 3 083 923 932 758 $ 3 143 163 790 511 $ 3 088 178 818 647 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2020 2019 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 136 107 +27,1 PAPE 114 86 +32,6 Émetteurs provenant de la TSXV 15 17 -11,8 Financement réuni dans le cadre de

PAPE 5 173 866 768 $ 1 194 064 320 $ +333,3 Financement réuni dans le cadre de

placements secondaires 17 277 574 567 $ 14 730 247 452 $ +17,3 Financement supplémentaire 1 838 146 118 $ 4 777 033 181 $ -61,5 Total du financement réuni 24 289 587 453 $ 20 701 344 953 $ +17,3 Nombre total d'opérations de

financement 405 376 +7,7 Capitalisation boursière des émissions

inscrites 3 083 923 932 758 $ 3 088 178 818 647 $ -0,1

Bourse de croissance TSX **



Septembre 2020 Août 2020 Septembre 2019 Émetteurs inscrits 1 912 1 918 1 935 Nouveaux émetteurs inscrits 7 7 3 PAPE 3 5 2 Émetteurs passés à la TSX 2 3 2 Émissions inscrites 1 995 2 000 2 023 Financement réuni dans le cadre de

PAPE 2 900 000 $ 38 866 090 $ 400 000 $ Financement réuni dans le cadre de

placements secondaires (1) 261 009 018 $ 272 221 332 $ 252 582 750 $ Financement supplémentaire 537 333 242 $ 716 629 584 $ 234 625 079 $ Total du financement réuni 801 242 260 $ 1 027 717 006 $ 487 607 829 $ Nombre total d'opérations de

financement 153 198 117 Capitalisation boursière des émissions

inscrites 61 219 615 917 $ 62 025 173 158 $ 44 738 233 741 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2020 2019 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 43 66 -34,8 PAPE 27 56 -51,8 Émetteurs passés à la TSX 15 17 -11,8 Financement réuni dans le cadre de

PAPE 98 646 480 $ 46 111 709 $ +113,9 Financement réuni dans le cadre de

placements secondaires (1) 1 266 447 961 $ 965 183 484 $ +31,2 Financement supplémentaire 3 298 829 655 $ 2 197 038 422 $ +50,1 Total du financement réuni 4 663 924 096 $ 3 208 333 615 $ +45,4 Nombre total d'opérations de

financement 1 277 1 024 +24,7 Capitalisation boursière des émissions

inscrites 61 219 615 917 $ 44 738 233 741 $ +36,8

** Comprend NEX (ne s'applique pas aux nouveaux émetteurs inscrits, aux PAPE et aux financements réunis dans le cadre de PAPE).



(1) Les placements secondaires comprennent les émissions d'actions sur le capital autorisé et les reclassements au moyen de prospectus.

Le Groupe TMX ne garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information présentée. Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement, et vous acceptez de ne pas vous y fier à des fins de négociation ou d'activités d'affaires ou de nature financière. En utilisant le présent communiqué, vous reconnaissez expressément que le Groupe TMX ne peut être tenu responsable des erreurs ou des inexactitudes qu'il pourrait contenir.

Le Groupe TMX souhaite la bienvenue aux nouvelles sociétés inscrites en septembre 2020 :

Bourse de Toronto

Nom de l'émetteur Symbole Appili Therapeutics Inc. APLI Fonds Chefs de file du futur Evolve LEAD iShares ESG Balanced ETF Portfolio GBAL iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio GCNS iShares ESG Equity ETF Portfolio GEQT iShares ESG Growth ETF Portfolio GGRO FNB de répartition équilibrée Mackenzie MBAL FNB de répartition prudente Mackenzie MCON FINB Obligations totales Marchés développés ex Amérique du Nord Mackenzie QDXB FINB d'immobilier des marchés développés Mackenzie QRET FNB de répartition de revenu fixe mondial Mackenzie MGAB FINB mondial d'infrastructures Mackenzie QINF FINB mondial de dividendes durables Mackenzie MDVD FNB de répartition de croissance Mackenzie MGRW FINB Obligations américaines totales Mackenzie QUB NCM Core Global NCG Nuvei Corporation NVEI, NVEI.U FNB indiciel d'obligations de sociétés Objectif 2026 RBC RQO FNB indiciel d'obligations de sociétés Objectif 2027 RBC RQP Score Media and Gaming Inc. SCR Vanguard Retirement Income ETF Portfolio VRIF

Bourse de croissance TSX

Nom de l'émetteur Symbole Altina Capital Corp. ALTN.P Deveron Corp. FARM Exro Technologies Inc. EXRO Marwest Apartment Real Estate Investment Trust MAR.P Reitmans (CANADA) Limitée RET Rubicon Organics Inc. ROMJ Stormcrow Holdings Corp. CROW.P

