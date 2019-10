Statistiques de financement par actions du Groupe TMX pour septembre 2019

Bourse de Toronto et Bourse de croissance TSX

TORONTO, le 7 oct. 2019 /CNW/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui les résultats de l'activité de financement à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de croissance TSX (TSXV) pour le mois de septembre 2019.

En septembre 2019, la TSX a accueilli 14 nouveaux émetteurs, comparativement à neuf le mois précédent et à 17 en septembre 2018. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte 12 fonds négociés en bourse, une société du secteur des sciences de la vie et une société de services financiers. Le total du financement réuni en septembre 2019 est en hausse de 17 % par rapport au mois précédent et en baisse de 23 % par rapport à septembre 2018. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en septembre 2019 s'est établi à 37, comparativement à 47 le mois précédent et à 45 en septembre 2018.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le nombre d'opérations facturées à la TSX, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.tmx.com/resource/en/440

En septembre 2019, la TSXV a accueilli trois nouveaux émetteurs, comparativement à 10 le mois précédent et à 15 en septembre 2018. Les nouvelles inscriptions à la cote comptent deux sociétés issues du programme des sociétés de capital de démarrage et une société minière. Le total du financement réuni en septembre 2019 est en baisse de 16 % par rapport au mois précédent et est en hausse de 43 % rapport à septembre 2018. Le nombre total d'opérations de financement en septembre 2019 s'est établi à 117, comparativement à 125 le mois précédent et à 95 en septembre 2018.

Les statistiques de négociation consolidées du Groupe TMX pour septembre 2019 sont affichées au www.tmx.com.

Bourse de Toronto



Septembre 2019 Août 2019 Septembre 2018 Émetteurs inscrits 1 574 1 569 1 528 Nouveaux émetteurs inscrits 14 9 17 PAPE 12 5 16 Émetteurs provenant de la Bourse de croissance TSX 2 3 0 Émissions inscrites 2 222 2 215 2 183 Financement réuni dans le cadre de PAPE 58 500 010 $ 470 385 000 $ 54 500 000 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 2 075 618 858 $ 1 252 677 681 $ 2 112 898 852 $ Financement supplémentaire 515 258 250 $ 540 915 418 $ 1 253 477 574 $ Total du financement réuni 2 649 377 118 $ 2 263 978 099 $ 3 420 876 426 $ Nombre total d'opérations de financement 37 47 45 Capitalisation boursière des émissions inscrites 3 088 178 818 647 $ 3 059 755 023 680 $ 2 965 632 005 154 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2019 2018 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 107 104 +2,9 PAPE 86 90 -4,4 Émetteurs provenant de la Bourse de croissance TSX 17 9 +88,9 Financement réuni dans le cadre de PAPE 1 194 064 320 $ 2 347 968 863 $ -49,1 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 14 730 247 452 $ 14 541 568 415 $ +1,3 Financement supplémentaire 4 777 033 181 $ 7 626 817 741 $ -37,4 Total du financement réuni 20 701 344 953 $ 24 516 355 019 $ -15,6 Nombre total d'opérations de financement 376 400 -6,0 Capitalisation boursière des émissions inscrites 3 088 178 818 647 $ 2 965 632 005 154 $ +4,1

Bourse de croissance TSX **



Septembre 2019 Août 2019 Septembre 2018 Émetteurs inscrits 1 935 1 944 1 977 Nouveaux émetteurs inscrits 3 10 15 PAPE 2 9 13 Émetteurs passés à la Bourse de Toronto 2 3 0 Émissions inscrites 2 023 2 030 2 062 Financement réuni dans le cadre de PAPE 400 000 $ 6 894 900 $ 4 829 650 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 252 582 750 $ 168 232 515 $ 43 827 813 $ Financement supplémentaire 234 625 079 $ 407 073 592 $ 292 156 613 $ Total du financement réuni 487 607 829 $ 582 201 007 $ 340 814 076 $ Nombre total d'opérations de financement 117 125 95 Capitalisation boursière des émissions inscrites* 44 738 233 741 $ 46 382 883 179 $ 54 442 256 762 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2019 2018 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 66 99 -33,3 PAPE 56 72 -22,2 Émetteurs passés à la Bourse de Toronto 17 9 +88,9 Financement réuni dans le cadre de PAPE 46 111 709 $ 49 709 662 $ -7,2 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 965 183 484 $ 1 703 403 703 $ -43,3 Financement supplémentaire 2 197 038 422 $ 3 908 423 414 $ -43,8 Total du financement réuni 3 208 333 615 $ 5 661 536 779 $ -43,3 Nombre total d'opérations de financement 1 024 1 184 -13,5 Capitalisation boursière des émissions inscrites* 44 738 233 741 $ 54 442 256 762 $ -17,8



* Depuis juillet 2018, le calcul de la capitalisation boursière pour les titres inscrits à la Bourse de croissance TSX inclut les titres entiercés. En conséquence, veuillez noter que les chiffres pour les périodes comparatives ont été recalculés. ** Comprend NEX (ne s'applique pas aux nouveaux émetteurs inscrits, aux PAPE et au financement réuni dans le cadre de PAPE).

(1) Les placements secondaires comprennent les émissions d'actions sur le capital autorisé et les reclassements au moyen de prospectus.

Le Groupe TMX ne garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information présentée. Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement, et vous acceptez de ne pas vous y fier à des fins de négociation ou d'activités d'affaires ou de nature financière. En utilisant le présent communiqué, vous reconnaissez expressément que le Groupe TMX ne peut être tenu responsable des erreurs ou des inexactitudes qu'il pourrait contenir.

Le Groupe TMX souhaite la bienvenue aux nouvelles sociétés inscrites en septembre 2019 :

Bourse de Toronto

Nom de l'émetteur Symbole Canopy Rivers Inc. RIV Delta 9 Cannabis Inc. DN FNB indiciel Actions privilégiées et dividende stable Evolve PREF FNB Fidelity Obligations de sociétés canadiennes à court terme FCSB FNB Fidelity Obligations globales de base Plus FCGB FNB indiciel Fidelity Obligations canadiennes - Approche systématique FCCB FNB Fidelity Obligations américaines à rendement élevé systématique FCHY FNB Fidelity Obligations américaines à rendement net élevé systématique - Devises neutres FCHH Portefeuille croissance Horizons FNB à indice de rendement total HGRO iShares Edge MSCI USA Quality Factor Index ETF XQLT iShares Edge MSCI USA Momentum Factor Index ETF XMTM iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF XSMC iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF XSMH iShares Edge MSCI USA Value Factor Index ETF XVLU

Bourse de croissance TSX

Nom de l'émetteur Symbole A-Labs Capital IV Corp. CPC ALCC.P Daura Capital Corp. CPC DUR.P Highgold Mining Inc. HIGH

