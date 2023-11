Bourse de Toronto et Bourse de croissance TSX

TORONTO, le 8 nov. 2023 /CNW/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui les résultats de l'activité de financement à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de croissance TSX (TSXV) pour le mois d'octobre 2023.

En octobre 2023, la TSX a accueilli 29 nouveaux émetteurs, comparativement à 10 le mois précédent et à 10 en octobre 2022. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte 27 fonds négociés en bourse, une société minière et une société du secteur pétrolier et gazier. Le total du financement réuni en octobre 2023 est en baisse de 88 % par rapport au mois précédent, et en baisse de 45 % par rapport à octobre 2022. Le nombre total d'opérations de financement en octobre 2023 s'est établi à 46, comparativement à 29 le mois précédent et à 25 en octobre 2022.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le nombre d'opérations facturées par la TSX, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.tmx.com/resource/fr/440

En octobre 2023, la TSXV a accueilli cinq nouveaux émetteurs, comparativement à trois le mois précédent et à deux en octobre 2022. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte deux sociétés du secteur minier, une société du secteur des sciences de la vie, une société de produits et services destinés à l'industrie ainsi qu'une société de produits et services destinés aux consommateurs. Le total du financement réuni en octobre 2023 est en hausse de 91 % par rapport au mois précédent, et en baisse de 4 % par rapport à octobre 2022. Le nombre total d'opérations de financement en octobre 2023 s'est établi à 77, comparativement à 84 le mois précédent et à 67 en octobre 2022.

Les statistiques de négociation consolidées du Groupe TMX pour octobre 2023 sont affichées au www.tmx.com.

Bourse de Toronto



Octobre 2023 Septembre 2023 Octobre 2022 Émetteurs inscrits 1 824 1 807 1 790 Nouveaux émetteurs inscrits 29 10 10 PAPE 27 7 9 Émetteurs provenant de la TSXV 0 2 1 Émissions inscrites 2 495 2 481 2 468 Financement réuni dans le cadre de PAPE 68 574 033 $ 17 093 876 $ 14 841 200 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 372 241 531 $ 5 759 174 226 $ 1 204 571 469 $ Financement supplémentaire réuni 261 418 500 $ 201 306 350 $ 47 761 200 $ Total du financement réuni 702 234 064 $ 5 977 574 452 $ 1 267 173 869 $ Nombre total d'opérations de financement 46 29 25 Capitalisation boursière des émissions inscrites 3 766 486 481 651 $ 3 880 808 347 735 $ 3 823 583 567 293 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2023 2022 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 125 99 +26,3 PAPE 108 77 +40,3 Émetteurs provenant de la TSXV 11 15 -26,7 Financement réuni dans le cadre de PAPE 504 566 369 $ 1 981 833 239 $ -74,5 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 10 715 967 225 $ 13 675 783 070 $ -21,6 Financement supplémentaire réuni 1 717 650 438 $ 2 064 881 443 $ -16,8 Total du financement réuni 12 938 184 032 $ 17 722 497 752 $ -27,0 Nombre total d'opérations de financement 333 370 -10,0 Capitalisation boursière des émissions inscrites 3 766 486 481 651 $ 3 823 583 567 293 $ -1,5

Bourse de croissance TSX **



Octobre 223 Septembre 2023 Octobre 2022 Émetteurs inscrits 1 908 1 908 1 922 Nouveaux émetteurs inscrits 5 3 2 PAPE 1 1 2 Émetteurs passés à la TSX 0 2 1 Émissions inscrites 2 001 2 001 2 030 Financement réuni dans le cadre de PAPE 15 004 000 $ 200 000 $ 417 850 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 162 267 750 $ 14 263 554 $ 210 904 987 $ Financement supplémentaire réuni 169 420 289 $ 167 349 511 $ 150 541 625 $ Total du financement réuni 346 692 039 $ 181 813 065 $ 361 864 462 $ Nombre total d'opérations de financement 77 84 67 Capitalisation boursière des émissions inscrites 65 710 539 081 $ 69 839 502 175 $ 70 120 926 395 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2023 2022 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 52 91 -42,9 PAPE 30 74 -59,5 Émetteurs passés à la TSX 11 15 -26,7 Financement réuni dans le cadre de PAPE 30 354 107 $ 176 972 179 $ -82,8 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 989 403 710 $ 1 287 797 874 $ -23,2 Financement supplémentaire réuni 2 733 175 924 $ 3 656 918 927 $ -25,3 Total du financement réuni 3 752 933 741 $ 5 121 688 980 $ -26,7 Nombre total d'opérations de financement 968 948 +2,1 Capitalisation boursière des émissions inscrites 65 710 539 081 $ 70 120 926 395 $ -6,3

** Comprend NEX (ne s'applique pas aux nouveaux émetteurs inscrits, aux PAPE et aux financements réunis dans le cadre de PAPE).

(1) Les placements secondaires comprennent les émissions d'actions sur le capital autorisé et les reclassements au moyen de prospectus.

Le Groupe TMX ne garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information présentée. Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement, et vous acceptez de ne pas vous y fier à des fins de négociation ou d'activités d'affaires ou de nature financière. En utilisant le présent communiqué, vous reconnaissez expressément que le Groupe TMX ne peut être tenu responsable des erreurs ou des inexactitudes qu'il pourrait contenir.

Le Groupe TMX souhaite la bienvenue aux nouvelles sociétés inscrites en octobre 2023 :

Bourse de Toronto

Nom de l'émetteur Symbole FNB BMO d'actions canadiennes à positions acheteur et vendeur ZLSC FNB BMO vente d'actions américaines, positions vendeur et acheteur ZLSU FINB BMO S&P/TSX 60 ZIU FNB BMO de gestion de trésorerie en dollars américains ZUCM FNB actif d'obligations canadiennes Dynamique DXBC FNB actif d'actions mondiales productives de revenu Dynamique DXGE FNB actif d'actions américaines Dynamique DXUS FNB actif d'obligations de sociétés américaines de qualité Dynamique DXBU Fonds rendement amélioré d'obligations Evolve BOND Fonds indiciel rendement amélioré NASDAQ Technologie Evolve QQQY FNB Technologie maximiseur de rendement Hamilton QMAX FNB Sociétés américaines maximiseur de rendement Hamilton SMAX FNB Horizons Options d'achat couvertes de répartition toutes actions de l'actif à rendement amélioré EQCL FNB Horizons Répartition toutes actions de l'actif à rendement amélioré HEQL FNB Horizons Options d'achat couvertes d'actions canadiennes du secteur pétrolier et gazier à rendement amélioré ENCL FNB Horizons Options d'achat couvertes NASDAQ-100 à rendement amélioré QQCL FNB Horizons Croissance options d'achat couvertes de répartition de l'actif GRCC FNB Horizons Croissance répartition de l'actif HGRW FNB Horizons Titres du Trésor américain à long terme à rendement supérieur LPAY et LPAY.U FNB Horizons Titres du Trésor américain à moyen terme à rendement supérieur MPAY et MPAY.U FNB Horizons Titres du Trésor américain à court terme à rendement supérieur SPAY et SPAY.U Fonds IA Clarington Loomis d'opportunités en actions mondiales IGEO Fonds IA Clarington stratégique d'obligations de sociétés ISCB Mandat d'obligations améliorées IA Gestion de patrimoine IWEB Lithium Americas Corp. LAC Fonds équilibré actif Purpose PABF Fonds conservateur actif Purpose PACF Fonds croissance actif Purpose PAGF Strathcona Resources Ltd. SCR

Bourse de croissance TSX

Nom de l'émetteur Symbole Cosa Resources Corp. COSA Medicus Pharma Ltd. MDCX Sendero Resources Corp. SEND Sucro Limited SUG The Fresh Factory B.C. Ltd. FRSH

