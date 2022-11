Bourse de Toronto et Bourse de croissance TSX

TORONTO, le 9 nov. 2022 /CNW/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui les résultats de l'activité de financement à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de croissance TSX (TSXV) pour le mois d'octobre 2022.

En octobre 2022, la TSX a accueilli 10 nouveaux émetteurs, comparativement à 15 le mois précédent et à 9 en octobre 2021. Les nouvelles inscriptions comptent 9 fonds négociés en bourse et une société minière. Le total du financement réuni en octobre 2022 est en hausse de 84 % par rapport au mois précédent, et en baisse de 75 % par rapport à octobre 2021. Le nombre total d'opérations de financement en octobre 2022 s'est établi à 25, comparativement à 38 le mois précédent et à 37 en octobre 2021.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le nombre d'opérations facturées par la TSX, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.tmx.com/resource/en/440

En octobre 2022, la TSXV a accueilli 2 nouveaux émetteurs, comparativement à 2 le mois précédent et à 13 en octobre 2021. Les nouvelles inscriptions sont toutes les deux des sociétés issues du programme des sociétés de capital de démarrage. Le total du financement réuni en octobre 2022 est en hausse de 42 % par rapport au mois précédent, et en baisse de 18 % par rapport à octobre 2021. Le nombre total d'opérations de financement en octobre 2022 s'est établi à 67, comparativement à 79 le mois précédent et à 103 en octobre 2021.

Les statistiques de négociation consolidées du Groupe TMX pour octobre 2022 sont affichées au www.tmx.com.

Bourse de Toronto



Octobre 2022 Septembre 2022 Octobre 2021 Émetteurs inscrits 1 790 1 784 1 732 Nouveaux émetteurs inscrits 10 15 9 PAPE 9 15 6 Émetteurs provenant de la TSXV 1 0 2 Émissions inscrites 2 468 2 457 2 394 Financement réuni dans le cadre de PAPE 14 841 200 $ 68 243 216 $ 339 201 185 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 1 204 571 469 $ 619 362 733 $ 2 710 152 340 $ Financement supplémentaire réuni 47 761 200 $ 1 366 000 $ 544 009 200 $ Total du financement réuni 1 267 173 869 $ 688 971 949 $ 3 593 362 725 $ Nombre total d'opérations de financement 25 38 37 Capitalisation boursière des émissions inscrites 3 823 583 567 293 $ 3 648 829 867 392 $ 4 168 762 007 459 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2022 2021 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 99 179 -44,7 PAPE 77 131 -41,2 Émetteurs provenant de la TSXV 15 29 -48,3 Financement réuni dans le cadre de PAPE 1 981 833 239 $ 8 092 287 566 $ -75,5 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 13 675 783 070 $ 24 647 484 490 $ -44,5 Financement supplémentaire réuni 2 064 881 443 $ 5 428 155 797 $ -62,0 Total du financement réuni 17 722 497 752 $ 38 167 927 853 $ -53,6 Nombre total d'opérations de financement 370 525 -29,5 Capitalisation boursière des émissions inscrites 3 823 583 567 293 $ 4 168 762 007 459 $ -8,3

Bourse de croissance TSX **



Octobre 2022 Septembre 2022 Octobre 2021 Émetteurs inscrits 1 922 1 924 1 893 Nouveaux émetteurs inscrits 2 2 13 PAPE 2 2 11 Émetteurs passés à la TSX 1 0 2 Émissions inscrites 2 030 2 029 2 002 Financement réuni dans le cadre de PAPE 417 850 $ 504 200 $ 6 429 300 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 210 904 987 $ 38 688 063 $ 136 280 979 $ Financement supplémentaire réuni 150 541 625 $ 216 312 623 $ 296 445 049 $ Total du financement réuni 361 864 462 $ 255 504 886 $ 439 155 328 $ Nombre total d'opérations de financement 67 79 103 Capitalisation boursière des émissions inscrites 70 120 926 395 $ 70 343 572 208 $ 101 919 375 431 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2022 2021 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 91 117 -22,2 PAPE 74 79 -6,3 Émetteurs passés à la TSX 15 29 -48,3 Financement réuni dans le cadre de PAPE 176 972 179 $ 188 995 868 $ -6,4 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 1 287 797 874 $ 3 208 321 939 $ -59,9 Financement supplémentaire réuni 3 656 918 927 $ 5 828 770 847 $ -37,3 Total du financement réuni 5 121 688 980 $ 9 226 088 654 $ -44,5 Nombre total d'opérations de financement 948 1 381 -31,4 Capitalisation boursière des émissions inscrites 70 120 926 395 $ 101 919 375 431 $ -31,2

** Comprend NEX (ne s'applique pas aux nouveaux émetteurs inscrits, aux PAPE et aux financements réunis dans le cadre de PAPE).

(1) Les placements secondaires comprennent les émissions d'actions sur le capital autorisé et les reclassements au moyen de prospectus.

Le Groupe TMX souhaite la bienvenue aux nouvelles sociétés inscrites en octobre 2022 :

Bourse de Toronto

Nom de l'émetteur Symbole Arizona Metals Corp. AMC Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF BMAX FNB Desjardins Alt long/court marchés boursiers mondiaux DAMG FNB Harvest de revenu amélioré Marques dominantes HBFE FNB Harvest de revenu amélioré Leaders des actions canadiennes HLFE FNB Harvest équipondéré de revenu amélioré Services publics mondiaux HUTE FNB Harvest de revenu amélioré Leaders des soins de santé HHLE FNB Harvest de revenu amélioré Chefs de file des technologies HTAE FNB indiciel d'obligations de sociétés Objectif 2028 RBC RQQ FNB indiciel d'obligations de sociétés Objectif 2029 RBC RQR

Bourse de croissance TSX

Nom de l'émetteur Symbole Departure Bay Capital Corp. DBC.P St. Davids Capital Inc. SDCI.P

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques appuyant le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto , la Bourse de croissance TSX , la Bourse Alpha TSX , La Caisse canadienne de dépôt de valeurs , la Bourse de Montréal , la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés et Trayport, qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres, Singapour et Vienne. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com . Suivez le Groupe TMX sur Twitter : @TMXGroup .

