TORONTO, le 6 nov. 2020 /CNW/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui les résultats de l'activité de financement à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de croissance TSX (TSXV) pour le mois d'octobre 2020.

En octobre 2020, la TSX a accueilli 13 nouveaux émetteurs, comparativement à 21 le mois précédent et à 8 en octobre 2019. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte six fonds négociés en bourse, trois sociétés du secteur des mines, une société du secteur du pétrole et du gaz, une société du secteur immobilier, une société du secteur des communications et des médias et un fonds d'investissement à capital fixe. Le total du financement réuni en octobre 2020 est en baisse de 52 % par rapport au mois précédent, et stable par rapport à octobre 2019. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en octobre 2020 s'est établi à 36, comparativement à 50 le mois précédent et à 52 en octobre 2019.

En octobre 2020, la TSX a accueilli huit nouveaux émetteurs, comparativement à sept le mois précédent et en octobre 2019. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte deux sociétés issues du programme des sociétés de capital de démarrage, trois sociétés du secteur des technologies, deux sociétés du secteur des mines et une société du secteur immobilier. Le total du financement réuni en octobre 2020 est en baisse de 21 % par rapport au mois précédent, et en hausse de 54 % par rapport à octobre 2019. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en octobre 2020 s'est établi à 148, comparativement à 153 le mois précédent et à 119 en octobre 2019.

Bourse de Toronto



Octobre 2020 Septembre 2020 Octobre 2019 Émetteurs inscrits 1 642 1 637 1 572 Nouveaux émetteurs inscrits 13 21 8 PAPE 11 19 5 Émetteurs provenant de la TSXV 0 2 3 Émissions inscrites 2 297 2 294 2 231 Financement réuni dans le cadre de PAPE 1 129 032 736 $ 1 170 083 101 $ 86 250 000 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 731 801 876 $ 3 232 443 401 $ 1 624 043 578 $ Financement supplémentaire 312 788 772 $ 166 967 150 $ 479 722 671 $ Total du financement réuni 2 173 623 384 $ 4 569 493 652 $ 2 190 016 249 $ Nombre total d'opérations de financement 36 50 52 Capitalisation boursière des émissions inscrites 3 025 159 132 777 $ 3 083 923 932 758 $ 3 066 191 363 583 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2020 2019 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 149 115 +29,6 PAPE 125 91 +37,4 Émetteurs provenant de la TSXV 15 20 -25,0 Financement réuni dans le cadre de PAPE 6 302 899 504 $ 1 280 314 320 $ +392,3 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 18 009 376 443 $ 16 354 291 030 $ +10,1 Financement supplémentaire 2 150 934 890 $ 5 256 755 852 $ -59,1 Total du financement réuni 26 463 210 837 $ 22 891 361 202 $ +15,6 Nombre total d'opérations de financement 441 428 +3,0 Capitalisation boursière des émissions inscrites 3 025 159 132 777 $ 3 066 191 363 583 $ -1,3

Bourse de croissance TSX **



Octobre 2020 Septembre 2020 Octobre 2019 Émetteurs inscrits 1 909 1 912 1 934 Nouveaux émetteurs inscrits 8 7 7 PAPE 5 3 5 Émetteurs passés à la TSX 0 2 3 Émissions inscrites 1 991 1 995 2 022 Financement réuni dans le cadre de PAPE 101 649 161 $ 2 900 000 $ 6 860 000 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 64 139 541 $ 261 009 018 $ 35 262 886 $ Financement supplémentaire 469 042 950 $ 537 333 242 $ 370 305 349 $ Total du financement réuni 634 831 652 $ 801 242 260 $ 412 428 235 $ Nombre total d'opérations de financement 148 153 119 Capitalisation boursière des émissions inscrites 60 608 643 140 $ 61 219 615 917 $ 42 965 146 639 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2020 2019 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 51 73 -30,1 PAPE 32 61 -47,5 Émetteurs passés à la TSX 15 20 -25,0 Financement réuni dans le cadre de PAPE 200 295 641 $ 52 971 709 $ +278,1 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 1 330 587 502 $ 1 000 446 370 $ +33,0 Financement supplémentaire 3 767 872 605 $ 2 567 343 771 $ +46,8 Total du financement réuni 5 298 755 748 $ 3 620 761 850 $ +46,3 Nombre total d'opérations de financement 1 425 1 143 +24,7 Capitalisation boursière des émissions inscrites 60 608 643 140 $ 42 965 146 639 $ +41,1

** Comprend NEX (ne s'applique pas aux nouveaux émetteurs inscrits, aux PAPE et aux financements réunis dans le cadre de PAPE).

(1) Les placements secondaires comprennent les émissions d'actions sur le capital autorisé et les reclassements au moyen de prospectus.



Le Groupe TMX souhaite la bienvenue aux nouvelles sociétés inscrites en octobre 2020 :

Bourse de Toronto

Nom de l'émetteur Symbole BBTV Holdings Inc. BBTV Fonds commun prudent de titres à revenu fixe CIBC CCNS Fonds commun de base de titres à revenu fixe CIBC CCRE Fonds commun de base Plus de titres à revenu fixe CIBC CPLS Flagship Communities Real Estate Investment Trust MHC.U FNB actif de croissance mondiale Franklin FGGE Gatos Silver, Inc. GATO FNB Hamilton Banque Canadienne 1,25x Levier HCAL Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF ESGC Newcrest Mining Limited NCM Fonds de revenu tactique PIMCO PTI.UN Talisker Resources Ltd. TSK Topaz Energy Corp. TPZ

Bourse de croissance TSX

Nom de l'émetteur Symbole Carebook Technologies Inc. CRBK Hapbee Technologies, Inc. HAPB Justify Capital Corp. JST.P Kadestone Capital Corp. KDSX Montage Gold Corp. MAU Nova Royalty Corp. NOVR Pivotree Inc. PVT Vlcty Capital Inc. VLCY.P

