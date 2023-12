Bourse de Toronto et Bourse de croissance TSX

TORONTO, le 11 déc. 2023 /CNW/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui les résultats de l'activité de financement à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de croissance TSX (TSXV) pour le mois de novembre 2023.

En novembre 2023, la TSX a accueilli sept nouveaux émetteurs, comparativement à 29 le mois précédent et à 12 en novembre 2022. Les nouvelles inscriptions sont toutes des fonds négociés en bourse. Le total du financement réuni en novembre 2023 a augmenté de 121 % par rapport au mois précédent et de 202 % par rapport à novembre 2022. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en novembre 2023 s'est établi à 34, comparativement à 46 le mois précédent et à 36 en novembre 2022.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le nombre d'opérations facturées par la TSX, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.tmx.com/resource/fr/440

En novembre 2023, la TSXV a accueilli deux nouveaux émetteurs (une société issue du programme des sociétés de capital de démarrage et une société du secteur minier), comparativement à cinq le mois précédent et à huit en novembre 2022. Le total du financement réuni en novembre 2023 est en baisse de 28 % par rapport au mois précédent, et en baisse de 35 % par rapport à novembre 2022. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en novembre 2023 s'est établi à 88, comparativement à 77 le mois précédent et à 104 en novembre 2022.

Les statistiques de négociation consolidées du Groupe TMX pour novembre 2023 sont affichées au www.tmx.com.

Bourse de Toronto



Novembre 2023 Octobre 2023 Novembre 2022 Émetteurs inscrits 1 826 1 824 1 797 Nouveaux émetteurs inscrits 7 29 12 PAPE 7 27 11 Émetteurs provenant de la TSXV 0 0 0 Émissions inscrites 2 497 2 495 2 475 Financement réuni dans le cadre de PAPE 9 101 000 $ 68 574 033 $ 40 864 900 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 1 239 462 164 $ 372 241 531 $ 468 971 131 $ Financement supplémentaire réuni 300 019 950 $ 261 418 500 $ 3 747 102 $ Total du financement réuni 1 548 583 114 $ 702 234 064 $ 513 583 133 $ Nombre total d'opérations de financement 34 46 36 Capitalisation boursière des émissions inscrites 4 019 885 429 225 $ 3 766 486 481 651 $ 4 029 692 989 027 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2023 2022 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 132 111 +18,9 PAPE 115 88 +30,7 Émetteurs provenant de la TSXV 11 15 -26,7 Financement réuni dans le cadre de PAPE 513 667 369 $ 2 022 698 139 $ -74,6 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 11 955 429 389 $ 14 144 754 201 $ -15,5 Financement supplémentaire réuni 2 017 670 388 $ 2 068 628 545 $ -2,5 Total du financement réuni 14 486 767 146 $ 18 236 080 885 $ -20.6 Nombre total d'opérations de financement 367 406 -9,6 Capitalisation boursière des émissions inscrites 4 019 885 429 225 $ 4 029 692 989 027 $ -0,2

Bourse de croissance TSX **



Novembre 2023 Octobre 2023 Novembre 2022 Émetteurs inscrits 1 905 1 908 1 926 Nouveaux émetteurs inscrits 2 5 8 PAPE 1 1 5 Émetteurs passés à la TSX 0 0 0 Émissions inscrites 2 001 2 001 2 032 Financement réuni dans le cadre de PAPE 206 675 $ 15 004 000 $ 1 578 647 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 58 791 471 $ 162 267 750 $ 100 860 935 $ Financement supplémentaire réuni 191 824 479 $ 169 420 289 $ 283 037 032 $ Total du financement réuni 250 822 625 $ 346 692 039 $ 385 476 614 $ Nombre total d'opérations de financement 88 77 104 Capitalisation boursière des émissions inscrites 67 844 168 126 $ 65 710 539 081 $ 72 487 835 668 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2023 2022 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 54 99 -45,5 PAPE 31 79 -60,8 Émetteurs passés à la TSX 11 15 -26,7 Financement réuni dans le cadre de PAPE 30 560 782 $ 178 550 826 $ -82,9 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 1 048 195 181 $ 1 388 658 809 $ -24,5 Financement supplémentaire réuni 2 925 000 403 $ 3 939 955 959 $ -25,8 Total du financement réuni 4 003 756 366 $ 5 507 165 594 $ -27,3 Nombre total d'opérations de financement 1 056 1 052 +0,4 Capitalisation boursière des émissions inscrites 67 844 168 126 $ 72 487 835 668 $ -6,4



** Comprend NEX (ne s'applique pas aux nouveaux émetteurs inscrits, aux PAPE et aux financements réunis dans le cadre de PAPE).





(1) Les placements secondaires comprennent les émissions d'actions sur le capital autorisé et les reclassements au moyen de prospectus.

Le Groupe TMX ne garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information présentée. Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement, et vous acceptez de ne pas vous y fier à des fins de négociation ou d'activités d'affaires ou de nature financière. En utilisant le présent communiqué, vous reconnaissez expressément que le Groupe TMX ne peut être tenu responsable des erreurs ou des inexactitudes qu'il pourrait contenir.

Le Groupe TMX souhaite la bienvenue aux nouvelles sociétés inscrites en novembre 2023 :

Bourse de Toronto

Nom de l'émetteur Symbole Fonds concentré d'actions canadiennes Guardian GCFE Fonds sélect d'actions internationales Guardian GIES FNB de répartition toutes actions Mackenzie MEQT FINB Obligations à long terme du gouvernement canadien Mackenzie QLB FINB Obligations à ultra-court terme canadiennes Mackenzie QASH FINB Obligations à long terme du gouvernement américain Mackenzie QTLT Tralucent Global Alt (Long/Short) Equity Fund TGAF

Bourse de croissance TSX

Nom de l'émetteur Symbole Jo-Jo Capital Canada Ltd. JOJO.P Li-FT Power Ltd. LIFT

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques appuyant le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto , la Bourse de croissance TSX , la Bourse Alpha TSX , La Caisse canadienne de dépôt de valeurs , la Bourse de Montréal , la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés et Trayport , qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres, Singapour et Vienne. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com . Suivez le Groupe TMX sur le réseau social X : @TMXGroup .

SOURCE Groupe TMX Limitée

Renseignements: Catherine Kee, Gestionnaire principale, Communications d'entreprise et relations avec les médias, Groupe TMX, 416 671-1704, [email protected]