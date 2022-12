Bourse de Toronto et Bourse de croissance TSX

TORONTO, le 8 déc. 2022 /CNW/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui les résultats de l'activité de financement à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de croissance TSX (TSXV) pour le mois de novembre 2022.

En novembre 2022, la TSX a accueilli 12 nouveaux émetteurs, comparativement à 10 le mois précédent et à 25 en novembre 2021. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte 11 fonds négociés en bourse et une société minière. Le total du financement réuni en novembre 2022 est en baisse de 59 % par rapport au mois précédent, et en baisse de 90 % par rapport à novembre 2021. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en novembre 2022 s'est établi à 36, comparativement à 25 le mois précédent et à 60 en novembre 2021.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le nombre d'opérations facturées par la TSX, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.tmx.com/resource/fr/440

En novembre 2022, la TSXV a accueilli 8 nouveaux émetteurs, comparativement à 2 le mois précédent et à 16 en novembre 2021. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte 5 sociétés issues du programme des sociétés de capital de démarrage, 2 sociétés minières et 1 société du secteur des sciences de la vie. Le total du financement réuni en novembre 2022 est en hausse de 7 % par rapport au mois précédent, et en baisse de 57 % par rapport à novembre 2021. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en novembre 2022 s'est établi à 104, comparativement à 67 le mois précédent et à 138 en novembre 2021.

Les statistiques de négociation consolidées du Groupe TMX pour novembre 2022 sont affichées au www.tmx.com.

Bourse de Toronto



Novembre 2022 Octobre 2022 Novembre 2021 Émetteurs inscrits 1 797 1 790 1 751 Nouveaux émetteurs inscrits 12 10 25 PAPE 11 9 21 Émetteurs provenant de la TSXV 0 1 3 Émissions inscrites 2 475 2 468 2 423 Financement réuni dans le cadre de PAPE 40 864 900 $ 14 841 200 $ 2 328 258 567 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 468 971 131 $ 1 204 571 469 $ 2 479 445 842 $ Financement supplémentaire réuni 3 747 102 $ 47 761 200 $ 436 147 496 $ Total du financement réuni 513 583 133 $ 1 267 173 869 $ 5 243 851 905 $ Nombre total d'opérations de financement 36 25 60 Capitalisation boursière des émissions inscrites 4 029 692 989 027 $ 3 823 583 567 293 $ 4 098 383 716 196 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2022 2021 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 111 204 -45,6 PAPE 88 152 -42,1 Émetteurs provenant de la TSXV 15 32 -53,1 Financement réuni dans le cadre de PAPE 2 022 698 139 $ 10 420 546 133 $ -80,6 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 14 144 754 201 $ 27 126 930 332 $ -47,9 Financement supplémentaire réuni 2 068 628 545 $ 5 864 303 293 $ -64,7 Total du financement réuni 18 236 080 885 $ 43 411 779 758 $ -58,0 Nombre total d'opérations de financement 406 585 -30,6 Capitalisation boursière des émissions inscrites 4 029 692 989 027 $ 4 098 383 716 196 $ -1,7

Bourse de croissance TSX **



Novembre 2022 Octobre 2022 Novembre 2021 Émetteurs inscrits 1 926 1 922 1 899 Nouveaux émetteurs inscrits 8 2 16 PAPE 5 2 9 Émetteurs passés à la TSX 0 1 3 Émissions inscrites 2 032 2 030 2 011 Financement réuni dans le cadre de PAPE 1 578 647 $ 417 850 $ 70 656 617 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 100 860 935 $ 210 904 987 $ 177 743 941 $ Financement supplémentaire réuni 283 037 032 $ 150 541 625 $ 644 211 413 $ Total du financement réuni 385 476 614 $ 361 864 462 $ 892 611 971 $ Nombre total d'opérations de financement 104 67 138 Capitalisation boursière des émissions inscrites 72 487 835 668 $ 70 120 926 395 $ 101 455 114 372 $*

Cumul depuis le début de l'exercice



2022 2021 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 99 133 -25,6 PAPE 79 88 -10,2 Émetteurs passés à la TSX 15 32 -53,1 Financement réuni dans le cadre de PAPE 178 550 826 $ 259 652 485 $ -31,2 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 1 388 658 809 $ 3 386 065 880 $ -59,0 Financement supplémentaire réuni 3 939 955 959 $ 6 472 982 260 $ -39,1 Total du financement réuni 5 507 165 594 $ 10 118 700 625 $ -45,6 Nombre total d'opérations de financement 1 052 1 519 -30,7 Capitalisation boursière des émissions inscrites 72 487 835 668 $ 101 455 114 372 $* -28,6

** Comprend NEX (ne s'applique pas aux nouveaux émetteurs inscrits, aux PAPE et aux financements réunis dans le cadre de PAPE). (1) Les placements secondaires comprennent les émissions d'actions sur le capital autorisé et les reclassements au moyen de prospectus.

Le Groupe TMX souhaite la bienvenue aux nouvelles sociétés inscrites en novembre 2022 :

Bourse de Toronto

Nom de l'émetteur Symbole Arrow Canadian Advantage Alternative Class ACAA BMO ARK Fonds révolution génomique ARKG BMO ARK Fonds innovation ARKK BMO ARK Fonds Internet nouvelle génération ARKW Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI CGBN FNB d'obligations de qualité supérieure CI CGIN FNB actif d'obligations à escompte Dynamique DXDB Faraday Copper Corp. FDY FNB ingénieux d'actions défensives internationales Manuvie IDEF.B FNB ingénieux de dividendes internationaux Manuvie IDIV.B Mulvihill Premium Yield Fund MPY Picton Mahoney Fortified Core Bond Fund PFCB

Bourse de croissance TSX

Nom de l'émetteur Symbole AXE2 Acquisitions Inc. AXET.P Bradda Head Lithium Limited BHLI Caplink Ventures Inc. CAPL.P Galaxy Ventures Inc. GXY.P Golden Star Capital Ventures Inc. GCV.P Goldstorm Metals Corp. GSTM Mustgrow Biologics Corp. MGRO POCML 7 Inc. POC.P

