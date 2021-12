Bourse de Toronto et Bourse de croissance TSX

TORONTO, le 9 déc. 2021 /CNW/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui les résultats de l'activité de financement à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de croissance TSX (TSXV) pour le mois de novembre 2021.

En novembre 2021, la TSX a accueilli 25 nouveaux émetteurs, comparativement à 9 le mois précédent et à 11 en novembre 2020. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte 14 fonds négociés en bourse (FNB), une société d'investissement à capital fixe, 3 sociétés minières, 6 sociétés du secteur des technologies et une société du secteur des services financiers. Le total du financement réuni en novembre 2021 est en hausse de 46 % par rapport au mois précédent, et en baisse de 10 % par rapport à novembre 2020. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en novembre 2021 s'est établi à 60, comparativement à 37 le mois précédent et à 39 en novembre 2020.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le nombre d'opérations facturées par la TSX, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.tmx.com/resource/en/440

En novembre 2021, la TSXV a accueilli 16 nouveaux émetteurs, comparativement à 13 le mois précédent et à 4 en novembre 2020. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte 6 sociétés de capital de démarrage, 5 sociétés minières, une société du secteur immobilier, une société du secteur des sciences de la vie, une société pétrolière et gazière, une société du secteur des technologies et une société du secteur des produits et services destinés aux consommateurs. Le total du financement réuni en novembre 2021 a augmenté de 103 % par rapport au mois précédent et de 120 % par rapport à novembre 2020. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en novembre 2021 s'est établi à 138, comparativement à 103 le mois précédent et à 115 en novembre 2020.

Les statistiques de négociation consolidées du Groupe TMX pour novembre 2021 sont affichées au www.tmx.com.

Bourse de Toronto



Novembre 2021 Octobre 2021 Novembre 2020 Émetteurs inscrits 1 751 1 732 1 643 Nouveaux émetteurs inscrits 25 9 11 PAPE 21 6 7 Émetteurs provenant de la TSXV 3 2 3 Émissions inscrites 2 423 2 394 2 296 Financement réuni dans le cadre de PAPE 2 328 258 567 $ 339 201 185 $ 117 959 988 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 2 479 445 842 $ 2 710 152 340 $ 5 710 255 105 $ Financement supplémentaire réuni 436 147 496 $ 544 009 200 $ 22 656 848 $ Total du financement réuni 5 243 851 905 $ 3 593 362 725 $ 5 850 871 941 $ Nombre total d'opérations de financement 60 37 39 Capitalisation boursière des émissions inscrites 4 098 383 716 196 $ 4 168 762 007 459 $ 3 320 596 311 218 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2021 2020 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 204 160 +27,5 PAPE 152 132 +15,2 Émetteurs provenant de la TSXV 32 18 +77,8 Financement réuni dans le cadre de PAPE 10 420 546 133 $ 6 420 859 492 $ +62,3 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 27 126 930 332 $ 23 719 631 548 $ +14,4 Financement supplémentaire réuni 5 864 303 293 $ 2 173 591 738 $ +169,8 Total du financement réuni 43 411 779 758 $ 32 314 082 778 $ +34,3 Nombre total d'opérations de financement 585 480 +21,9 Capitalisation boursière des émissions inscrites 4 098 383 716 196 $ 3 320 596 311 218 $ +23,4

Bourse de croissance TSX **



Novembre 2021 Octobre 2021 Novembre 2020 Émetteurs inscrits 1 899 1 893 1 900 Nouveaux émetteurs inscrits 16 13 4 PAPE 9 11 2 Émetteurs passés à la TSX 3 2 3 Émissions inscrites 2 011 2 002 1 986 Financement réuni dans le cadre de PAPE 70 656 617 $ 6 429 300 $ 680 000 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 177 743 941 $ 136 280 979 $ 178 438 865 $ Financement supplémentaire réuni 644 211 413 $ 296 445 049 $ 226 992 108 $ Total du financement réuni 892 611 971 $ 439 155 328 $ 406 110 973 $ Nombre total d'opérations de financement 138 103 115 Capitalisation boursière des émissions inscrites 99 758 713 732 $ 101 919 375 431 $* 66 919 901 885 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2021 2020 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 133 55 +141,8 PAPE 88 34 +158,8 Émetteurs passés à la TSX 32 18 +77,8 Financement réuni dans le cadre de PAPE 259 652 485 $ 200 975 641 $ +29,2 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 3 386 065 880 $ 1 509 026 367 $ +124,4 Financement supplémentaire réuni 6 472 982 260 $ 3 994 864 713 $ +62,0 Total du financement réuni 10 118 700 625 $ 5 704 866 721 $ +77,4 Nombre total d'opérations de financement 1 519 1 540 -1,4 Capitalisation boursière des émissions inscrites 99 758 713 732 $ 66 919 901 885 $ +49,1

* Correction ** Comprend NEX (ne s'applique pas aux nouveaux émetteurs inscrits, aux PAPE et aux financements réunis dans le cadre de PAPE).

(1) Les placements secondaires comprennent les émissions d'actions sur le capital autorisé et les reclassements au moyen de prospectus.

Le Groupe TMX ne garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information présentée. Les renseignements contenus dans le présent

communiqué sont fournis à titre informatif seulement, et vous acceptez de ne pas vous y fier à des fins de négociation ou d'activités d'affaires

ou de nature financière. En utilisant le présent communiqué, vous reconnaissez expressément que

le Groupe TMX ne peut être tenu responsable des erreurs ou des inexactitudes que le communiqué pourrait contenir.

Le Groupe TMX souhaite la bienvenue aux nouvelles sociétés inscrites en novembre 2021 :

Bourse de Toronto

Nom de l'émetteur Symbole Arizona Sonoran Copper Company Inc. ASCU Coveo Solutions Inc. CVO D2L Inc. DTOL Definity Financial Corporation DFY E Automotive Inc. EINC FNB Métavers Evolve MESH Gold Mountain Mining Corp. GMTN FNB Harvest Sports & Entertainment Index HSPN FNB Horizons Indice mondial du métavers MTAV FNB Horizons Épargne à intérêt élevé CASH FNB Invesco ESG NASDAQ 100 Index QQCE FNB Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 Index QQJE kneat.com, inc. KSI FNB ingénieux d'actions défensives Manuvie CDEF FNB ingénieux d'actions défensives américaines Manuvie UDEF Mineros S.A. MSA FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose - Parts libellées en dollars

canadiens BTCY.B FNB de rendement fondé sur l'ether Purpose - Parts libellées en dollars

canadiens ETHY.B FNB Possibilités Crypto Purpose CRYP Sangoma Technologies Corporation STC FNB indiciel d'innovateurs de technologie mondiale TD TECI FNB indiciel d'obligations de sociétés canadiennes ESG Morningstar TD TMCC FNB indiciel d'obligations de sociétés américaines ESG Morningstar TD TMUC Telesat Corporation TSAT Workplace Technology Dividend Fund Trust WORK.UN

Bourse de croissance TSX

Nom de l'émetteur Symbole Alpha Exploration Ltd. ALEX Audrey Capital Corporation AUD.P Burin Gold Corp. BURG Iocaste Ventures Inc. ICY.P Minto Metals Corp. MNTO Monarch West Ventures Inc. MONA.P Orosur Mining Inc. OMI Shellron Capital Ltd. SHLL.P Starlight U.S. Residential Fund SURF The Planting Hope Company Inc. MYLK Total Helium Ltd. TOH Trail Blazer Capital Corp. TBLZ.P Wellfield Technologies Inc. WFLD Western Alaska Minerals Corp. WAM Woodbridge Ventures II Inc. WOOD.P Xortx Therapeutics Inc. XRTX

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques appuyant le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto , la Bourse de croissance TSX , la Bourse Alpha TSX , La Caisse canadienne de dépôt de valeurs , la Bourse de Montréal , la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés et Trayport , qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres et Singapour. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com . Suivez le Groupe TMX sur Twitter : @TMXGroup .

SOURCE Groupe TMX Limitée

Renseignements: Catherine Kee, Gestionnaire principale, Communications d'entreprise et Relations avec les médias, Groupe TMX , 416 814-8834, [email protected]