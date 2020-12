Statistiques de financement par actions du Groupe TMX pour novembre 2020

Bourse de Toronto et Bourse de croissance TSX

TORONTO, le 7 déc. 2020 /CNW/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui les résultats de l'activité de financement à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de croissance TSX (TSXV) pour le mois de novembre 2020.

En novembre 2020, la TSX a accueilli 11 nouveaux émetteurs, comparativement à 13 le mois précédent et à 16 en novembre 2019. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte cinq fonds négociés en bourse, deux sociétés d'investissement à capital fixe, une société du secteur des sciences de la vie, une société de produits et services destinés aux consommateurs, une société du secteur du pétrole et du gaz et une société du secteur des technologies propres. Le total du financement réuni en novembre 2020 a augmenté de 169 % par rapport au mois précédent et de 681 % par rapport à novembre 2019. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en novembre 2020 s'est établi à 39, comparativement à 36 le mois précédent et à 31 en novembre 2019.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le nombre d'opérations facturées à la TSX, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.tmx.com/resource/en/440

En novembre 2020, la TSXV a accueilli quatre nouveaux émetteurs, comparativement à huit le mois précédent et à quatre en novembre 2019. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte deux sociétés issues du programme des sociétés de capital de démarrage, une société du secteur des sciences de la vie et une société du secteur des mines. Le total du financement réuni en novembre 2020 est en baisse de 36 % par rapport au mois précédent, et en hausse de 81 % par rapport à novembre 2019. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en novembre 2020 s'est établi à 115, comparativement à 148 le mois précédent et à 83 en novembre 2019.

Les statistiques de négociation consolidées du Groupe TMX pour novembre 2020 sont affichées au www.tmx.com.

Bourse de Toronto



Novembre 2020 Octobre 2020 Novembre 2019 Émetteurs inscrits 1 643 1 642 1 578 Nouveaux émetteurs inscrits 11 13 16 PAPE 7 11 14 Émetteurs provenant de la TSXV 3 0 1 Émissions inscrites 2 296 2 297 2 231 Financement réuni dans le cadre de PAPE 117 959 988 $ 1 129 032 736 $ 126 750 000 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 5 710 255 105 $ 731 801 876 $ 452 684 547 $ Financement supplémentaire 22 656 848 $ 312 788 772 $ 169 770 594 $ Total du financement réuni 5 850 871 941 $ 2 173 623 384 $ 749 205 141 $ Nombre total d'opérations de financement 39 36 31 Capitalisation boursière des émissions inscrites 3 320 596 311 218 $ 3 025 159 132 777 $ 3 165 392 631 069 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2020 2019 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 160 131 +22,1 PAPE 132 105 +25,7 Émetteurs provenant de la TSXV 18 21 -14,3 Financement réuni dans le cadre de PAPE 6 420 859 492 $ 1 407 064 320 $ +356,3 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 23 719 631 548 $ 16 806 975 577 $ +41,1 Financement supplémentaire 2 173 591 738 $ 5 426 526 446 $ -59,9 Total du financement réuni 32 314 082 778 $ 23 640 566 343 $ +36,7 Nombre total d'opérations de financement 480 459 +4,6 Capitalisation boursière des émissions inscrites 3 320 596 311 218 $ 3 165 392 631 069 $ +4,9

Bourse de croissance TSX **



Novembre 2020 Octobre 2020 Novembre 2019 Émetteurs inscrits 1 900 1 909 1 933 Nouveaux émetteurs inscrits 4 8 4 PAPE 2 5 2 Émetteurs passés à la TSX 3 0 1 Émissions inscrites 1 986 1 991 2 021 Financement réuni dans le cadre de PAPE 680 000 $ 101 649 161 $ 520 000 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 178 438 865 $ 64 139 541 $ 31 251 750 $ Financement supplémentaire 226 992 108 $ 469 042 950 $ 192 290 131 $ Total du financement réuni 406 110 973 $ 634 831 652 $ 224 061 881 $ Nombre total d'opérations de financement 115 148 83 Capitalisation boursière des émissions inscrites 66 919 901 885 $ 60 608 643 140 $ 41 953 150 194 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2020 2019 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 55 77 -28,6 PAPE 34 63 -46,0 Émetteurs passés à la TSX 18 21 -14,3 Financement réuni dans le cadre de PAPE 200 975 641 $ 53 491 709 $ +275,7 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 1 509 026 367 $ 1 031 698 120 $ +46,3 Financement supplémentaire 3 994 864 713 $ 2 759 633 902 $ +44,8 Total du financement réuni 5 704 866 721 $ 3 844 823 731 $ +48,4 Nombre total d'opérations de financement 1 540 1 226 +25,6 Capitalisation boursière des émissions inscrites 66 919 901 885 $ 41 953 150 194 $ +59,5

** Comprend NEX (ne s'applique pas aux nouveaux émetteurs inscrits, aux PAPE et aux financements réunis dans le cadre de PAPE).

(1) Les placements secondaires comprennent les émissions d'actions sur le capital autorisé et les reclassements au moyen de prospectus.

Le Groupe TMX ne garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information présentée. Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement, et vous acceptez de ne pas vous y fier à des fins de négociation ou d'activités d'affaires ou de nature financière. En utilisant le présent communiqué, vous reconnaissez expressément que le Groupe TMX ne peut être tenu responsable des erreurs ou des inexactitudes qu'il pourrait contenir.

Le Groupe TMX souhaite la bienvenue aux nouvelles sociétés inscrites en novembre 2020 :

Bourse de Toronto

Nom de l'émetteur Symbole Antibe Therapeutics Inc. ATE GURU Organic Energy Corp. GURU i3 Energy plc ITE FNB ingénieux de dividendes Manuvie CDIV FNB ingénieux d'obligations de sociétés Manuvie CBND FNB ingénieux de dividendes américains Manuvie UDIV FNB ingénieux d'obligations de base Manuvie BSKT FNB ingénieux d'obligations à court terme Manuvie TERM Northview Canadian High Yield Residential Fund NHF.UN PyroGenesis Canada Inc. PYR Real Estate & E-Commerce Split Corp. RS

Bourse de croissance TSX

Nom de l'émetteur Symbole Aim5 Ventures Inc. AIME.P High Mountain 2 Capital Corporation HMCC.P High Tide Inc. HITI Whitehorse Gold Corp. WHG

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques appuyant le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto , la Bourse de croissance TSX , la Bourse Alpha TSX , La Caisse canadienne de dépôt de valeurs , la Bourse de Montréal , la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés et Trayport , qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres et Singapour. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com . Suivez le Groupe TMX sur Twitter : @TMXGroup .

