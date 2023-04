Bourse de Toronto et Bourse de croissance TSX

TORONTO, le 10 avril 2023 /CNW/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui les résultats de l'activité de financement à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de croissance TSX (TSXV) pour le mois de mars 2023.

En mars 2023, la TSX a accueilli deux nouveaux émetteurs, comparativement à 14 le mois précédent et à 11 en mars 2022. Ces deux nouvelles inscriptions concernaient des sociétés minières. Le total du financement réuni en mars 2023 a augmenté de 183 % par rapport au mois précédent et a baissé de 81 % par rapport à mars 2022. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en mars 2023 s'est établi à 30, comparativement à 36 le mois précédent et à 69 en mars 2022.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le nombre d'opérations facturées par la TSX, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.tmx.com/resource/fr/440

En mars 2023, la TSXV a accueilli sept nouveaux émetteurs, comparativement à sept le mois précédent et à 12 en mars 2022. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte quatre sociétés issues du programme des sociétés de capital de démarrage, deux sociétés technologiques et une société du secteur minier. Le total du financement réuni en mars 2023 a diminué de 14 % par rapport au mois précédent et de 39 % par rapport à mars 2022. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en mars 2023 s'est établi à 106, comparativement à 97 le mois précédent et à 105 en mars 2022.

Les statistiques de négociation consolidées du Groupe TMX de mars 2023 peuvent être consultées au www.tmx.com.

Bourse de Toronto



Mars 2023 Février 2023 Mars 2022 Émetteurs inscrits 1 798 1 812 1 778 Nouveaux émetteurs inscrits 2 14 11 PAPE 1 11 7 Émetteurs provenant de la TSXV 1 2 2 Émissions inscrites 2 475 2 497 2 464 Financement réuni dans le cadre de

PAPE 150 008 000 $ 23 993 125 $ 265 395 820 $ Financement réuni dans le cadre de

placements secondaires 815 693 092 $ 375 360 580 $* 5 100 005 535 $ Financement supplémentaire réuni 166 000 000 $ 0 $ 547 675 450 $ Total du financement réuni 1 131 701 092 $ 399 353 705 $* 5 913 076 805 $ Nombre total d'opérations de

financement 30 36* 69 Capitalisation boursière des émissions inscrites 4 021 633 630 681 $ 4 016 071 025 545 $ 4 356 997 023 372 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2023 2022 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 31 44 -29,5 PAPE 26 34 -23,5 Émetteurs provenant de la TSXV 4 6 -33,3 Financement réuni dans le cadre de

PAPE 260 019 041 $ 348 223 297 $ -25,3 Financement réuni dans le cadre de

placements secondaires 1 419 724 997 $ 6 209 972 184 $ -77,1 Financement supplémentaire réuni 267 500 000 $ 1 290 920 683 $ -79,3 Total du financement réuni 1 947 244 038 $ 7 849 116 164 $ -75,2 Nombre total d'opérations de

financement 104 155 -32,9 Capitalisation boursière des émissions

inscrites 4 021 633 630 681 $ 4 356 997 023 372 $ -7,7

Bourse de croissance TSX **



Mars 2023 Février 2023 Mars 2022 Émetteurs inscrits 1 916 1 922 1 900 Nouveaux émetteurs inscrits 7 7 12 PAPE 4 6 10 Émetteurs passés à la TSX 1 2 2 Émissions inscrites 2 020 2 029 2 010 Financement réuni dans le cadre de

PAPE 1 960 050 $ 3 360 950 $ 15 243 030 $ Financement réuni dans le cadre de

placements secondaires (1) 103 428 032 $ 221 063 685 $ 205 262 341 $ Financement supplémentaire réuni 307 630 696 $ 254 963 068 $ 452 069 326 $ Total du financement réuni 413 018 778 $ 479 387 703 $ 672 574 697 $ Nombre total d'opérations de

financement 106 97 105 Capitalisation boursière des émissions

inscrites 77 986 051 312 $ 77 727 972 776 $ 99 520 647 853 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2023 2022 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 15 34 -55,9 PAPE 11 27 -59,3 Émetteurs passés à la TSX 4 6 -33,3 Financement réuni dans le cadre de

PAPE 5 571 000 $ 95 745 780 $ -94,2 Financement réuni dans le cadre de

placements secondaires (1) 417 367 550 305 392 238 $ +36,7 Financement supplémentaire réuni 828 498 470 $ 1 358 989 420 $ -39,0 Total du financement réuni 1 251 437 020 $ 1 760 127 438 $ -28,9 Nombre total d'opérations de

financement 336 320 +5,0 Capitalisation boursière des émissions inscrites 77 986 051 312 $ 99 520 647 853 $ -21,6

*Correction ** Comprend NEX (ne s'applique pas aux nouveaux émetteurs inscrits, aux PAPE et aux financements réunis dans le cadre de PAPE).

(1) Les placements secondaires comprennent les émissions d'actions sur le capital autorisé et les reclassements au moyen de prospectus.

Le Groupe TMX ne garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information présentée. Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement, et vous acceptez de ne pas vous y fier à des fins de négociation ou d'activités d'affaires ou de nature financière. En utilisant le présent communiqué, vous reconnaissez expressément que le Groupe TMX ne peut être tenu responsable des erreurs ou des inexactitudes qu'il pourrait contenir.

Le Groupe TMX souhaite la bienvenue aux nouvelles sociétés inscrites en mars 2023 :

Bourse de Toronto

Nom de l'émetteur Symbole Eloro Resources Ltd. ELO Uranium Royalty Corp. LIRC

Bourse de croissance TSX

Nom de l'émetteur Symbole Eureka Capital Corp. EBCD.P Lumine Group Inc. LMN NL2 Capital Inc. NLII.P Northstar Gaming Holdings Inc. BET Sage Potash Corp. SAGE SP Strategic Acquisition Corp. SPSA.P Totec Resources Ltd. TOTC.P

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques appuyant le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto , la Bourse de croissance TSX , la Bourse Alpha TSX , La Caisse canadienne de dépôt de valeurs , la Bourse de Montréal , la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés et Trayport , qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres, Singapour et Vienne. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com . Suivez le Groupe TMX sur Twitter : @TMXGroup .

SOURCE Groupe TMX Limitée

Renseignements: Catherine Kee, Gestionnaire principale, Communications d'entreprise et relations avec les médias, Groupe TMX, 416 671-1704, [email protected]