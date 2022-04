Bourse de Toronto et Bourse de croissance TSX

TORONTO, le 7 avril 2022 /CNW/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui les résultats de l'activité de financement à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de croissance TSX (TSXV) pour le mois de mars 2022.

En mars 2022, la TSX a accueilli 11 nouveaux émetteurs, comparativement à 11 le mois précédent et à 27 en mars 2021. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte cinq fonds négociés en bourse, deux sociétés d'investissement à capital fixe, une société du secteur des produits et services destinés à l'industrie, une société du secteur immobilier, une société du secteur des technologies propres et une société du secteur des sciences de la vie. Le total du financement réuni en mars 2022 est en hausse de 348 % par rapport au mois précédent et stable par rapport à mars 2021. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en mars 2022 s'est établi à 69, comparativement à 38 le mois précédent et à 81 en mars 2021.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le nombre d'opérations facturées par la TSX, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.tmx.com/resource/en/440

En mars 2022, la TSXV a accueilli 12 nouveaux émetteurs, comparativement à 13 le mois précédent et à neuf en mars 2021. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte neuf sociétés issues du programme des sociétés de capital de démarrage, une société du secteur minier et deux sociétés pétrolières et gazières. Le total du financement réuni en mars 2022 a augmenté de 53 % par rapport au mois précédent et a baissé de 55 % par rapport à mars 2021. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en mars 2022 s'est établi à 105, comparativement à 93 le mois précédent et à 192 en mars 2021.

Les statistiques de négociation consolidées du Groupe TMX de mars 2022 peuvent être consultées au www.tmx.com.

Bourse de Toronto



Mars 2022 Février 2022 Mars 2021 Émetteurs inscrits 1 778 1 772 1 690 Nouveaux émetteurs inscrits 11 11 27 PAPE 7 9 24 Émetteurs provenant de la TSXV 2 2 2 Émissions inscrites 2 464 2 455 2 349 Financement réuni dans le cadre de PAPE 265 395 820 $ 26 559 561 $ 920 685 150 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 5 100 005 535 $ 629 921 380 $ 4 345 754 876 $ Financement supplémentaire réuni 547 675 450 $ 663 393 873 $ 597 128 000 $ Total du financement réuni 5 913 076 805 $ 1 319 874 814 $ 5 863 568 026 $ Nombre total d'opérations de financement 69 38 81 Capitalisation boursière des émissions inscrites 4 356 997 023 372 $ 4 193 948 694 030 $ 3 675 099 475 534 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2022 2021 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 44 71 -38,0 PAPE 34 55 -38,2 Émetteurs provenant de la TSXV 6 12 -50,0 Financement réuni dans le cadre de PAPE 348 223 297 $ 3 491 898 726 $ -90,0 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 6 209 972 184 $ 12 674 347 415 $ -51,0 Financement supplémentaire réuni 1 290 920 683 $ 758 642 812 $ +70,2 Total du financement réuni 7 849 116 164 $ 16 924 888 953 $ -53,6 Nombre total d'opérations de financement 155 205 -24,4 Capitalisation boursière des émissions inscrites 4 356 997 023 372 $ 3 675 099 475 534 $ +18,6

Bourse de croissance TSX **



Mars 2022 Février 2022 Mars 2021 Émetteurs inscrits 1 900 1 897 1 888 Nouveaux émetteurs inscrits 12 13 9 PAPE 10 11 4 Émetteurs passés à la TSX 2 2 2 Émissions inscrites 2 010 2 000 1 987 Financement réuni dans le cadre de PAPE 15 243 030 $ 38 725 000 $ 89 557 553 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 205 262 341 $ 61 892 888 $ 542 958 827 $ Financement supplémentaire réuni 452 069 326 $ 337 735 078 $ 853 833 204 $ Total du financement réuni 672 574 697 $ 438 352 966 $ 1 486 349 584 $ Nombre total d'opérations de financement 105 93 192 Capitalisation boursière des émissions inscrites 99 520 647 853 $ 95 447 421 039 $ 91 289 533 618 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2022 2021 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 34 22 +54,5 PAPE 27 13 +107,7 Émetteurs passés à la TSX 6 12 -50,0 Financement réuni dans le cadre de PAPE 95 745 780 $ 117 757 753 $ -18,7 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 305 392 238 $ 1 169 109 609 $ -73,9 Financement supplémentaire réuni 1 358 989 420 $ 2 197 900 476 $ -38,2 Total du financement réuni 1 760 127 438 $ 3 484 767 838 $ -49,5 Nombre total d'opérations de financement 320 524 -38,9 Capitalisation boursière des émissions inscrites 99 520 647 853 $ 91 289 533 618 $ +9,0

** Comprend NEX (ne s'applique pas aux nouveaux émetteurs inscrits, aux PAPE et aux financements réunis dans le cadre de PAPE).

(1) Les placements secondaires comprennent les émissions d'actions sur le capital autorisé et les reclassements au moyen de prospectus.

Le Groupe TMX ne garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information présentée. Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement, et vous acceptez de ne pas vous y fier à des fins de négociation ou d'activités d'affaires ou de nature financière. En utilisant le présent communiqué, vous reconnaissez expressément que le Groupe TMX ne peut être tenu responsable des erreurs ou des inexactitudes qu'il pourrait contenir.

Le Groupe TMX souhaite la bienvenue aux nouvelles sociétés inscrites en mars 2022 :

Bourse de Toronto

Nom de l'émetteur Symbole BMO Brookfield Fonds mondial immobilier de technologie TOWR BMO Brookfield Fonds mondial d'infrastructures d'énergie renouvelable GRNI Brookfield Business Corporation BBUC FNB Biorévolution CI CDNA FNB Sécurité numérique CI CBUG FNB indiciel FANGMA amélioré Evolve TECE Firm Capital Property Trust FCD.UN H2O Innovation Inc. HEO Fonds de revenu multisectoriel PIMCO PIX.UN Fonds de dividendes du secteur de l'immobilier durable MSRE.UN Valeo Pharma Inc. VPH

Bourse de croissance TSX

Nom de l'émetteur Symbole Bow Lake Capital Corp. BLCC.P Clover Leaf Capital Corp. CLVR.P Flying Nickel Mining Corp. FLYN Grosvenor CPC I Inc. GRVA.P Helium Evolution Incorporated HEVI Icarus Capital Corp. ICRS.P Impact Acquisitions Corp. IMPC.P Intertidal Capital Corp. TIDE.P Kua Investments Inc. KUAI.P LDB Capital Corp. LDB.P Pender Street Capital Corp. PCP.P Source Rock Royalties Ltd. SRR

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques appuyant le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto , la Bourse de croissance TSX , la Bourse Alpha TSX , La Caisse canadienne de dépôt de valeurs , la Bourse de Montréal , la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés et Trayport , qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres et Singapour. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com . Suivez le Groupe TMX sur Twitter : @TMXGroup .

SOURCE Groupe TMX Limitée

Renseignements: Catherine Kee, Gestionnaire principale, Communications d'entreprise et relations avec les médias, Groupe TMX, 416 814-8834, [email protected]