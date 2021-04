Bourse de Toronto et Bourse de croissance TSX

TORONTO, le 9 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui les résultats de l'activité de financement à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de croissance TSX (TSXV) pour le mois de mars 2021.

En mars 2021, la TSX a accueilli 27 nouveaux émetteurs, comparativement à 21 le mois précédent et à 10 en mars 2020. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte 17 fonds négociés en bourse, 4 sociétés du secteur des technologies, 1 société du secteur minier, 2 sociétés du secteur des sciences de la vie, 1 société du secteur des communications et des médias, 1 fonds d'investissement à capital fixe et 1 société d'acquisition à vocation spécifique. Le total du financement réuni en mars 2021 est en baisse de 29 % par rapport au mois précédent et en hausse de 114 % par rapport à mars 2020. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en mars 2021 s'est établi à 81, comparativement à 61 le mois précédent et à 42 en mars 2020.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le nombre d'opérations facturées à la TSX, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.tmx.com/resource/en/440

En mars 2021, la TSXV a accueilli 9 nouveaux émetteurs, comparativement à 8 le mois précédent et à 5 en mars 2020. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte 5 sociétés du secteur minier, 1 société de capital de démarrage, 1 société du secteur des sciences de la vie, 1 société du secteur immobilier et 1 société du secteur des produits et services destinés aux consommateurs. Le total du financement réuni en mars 2021 est en hausse de 32 % par rapport au mois précédent et en hausse de 498 % par rapport à mars 2020. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en mars 2021 s'est établi à 192, comparativement à 159 le mois précédent et à 105 en mars 2020.

Les statistiques de négociation consolidées du Groupe TMX de mars 2021 peuvent être consultées au www.tmx.com.

Bourse de Toronto



Mars 2021 Février 2021 Mars 2020 Émetteurs inscrits 1 690 1 676 1 597 Nouveaux émetteurs inscrits 27 21 10 PAPE 24 13 9 Émetteurs provenant de la TSXV 2 6 0 Émissions inscrites 2 349 2 336 2 252 Financement réuni dans le cadre de

PAPE 920 685 150 $ 2 171 645 392 $ 2 001 575 000 $ Financement réuni dans le cadre de

placements secondaires 4 345 754 876 $ 5 937 643 091 $ 321 123 203 $ Financement supplémentaire 597 128 000 $ 105 687 750 $ 418 175 000 $ Total du financement réuni 5 863 568 026 $ 8 214 976 233 $ 2 740 873 203 $ Nombre total d'opérations de

financement 81 61 42 Capitalisation boursière des émissions

inscrites 3 675 099 475 534 $ 3 544 600 158 481 $ 2 518 185 612 709 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2021 2020 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 71 49 +44,9 PAPE 55 44 +25,0 Émetteurs provenant de la TSXV 12 4 +200,0 Financement réuni dans le cadre de PAPE 3 491 898 726 $ 3 221 983 250 $ +8,4 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 12 674 347 415 $ 3 969 643 050 $ +219,3 Financement supplémentaire 758 642 812 $ 913 865 068 $ -17,0 Total du financement réuni 16 924 888 953 $ 8 105 491 368 $ +108,8 Nombre total d'opérations de financement 205 143 +43,4 Capitalisation boursière des émissions inscrites 3 675 099 475 534 $ 2 518 185 612 709 $ +45,9

Bourse de croissance TSX **



Mars 2021 Février 2021 Mars 2020 Émetteurs inscrits 1 888 1 887 1 933 Nouveaux émetteurs inscrits 9 8 5 PAPE 4 6 5 Émetteurs passés à la TSX 2 6 0 Émissions inscrites 1 987 1 976 2 015 Financement réuni dans le cadre de PAPE 89 557 553 $ 26 950 200 $ 1 410 000 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 542 958 827 $ 346 894 297 $ 104 232 340 $ Financement supplémentaire 853 833 204 $ 753 662 123 $ 142 755 538 $ Total du financement réuni 1 486 349 584 $ 1 127 506 620 $ 248 397 878 $ Nombre total d'opérations de financement 192 159 105 Capitalisation boursière des émissions inscrites 91 289 533 618 $ 92 008 435 828 $ 33 075 791 357 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2021 2020 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 22 14 +57,1 PAPE 13 12 +8,3 Émetteurs passés à la TSX 12 4 +200,0 Financement réuni dans le cadre de PAPE 117 757 753 $ 54 488 250 $ +116,1 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 1 169 109 609 $ 380 232 379 $ +207,5 Financement supplémentaire 2 197 900 476 $ 667 082 870 $ +229,5 Total du financement réuni 3 484 767 838 $ 1 101 803 499 $ +216,3 Nombre total d'opérations de financement 524 353 +48,4 Capitalisation boursière des émissions inscrites 91 289 533 618 $ 33 075 791 357 $ +176,0

** Comprend NEX (ne s'applique pas aux nouveaux émetteurs inscrits, aux PAPE et aux financements réunis dans le cadre de PAPE).



(1) Les placements secondaires comprennent les émissions d'actions sur le capital autorisé et les reclassements au moyen de prospectus.







Le Groupe TMX souhaite la bienvenue aux nouvelles sociétés inscrites en mars 2021 :

Bourse de Toronto

Nom de l'émetteur Symbole Adcore Inc. ADCO Augusta Gold Corp. G Fonds d'actions mondiales Black Diamond BDEQ Fonds d'occasions en difficulté Black Diamond BDOP Boat Rocker Media Inc. BRMI FNB de bitcoins CI Galaxy BTCX.B & BTCX.U FNB indiciel d'obligations canadiennes CIBC CCBI FNB indiciel d'actions canadiennes CIBC CCEI FNB indiciel d'actions internationales CIBC CIEI FNB indiciel d'actions américaines CIBC CUEI FNB Desjardins IR Indice Marchés émergents faible en CO 2 DRME Dialogue Technologies de la Santé inc. CARE FNB actif de revenu de retraite+ Dynamique DXR FNB actif international Dynamique DXIF Eupraxia Pharmaceuticals Inc. EPRX Farmers Edge Inc. FDGE FNB d'obligations canadiennes Guardian GCBD Fonds d'actions canadiennes secteurs limités Guardian GCSC FNB d'actions fondamentale tous pays Guardian GGAC FNB d'actions fondamentale marchés émergents Guardian GGEM Fonds de dividendes d'émetteurs internationaux du secteur de l'énergie propre CLP.UN FNB iShares ESG MSCI Canada Leaders Index XCLR FNB iShares ESG MSCI EAFE Leaders Index XDLR FNB iShares ESG MSCI USA Leaders Index XULR Payfare Inc. PAY Sylogist Ltd. SYZ VM Hotel Acquisition Corp. VMH.V

Bourse de croissance TSX

Nom de l'émetteur Symbole AF2 Capital Corp. AF.P Avalon Works Corp. AWB Mayfair Gold Corp. MFG Mednow Inc. MNOW SPC Nickel Corp. SPC Starlight U.S. Multi-Family (No.2) Core Plus Fund SCPT.A & SCPT.U Stinger Resources Inc. STNG The Very Good Food Company Inc. VERY Zacatecas Silver Corp. ZAC

