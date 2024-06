Bourse de Toronto et Bourse de croissance TSX

TORONTO, le 10 juin 2024 /CNW/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui les résultats de l'activité de financement à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de croissance TSX (TSXV) pour le mois de mai 2024.

En mai 2024, la TSX a accueilli 16 nouveaux émetteurs, comparativement à 24 le mois précédent et à 17 en mai 2023. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte 15 fonds négociés en bourse et un fonds d'investissement à capital fixe. Le total du financement réuni en mai 2024 est en hausse de 5 % par rapport au mois précédent et de 120 % par rapport à mai 2023. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en mai 2024 s'est établi à 37, comparativement à 58 le mois précédent et à 42 en mai 2023.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le nombre d'opérations facturées par la TSX, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.tmx.com/resource/fr/440

En mai 2024, la TSXV a accueilli trois nouveaux émetteurs, comparativement à un le mois précédent et à six en mai 2023. Les nouvelles inscriptions à la cote concernent une société de capital de démarrage et deux sociétés du secteur des mines. Le total du financement réuni en mai 2024 a augmenté de 22 % par rapport au mois précédent et a baissé de 16 % par rapport à mai 2023. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en mai 2024 s'est établi à 105, comparativement à 92 le mois précédent et à 118 en mai 2023.

Les statistiques de négociation consolidées du Groupe TMX pour mai 2024 sont affichées au www.tmx.com.

Bourse de Toronto



Mai 2024 Avril 2024 Mai 2023 Émetteurs inscrits 1 811 1 803 1 798 Nouveaux émetteurs inscrits 16 24 17 PAPE 16 23 16 Émetteurs provenant de la TSXV 0 1 1 Émissions inscrites 2 473 2 465 2 473 Financement réuni dans le cadre de PAPE 93 623 399 $ 44 238 600 $ 36 395 550 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 1 456 905 676 $ 1 576 579 354 $ 691 029 946 $ Financement supplémentaire réuni 146 001 900 $ 0 $ 44 014 072 $ Total du financement réuni 1 696 530 975 $ 1 620 817 954 $ 771 439 568 $ Nombre total d'opérations de financement 37 58 42 Capitalisation boursière des émissions inscrites 4 455 584 883 438 $ 4 342 659 750 407 $ 3 884 207 831 714 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2024 2023 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 64 57 +12,3 PAPE 58 51 +13,7 Émetteurs provenant de la TSXV 5 5 0,0 Financement réuni dans le cadre de PAPE 221 139 836 $ 379 226 724 $ -41,7 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 6 244 154 906 $ 2 234 861 252 $ +179,4 Financement supplémentaire réuni 180 116 400 $ 660 303 882 $ -72,7 Total du financement réuni 6 645 411 142 $ 3 274 391 858 $ +103,0 Nombre total d'opérations de financement 176 167 +5,4 Capitalisation boursière des émissions inscrites 4 455 584 883 438 $ 3 884 207 831 714 $ +14,7

Bourse de croissance TSX **



Mai 2024 Avril 2024 Mai 2023 Émetteurs inscrits 1 892 1 893 1 909 Nouveaux émetteurs inscrits 3 1 6 PAPE 1 0 5 Émetteurs passés à la TSX 0 1 1 Émissions inscrites 1 965 1 968 2 012 Financement réuni dans le cadre de PAPE 219 400 $ 0 $ 1 876 350 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 83 984 682 $ 92 494 161 $ 102 558 098 $ Financement supplémentaire réuni 266 582 647 $ 194 930 626 $ 310 743 678 $ Total du financement réuni 350 786 729 $ 287 424 787 $ 415 178 126 $ Nombre total d'opérations de financement 105 92 118 Capitalisation boursière des émissions inscrites 82 445 220 655 $ 78 143 760 948 $ 75 460 619 013 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2024 2023 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 21 24 -12,5 PAPE 8 17 -52,9 Émetteurs passés à la TSX 5 5 0,0 Financement réuni dans le cadre de PAPE 2 645 500 $ 7 760 250 $ -65,9 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 310 312 745 $ 618 006 504 $ -49,8 Financement supplémentaire réuni 1 290 327 038 $ 1 449 698 139 $ -11,0 Total du financement réuni 1 603 285 283 $ 2 075 464 893 $ -22,8 Nombre total d'opérations de financement 478 531 -10,0 Capitalisation boursière des émissions inscrites 82 445 220 655 $ 75 460 619 013 $ +9,3

** Comprend NEX (ne s'applique pas aux nouveaux émetteurs inscrits, aux PAPE et aux financements réunis dans le cadre de PAPE).

(1) Les placements secondaires comprennent les émissions d'actions sur le capital autorisé et les reclassements au moyen de prospectus.

Le Groupe TMX ne garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information présentée. Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement, et vous acceptez de ne pas vous y fier à des fins de négociation ou d'activités d'affaires ou de nature financière. En utilisant le présent communiqué, vous reconnaissez expressément que le Groupe TMX ne peut être tenu responsable des erreurs ou des inexactitudes qu'il pourrait contenir.

Le Groupe TMX souhaite la bienvenue aux nouvelles sociétés inscrites en mai 2024 :

Bourse de Toronto

Nom de l'émetteur Symbole Fonds diversifié de revenu de crédits Accelerate INCM, INCM.U CI Global Artificial Intelligence Index ETF CIAI Fonds Fidelity Marchés émergents FCEM Fonds Fidelity Actions mondiales+ Équilibre FGEB Fonds Fidelity Actions mondiales+ FGEP Fonds Fidelity Revenu élevé tactique FTHI FNB Global X Options d'achat couvertes de répartition toutes actions de l'actif EQCC FNB Global X Indice intelligence artificielle et technologie AIGO FNB Global X Indice Nasdaq-100 à rendement amélioré QQQL FNB Global X Indice S&P 500 à rendement amélioré USSL FNB Global X Indice Top 10 d'actions de valeur sûre en innovation TTTX FNB Global X Indice Nasdaq-100 QQQX, QQQX.U FNB Global X Indice S&P 500 USSX, USSX.U FNB Global X Indice S&P/TSX 60 CNDX FNB Global X Obligations gouvernementales à court terme à rendement supérieur PAYS Fonds de dividendes du secteur des infrastructures Split Corp. IS

Bourse de croissance TSX

Nom de l'émetteur Symbole Chicane Capital II Corp. CHII.P Kootenay Resources Inc. KTRI Ongold Resources Ltd. ONAU

