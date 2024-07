Bourse de Toronto et Bourse de croissance TSX

TORONTO , le 9 juill. 2024 /CNW/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui les résultats de l'activité de financement à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de croissance TSX (TSXV) pour le mois de juin 2024.

En juin 2024, la TSX a accueilli 12 nouveaux émetteurs, comparativement à 16 le mois précédent et à 8 en juin 2023. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte 11 fonds négociés en bourse et un fonds d'investissement à capital fixe. Le total du financement réuni en juin 2024 est en hausse de 110 % par rapport au mois précédent et de 65 % par rapport à juin 2023. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en juin 2024 s'est établi à 56, comparativement à 37 le mois précédent et à 32 en juin 2023.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le nombre d'opérations facturées par la TSX, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.tmx.com/resource/fr/440

En juin 2024, la TSX a accueilli cinq nouveaux émetteurs, comparativement à trois le mois précédent et à cinq en juin 2023. Les nouvelles inscriptions à la cote concernent une société de capital de démarrage et quatre sociétés du secteur minier. Le total du financement réuni en juin 2024 est en hausse de 11 % par rapport au mois précédent et en baisse de 8 % par rapport à juin 2023. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en juin 2024 s'est établi à 94, comparativement à 105 le mois précédent et à 115 en juin 2023.

Les statistiques de négociation consolidées du Groupe TMX pour juin 2024 sont affichées au www.tmx.com.

Bourse de Toronto



Juin 2024 Mai 2024 Juin 2023 Émetteurs inscrits 1 808 1 811 1 801 Nouveaux émetteurs inscrits 12 16 8 PAPE 12 16 5 Émetteurs provenant de la TSXV 0 0 3 Émissions inscrites 2 469 2 473 2 476 Financement réuni dans le cadre de PAPE 168 156 016 $ 93 623 399 $ 6 700 016 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 2 587 512 865 $ 1 456 905 676 $ 1 559 412 469 $ Financement supplémentaire réuni 811 308 400 $ 146 001 900 $ 592 800 838 $ Total du financement réuni 3 566 977 281 $ 1 696 530 975 $ 2 158 913 323 $ Nombre total d'opérations de financement 56 37 32 Capitalisation boursière des émissions inscrites 4 387 880 547 804 $ 4 455 584 883 438 $ 3 993 338 669 795 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2024 2023 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 76 65 +16,9 PAPE 70 56 +25,0 Émetteurs provenant de la TSXV 5 8 -37,5 Financement réuni dans le cadre de PAPE 389 295 852 $ 385 926 740 $ +0,9 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 8 831 667 771 $ 3 794 273 721 $ +132,8 Financement supplémentaire réuni 991 424 800 $ 1 253 104 720 $ -20,9 Total du financement réuni 10 212 388 423 $ 5 433 305 181 $ +88,0 Nombre total d'opérations de financement 232 199 +16,6 Capitalisation boursière des émissions inscrites 4 387 880 547 804 $ 3 993 338 669 795 $ +9,9

Bourse de croissance TSX **



Juin 2024 Mai 2024 Juin 2023 Émetteurs inscrits 1 893 1 892 1 903 Nouveaux émetteurs inscrits 5 3 5 PAPE 1 1 4 Émetteurs passés à la TSX 0 0 3 Émissions inscrites 1 967 1 965 1 998 Financement réuni dans le cadre de PAPE 308 500 $ 219 400 $ 1 061 100 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 34 323 158 $ 83 984 682 $ 70 138 519 $ Financement supplémentaire réuni 354 811 530 $ 266 582 647 $ 352 772 402 $ Total du financement réuni 389 443 188 $ 350 786 729 $ 423 972 021 $ Nombre total d'opérations de financement 94 105 115 Capitalisation boursière des émissions inscrites 78 565 573 363 $ 82 445 220 655 $ 76 404 185 288 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2024 2023 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 26 29 -10,3 PAPE 9 21 -57,1 Émetteurs passés à la TSX 5 8 -37,5 Financement réuni dans le cadre de PAPE 2 954 000 $ 8 821 350 $ -66,5 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 344 635 903 $ 688 145 023 $ -49,9 Financement supplémentaire réuni 1 645 138 568 $ 1 802 470 541 $ -8,7 Total du financement réuni 1 992 728 471 $ 2 499 436 914 $ -20,3 Nombre total d'opérations de financement 572 646 -11,5 Capitalisation boursière des émissions inscrites 78 565 573 363 $ 76 404 185 288 $ +2,8

** Comprend NEX (ne s'applique pas aux nouveaux émetteurs inscrits, aux PAPE et aux financements réunis dans le cadre de PAPE).

(1) Les placements secondaires comprennent les émissions d'actions sur le capital autorisé et les reclassements au moyen de prospectus.

Le Groupe TMX ne garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information présentée. Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement, et vous acceptez de ne pas vous y fier à des fins de négociation ou d'activités d'affaires ou de nature financière. En utilisant le présent communiqué, vous reconnaissez expressément que le Groupe TMX ne peut être tenu responsable des erreurs ou des inexactitudes qu'il pourrait contenir.

Le Groupe TMX souhaite la bienvenue aux nouvelles sociétés inscrites en juin 2024 :

Bourse de Toronto

Nom de l'émetteur Symbole Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF KNGC Brompton U.S. Cash Flow Kings ETF KNGU Portefeuille FNB d'actions Franklin EQY Portefeuille FNB de revenu prudent Franklin CNV Portefeuille FNB de base Franklin CBL Portefeuille FNB de croissance Franklin GRO FNB Fonds de Placement Immobilier MAXIMISEUR DE RENDEMENTMC Hamilton RMAX FNB canadien à faible volatilité Mackenzie MCLV FNB mondial de dividendes Mackenzie MGDV FNB américain à faible volatilité Mackenzie MULV FNB d'actions privilégiées de capital scindé Quadravest PREF Fiducie de cuivre physique Sprott COP.UN et COP.U

Bourse de croissance TSX

Nom de l'émetteur Symbole AC/DC Battery Metals Inc. ACDC AuMEGA Metals Ltd. AUM Chablis Capital Corp. CCZ.P Mogotes Metals Inc. MOG Nations Royalty Corp. NRC

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques qui appuient le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent http://tmx.com/la Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX , la Bourse Alpha TSX , la Caisse canadienne de dépôt de valeurs , la Bourse de Montréal , la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés , TMX Trayport et TMX VettaFi , qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux en Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres, Singapour et Vienne. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez www.tmx.com . Suivez le Groupe TMX sur le réseau X : @TMXGroup .

