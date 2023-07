Bourse de Toronto et Bourse de croissance TSX

TORONTO, le 11 juill. 2023 /CNW/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui les résultats de l'activité de financement à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de croissance TSX (TSXV) pour le mois de juin 2023.

En juin 2023, la TSXV a accueilli huit nouveaux émetteurs, comparativement à 17 le mois précédent et à cinq en juin 2022. Les nouvelles inscriptions à la cote comptent cinq fonds négociés en bourse, une société minière, une société du secteur des sciences de la vie et une société pétrolière et gazière. Le total du financement réuni en juin 2023 est en hausse de 180 % par rapport au mois précédent et de 65 % par rapport à juin 2022. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en juin 2023 s'est établi à 32, comparativement à 42 le mois précédent et à 45 en juin 2022.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le nombre d'opérations facturées par la TSX, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.tmx.com/resource/fr/440

En juin 2023, la TSX a accueilli cinq nouveaux émetteurs, comparativement à six le mois précédent et à 14 émetteurs en juin 2022. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte quatre sociétés issues du programme des sociétés de capital de démarrage et une société minière. Le total du financement réuni en juin 2023 est en hausse de 2 % par rapport au mois précédent et en baisse de 29 % par rapport à juin 2022. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en juin 2023 s'est établi à 115, comparativement à 118 le mois précédent et à 107 en juin 2022.

Les statistiques de négociation consolidées du Groupe TMX pour juin 2023 sont affichées au www.tmx.com.

Bourse de Toronto



Juin 2023 Mai 2023 Juin 2022 Émetteurs inscrits 1 801 1 798 1 778 Nouveaux émetteurs inscrits 8 17 5 PAPE 5 16 3 Émetteurs provenant de la TSXV 3 1 1 Émissions inscrites 2 476 2 473 2 460 Financement réuni dans le cadre de PAPE 6 700 016 $ 36 395 550 $ 395 185 696 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 1 559 412 469 $ 691 029 946 $ 672 824 422 $ Financement supplémentaire réuni 592 800 838 $ 44 014 072 $ 237 505 216 $ Total du financement réuni 2 158 913 323 $ 771 439 568 $ 1 305 515 334 $ Nombre total d'opérations de financement 32 42 45 Capitalisation boursière des émissions inscrites 3 993 338 669 795 $ 3 884 207 831 714 $ 3 748 438 648 765 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2023 2022 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 65 66 -1,5 PAPE 56 49 +14,3 Émetteurs provenant de la TSXV 8 11 -27,3 Financement réuni dans le cadre de PAPE 385 926 740 $ 1 887 979 798 $ -79,6 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 3 794 273 721 $ 8 062 329 921 $ -52,9 Financement supplémentaire réuni 1 253 104 720 $ 1 856 642 296 $ -32,5 Total du financement réuni 5 433 305 181 $ 11 806 952 015 $ -54,0 Nombre total d'opérations de financement 199 264 -24,6 Capitalisation boursière des émissions inscrites 3 993 338 669 795 $ 3 748 438 648 765 $ +6,5

Bourse de croissance TSX **



Juin 2023 Mai 2023 Juin 2022 Émetteurs inscrits 1 903 1 909 1 917 Nouveaux émetteurs inscrits 5 6 14 PAPE 4 5 12 Émetteurs passés à la TSX 3 1 1 Émissions inscrites 1 998 2 012 2 027 Financement réuni dans le cadre de PAPE 1 061 100 $ 1 876 350 $ 14 354 401 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 70 138 519 $ 102 558 098 $ 134 159 144 $ Financement supplémentaire réuni 352 772 402 $ 310 743 678 $ 449 052 298 $ Total du financement réuni 423 972 021 $ 415 178 126 $ 597 565 843 $ Nombre total d'opérations de financement 115 118 107 Capitalisation boursière des émissions inscrites 76 404 185 288 $ 75 460 619 013 $ 73 094 304 198 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2023 2022 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 29 71 -59,2 PAPE 21 57 -63,2 Émetteurs passés à la TSX 8 11 -27,3 Financement réuni dans le cadre de PAPE 8 821 350 $ 130 814 454 $ -93,3 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 688 145 023 $ 890 906 819 $ -22,8 Financement supplémentaire réuni 1 802 470 541 $ 2 742 744 467 $ -34,3 Total du financement réuni 2 499 436 914 $ 3 764 465 740 $ -33,6 Nombre total d'opérations de financement 646 638 +1,3 Capitalisation boursière des émissions inscrites 76 404 185 288 $ 73 094 304 198 $ +4,5



** Comprend Nex (Ne S'applique Pas Aux Nouveaux Émetteurs Inscrits, Aux Pape Et Aux Financements Réunis Dans Le Cadre De Pape).





(1) Les placements secondaires comprennent les émissions d'actions sur le capital autorisé et les reclassements au moyen de prospectus.







Le Groupe TMX ne garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information présentée. Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement, et vous acceptez de ne pas vous y fier à des fins de négociation ou d'activités d'affaires ou de nature financière. En utilisant le présent communiqué, vous reconnaissez expressément que le Groupe TMX ne peut être tenu responsable des erreurs ou des inexactitudes qu'il pourrait contenir.

Le Groupe TMX souhaite la bienvenue aux nouvelles sociétés inscrites en juin 2023 :

Bourse de Toronto

Nom de l'émetteur Symbole BMO Fonds mondial de revenu amélioré ZWQT BMOFonds d'actions américaines de croissance RFG ZUGE BMOFonds d'actions américaines de valeur RFG ZUVE Brompton Split Corp. Preferred Share ETF SPLT Foran Mining Corporation FOM FNB Services publics maximiseur de rendement Hamilton UMAX Quipt Home Medical Corp. QIPT Saturn Oil & Gas Inc. SOIL

Bourse de croissance TSX

Nom de l'émetteur Symbole CNJ Capital Investments Inc. CNJ.P Kalma Capital Corp. KALM.P MDK Acquisition Inc. MDK.P Thunderbird Minerals Corp. BIRD Upstart Investments Inc. UPT.P

