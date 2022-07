Bourse de Toronto et Bourse de croissance TSX

TORONTO, le 11 juill. 2022 /CNW/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui les résultats de l'activité de financement à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de croissance TSX (TSXV) pour le mois de juin 2022.

En juin 2022, la TSX a accueilli cinq nouveaux émetteurs, comparativement à 11 le mois précédent et à 25 en juin 2021. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte un fonds négocié en bourse (FNB), une société d'acquisition à vocation spécifique, une société minière, une société des sciences de la vie et une société du secteur technologique. Le total du financement réuni en juin 2022 est en hausse de 2 % par rapport au mois précédent et en baisse de 67 % par rapport à juin 2021. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en juin 2022 s'est établi à 45, comparativement à 28 le mois précédent et à 58 en juin 2021.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le nombre d'opérations facturées par la TSX, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.tmx.com/resource/en/440

En juin 2022, la TSXV a accueilli 14 nouveaux émetteurs, comparativement à huit le mois précédent et à 21 en juin 2021. Les nouveaux émetteurs inscrits sont 10 sociétés de capital de démarrage, deux sociétés minières, une société pétrolière et gazière et une société de produits et services destinés aux consommateurs. Le total du financement réuni en juin 2022 est en hausse de 37 % par rapport au mois précédent et en baisse de 42 % par rapport à juin 2021. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en juin 2022 s'est établi à 107, comparativement à 80 le mois précédent et à 158 en juin 2021.

Les statistiques de négociation consolidées du Groupe TMX pour juin 2022 sont affichées au www.tmx.com.

Bourse de Toronto



Juin 2022 Mai 2022 Juin 2021 Émetteurs inscrits 1 778 1 781 1 709 Nouveaux émetteurs inscrits 5 11 25 PAPE 3 10 17 Émetteurs provenant de la TSXV 1 1 4 Émissions inscrites 2 460 2 467 2 365 Financement réuni dans le cadre de PAPE 395 185 696 $ 999 935 805 $ 1,568,649,390 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 672 824 422 $ 252 016 129 $ 2 274 687 419 $ Financement supplémentaire réuni 237 505 216 $ 31 501 880 $ 172 876 564 $ Total du financement réuni 1 305 515 334 $ 1 283 453 814 $ 4 016 213 373 $ Nombre total d'opérations de financement 45 28 58 Capitalisation boursière des émissions inscrites 3 748 438 648 765 $ 4 123 780 699 145 $ 3 988 385 475 117 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2022 2021 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 66 127 -48,0 PAPE 49 95 -48,4 Émetteurs provenant de la TSXV 11 19 -42,1 Financement réuni dans le cadre de PAPE 1 887 979 798 $ 7 170 057 455 $ -73,7 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 8 062 329 921 $ 18 076 433 148 $ -55,4 Financement supplémentaire réuni 1 856 642 296 $ 3 089 000 247 $ -39,9 Total du financement réuni 11 806 952 015 $ 28 335 490 850 $ -58,3 Nombre total d'opérations de financement 264 374 -29,4 Capitalisation boursière des émissions inscrites 3 748 438 648 765 $ 3 988 385 475 117 $ -6,0

Bourse de croissance TSX **



Juin 2022 Mai 2022 Juin 2021 Émetteurs inscrits 1 917 1 907 1 892 Nouveaux émetteurs inscrits 14 8 21 PAPE 12 6 14 Émetteurs passés à la TSX 1 1 4 Émissions inscrites 2 027 2 015 1 994 Financement réuni dans le cadre de PAPE 14 354 401 $ 3 930 850 $ 20 055 100 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 134 159 144 $ 96 195 197 $ 253 801 512 $ Financement supplémentaire réuni 449 052 298 $ 334 999 059 $ 758 213 481 $ Total du financement réuni 597 565 843 $ 435 125 106 $ 1 032 070 093 $ Nombre total d'opérations de financement 107 80 158 Capitalisation boursière des émissions inscrites 73 094 304 198 $ 82 620 211 989 $ 101 070 642 734 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2022 2021 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 71 71 0,0 PAPE 57 44 +29,5 Émetteurs passés à la TSX 11 19 -42,1 Financement réuni dans le cadre de PAPE 130 814 454 $ 151 549 918 $ -13,7 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 890 906 819 $ 2 032 661 367 $ -56,2 Financement supplémentaire réuni 2 742 744 467 $ 4 174 839 992 $ -34,3 Total du financement réuni 3 764 465 740 $ 6 359 051 277 $ -40,8 Nombre total d'opérations de financement 638 959 -33,5 Capitalisation boursière des émissions inscrites 73 094 304 198 $ 101 070 642 734 $ -27,7

** Comprend NEX (ne s'applique pas aux nouveaux émetteurs inscrits, aux PAPE et aux financements réunis dans le cadre de PAPE). (1) Les placements secondaires comprennent les émissions d'actions sur le capital autorisé et les reclassements au moyen de prospectus.

Le Groupe TMX ne garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information présentée. Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement, et vous acceptez de ne pas vous y fier à des fins de négociation ou d'activités d'affaires ou de nature financière. En utilisant le présent communiqué, vous reconnaissez expressément que le Groupe TMX ne peut être tenu responsable des erreurs ou des inexactitudes qu'il pourrait contenir.

Le Groupe TMX souhaite la bienvenue aux nouvelles sociétés inscrites en juin 2022 :

Bourse de Toronto

Nom de l'émetteur Symbole Agrinam Acquisition Corporation AGRI.V FNB Harvest de revenu Leaders des actions canadiennes HLIF Ivanhoe Electric Inc. IE Sernova Corp. SVA WonderFi Technologies Inc. WNDR

Bourse de croissance TSX

Nom de l'émetteur Symbole A2ZCryptocap Inc. AZC.P AAJ Capital 3 Corp. AAAJ.P AD4 Capital Corp. ADJ.P Arras Minerals Corp. ARK Aster Acquisition Corp. ATR.P Atlas One Capital Corporation ACAP.P Carbontech Capital Corp. CT.P Coelacanth Energy Inc. CEI Coho Collective Kitchens Inc. COHO Icwhy Capital Ventures Inc. ICWY.P Kiboko Gold Inc. KIB Pentagon I Capital Corp. PNTI.P Riverwalk Acquisition Corp. RAC.P Spitfyre Capital Inc. FYRE.P

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques appuyant le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto , la Bourse de croissance TSX , la Bourse Alpha TSX , La Caisse canadienne de dépôt de valeurs , la Bourse de Montréal , la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés et Trayport , qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres et Singapour. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com . Suivez le Groupe TMX sur Twitter : @TMXGroup .

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

SOURCE Groupe TMX Limitée

Renseignements: Catherine Kee, Gestionnaire principale, Communications d'entreprise et relations avec les médias, Groupe TMX, 416 814-8834, [email protected]