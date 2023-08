Bourse de Toronto et Bourse de croissance TSX

TORONTO, le 8 août 2023 /CNW/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui les résultats de l'activité de financement à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de croissance TSX (TSXV) pour le mois de juillet 2023.

En juillet 2023, la TSX a accueilli 17 nouveaux émetteurs, comparativement à 8 le mois précédent et à 4 en juillet 2022. Les nouvelles inscriptions comprennent 14 fonds négociés en bourse, une société minière, une société du secteur des sciences de la vie et une société du secteur des industries diversifiées. Le total du financement réuni en juillet 2023 est en baisse de 82 % par rapport au mois précédent et de 45 % par rapport à juillet 2022. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en juillet 2023 s'est établi à 38, comparativement à 32 le mois précédent et à 11 en juillet 2022.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le nombre d'opérations facturées par la TSX, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.tmx.com/resource/fr/440

En juillet 2023, la TSXV a accueilli neuf nouveaux émetteurs, comparativement à cinq le mois précédent et à six en juillet 2022. Les nouvelles inscriptions comprennent quatre sociétés de capital de démarrage, deux sociétés pétrolières et gazières, deux sociétés minières et une société de produits et services destinés à l'industrie. Le total du financement réuni en juillet 2023 est en baisse de 39 % par rapport au mois précédent et de 15 % par rapport à juillet 2022. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en juillet 2023 s'est établi à 86, comparativement à 115 le mois précédent et à 77 en juillet 2022.

Les statistiques de négociation consolidées du Groupe TMX pour juillet 2023 sont affichées au www.tmx.com.

Bourse de Toronto



Juillet 2023 Juin 2023 Juillet 2022 Émetteurs inscrits 1 815 1 801 1 775 Nouveaux émetteurs inscrits 17 8 4 PAPE 14 5 1 Émetteurs provenant de la TSXV 1 3 2 Émissions inscrites 2 493 2 476 2 452 Financement réuni dans le cadre de PAPE 28 971 720 $ 6 700 016 $ 1 000 000 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 348 780 094 $ 1 559 412 469 $ 683 315 025 $ Financement supplémentaire réuni 1 820 868 $ 592 800 838 $ 0 $ Total du financement réuni 379 572 682 $ 2 158 913 323 $ 684 315 025 $ Nombre total d'opérations de financement 38 32 11 Capitalisation boursière des émissions inscrites 4 086 883 727 798 $ 3 993 338 669 795 $ 3 891 999 952 913 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2023 2022 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 82 70 +17,1 PAPE 70 50 +40,0 Émetteurs provenant de la TSXV 9 13 -30,8 Financement réuni dans le cadre de PAPE 414 898 460 $ 1 888 979 798 $ -78,0 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 4 143 053 815 $ 8 745 644 946 $ -52,6 Financement supplémentaire réuni 1 254 925 588 $ 1 856 642 296 $ -32,4 Total du financement réuni 5 812 877 863 $ 12 491 267 040 $ -53,5 Nombre total d'opérations de financement 237 275 -13,8 Capitalisation boursière des émissions inscrites 4 086 883 727 798 $ 3 891 999 952 913 $ +5,0

Bourse de croissance TSX **



Juillet 2023 Juin 2023 Juillet 2022 Émetteurs inscrits 1 908 1 903 1 917 Nouveaux émetteurs inscrits 9 5 6 PAPE 4 4 5 Émetteurs passés à la TSX 1 3 2 Émissions inscrites 2 001 1 998 2 027 Financement réuni dans le cadre de PAPE 1 280 000 $ 1 061 100 $ 41 526 075 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 27 938 491 $ 70 138 519 $ 44 887 431 $ Financement supplémentaire réuni 227 831 744 $ 352 772 402 $ 214 713 548 $ Total du financement réuni 257 050 235 $ 423 972 021 $ 301 127 054 $ Nombre total d'opérations de financement 86 115 77 Capitalisation boursière des émissions inscrites 77 832 217 190 $ 76 404 185 288 $ 74 349 902 913 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2023 2022 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 38 77 -50,6 PAPE 25 62 -59,7 Émetteurs passés à la TSX 9 13 -30,8 Financement réuni dans le cadre de PAPE 10 101 350 $ 172 340 529 $ -94,1 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 716 083 514 $ 935 794 250 $ -23,5 Financement supplémentaire réuni 2 030 302 285 $ 2 957 458 015 $ -31,3 Total du financement réuni 2 756 487 149 $ 4 065 592 794 $ -32,2 Nombre total d'opérations de financement 732 715 +2,4 Capitalisation boursière des émissions inscrites 77 832 217 190 $ 74 349 902 913 $ +4,7

** Comprend NEX (ne s'applique pas aux nouveaux émetteurs inscrits, aux PAPE et aux financements réunis dans le cadre de PAPE). (1) Les placements secondaires comprennent les émissions d'actions sur le capital autorisé et les reclassements au moyen de prospectus.

Le Groupe TMX souhaite la bienvenue aux nouvelles sociétés inscrites en juillet 2023 :

Bourse de Toronto

Nom de l'émetteur Symbole FNB marché monétaire CI CMNY FNB marché monétaire É.-U. CI UMNY.U Fonds indiciel NASDAQ Technologie Evolve QQQT Gamelancer Media Corp. CMNG Fonds de bons du Trésor canadiens à très court terme Guardian GCTB Fonds de bons du Trésor américains à très court terme Guardian GUTB.U FNB Horizons Options d'achat couvertes d'actions canadiennes à grande capitalisation et à rendement amélioré CNCL FNB Horizons Indice de banques à pondération égale et à rendement amélioré BNKL FNB Horizons Options d'achat couvertes de banques canadiennes à pondération égale et à rendement amélioré BKCL FNB Horizons Indice S&P/TSX 60 à rendement amélioré CANL FNB Horizons Options d'achat couvertes d'actions américaines à grande capitalisation et à rendement amélioré USCL FNB Horizons Indice de banques à pondération égale HBNK Invesco International Developed Dynamic-Multifactor Index ETF IIMF Invesco Morningstar Global Energy Transition Index ETF IGET Invesco Russell 1000 Dynamic-Multifactor Index ETF IUMF TerrAscend Corp. TSND Uranium Royalty Corp. URC

Bourse de croissance TSX

Nom de l'émetteur Symbole Blue Sky Global Energy Corp. BGE Cascadia Minerals Ltd. CAM Constellation Capital Corp. CNST.P Logan Energy Corp. LGN Midwest Energy Emissions Corp. MEEC Onyx Gold Corp. ONYX Pardus Ventures Inc. PDVN.P Prestwick Capital Corporation Limited PWIK.P Space Kingdom Digital Capital Corp. YSK.P

