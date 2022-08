Statistiques de financement par actions du Groupe TMX pour juillet 2022

Bourse de Toronto et Bourse de croissance TSX

TORONTO, le 9 août 2022 /CNW/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui les résultats de l'activité de financement à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de croissance TSX (TSXV) pour le mois de juillet 2022.

En juillet 2022, la TSX a accueilli 4 nouveaux émetteurs, comparativement à 5 le mois précédent et à 19 en juillet 2021. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte deux sociétés du secteur des technologies propres, un fonds négocié en bourse et une société du secteur des services financiers. Le total du financement réuni en juillet 2022 est en baisse de 48 % par rapport au mois précédent et de 65 % par rapport à juillet 2021. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en juillet 2022 s'est établi à 11, comparativement à 45 le mois précédent et à 46 en juillet 2021.

En juillet 2022, la TSXV a accueilli 6 nouveaux émetteurs, comparativement à 14 le mois précédent et à 10 en juillet 2021. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte quatre sociétés issues du programme des sociétés de capital de démarrage et deux sociétés du secteur minier. Le total du financement réuni en juillet 2022 est en baisse de 50 % par rapport au mois précédent et de 59 % par rapport à juillet 2021. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en juillet 2022 s'est établi à 77, comparativement à 107 le mois précédent et à 122 en juillet 2021.

Bourse de Toronto



Juillet 2022 Juin 2022 Juillet 2021 Émetteurs inscrits 1 775 1 778 1 712 Nouveaux émetteurs inscrits 4 5 19 PAPE 1 3 12 Émetteurs provenant de la TSXV 2 1 4 Émissions inscrites 2 452 2 460 2 376 Financement réuni dans le cadre de PAPE 1 000 000 $ 395 185 696 $ 110 492 416 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 683 315 025 $ 672 824 422 $ 663 786 542 $ Financement supplémentaire réuni 0 237 505 216 1 198 750 000 $ Total du financement réuni 684 315 025 $ 1 305 515 334 $ 1 973 028 958 $ Nombre total d'opérations de financement 11 45 46 Capitalisation boursière des émissions inscrites 3 891 999 952 913 $ 3 748 438 648 765 $ 4 009 393 931 863 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2022 2021 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 70 146 -52,1 PAPE 50 107 -53,3 Émetteurs provenant de la TSXV 13 23 -43,5 Financement réuni dans le cadre de

PAPE 1 888 979 798 $ 7 280 549 871 $ -74,1 Financement réuni dans le cadre de

placements secondaires 8 745 644 946 $ 18 740 219 690 $ -53,3 Financement supplémentaire réuni 1 856 642 296 $ 4 287 750 247 $ -56,7 Total du financement réuni 12 491 267 040 $ 30 308 519 808 $ -58,8 Nombre total d'opérations de

financement 275 420 -34,5 Capitalisation boursière des émissions

inscrites 3 891 999 952 913 $ 4 009 393 931 863 $ -2,9

Bourse de croissance TSX **



Juillet 2022 Juin 2022 Juillet 2021 Émetteurs inscrits 1 917 1 917 1 890 Nouveaux émetteurs inscrits 6 14 10 PAPE 5 12 8 Émetteurs passés à la TSX 2 1 4 Émissions inscrites 2 027 2 027 2 000 Financement réuni dans le cadre de

PAPE 41 526 075 $ 14 354 401 $ 23 462 900 $ Financement réuni dans le cadre de

placements secondaires (1) 44 887 431 $ 134 159 144 $ 181 376 095 $ Financement supplémentaire réuni 214 713 548 $ 449 052 298 $ 521 107 297 $ Total du financement réuni 301 127 054 $ 597 565 843 $ 725 946 292 $ Nombre total d'opérations de

financement 77 107 122 Capitalisation boursière des émissions

inscrites 74 349 902 913 $ 73 094 304 198 $ 97 408 014 997 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2022 2021 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 77 81 -4,9 PAPE 62 52 +19,2 Émetteurs passés à la TSX 13 23 -43,5 Financement réuni dans le cadre de

PAPE 172 340 529 $ 175 012 818 $ -1,5 Financement réuni dans le cadre de

placements secondaires (1) 935 794 250 $ 2 214 037 462 $ -57,7 Financement supplémentaire réuni 2 957 458 015 $ 4 695 947 289 $ -37,0 Total du financement réuni 4 065 592 794 $ 7 084 997 569 $ -42,6 Nombre total d'opérations de

financement 715 1 081 -33,9 Capitalisation boursière des émissions

inscrites 74 349 902 913 $ 97 408 014 997 $ -23,7

** Comprend NEX (ne s'applique pas aux nouveaux émetteurs inscrits, aux PAPE et aux financements réunis dans le cadre de PAPE).

(1) Les placements secondaires comprennent les émissions d'actions sur le capital autorisé et les reclassements au moyen de prospectus.



Le Groupe TMX ne garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information présentée. Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement, et vous acceptez de ne pas vous y fier à des fins de négociation ou d'activités d'affaires ou de nature financière. En utilisant le présent communiqué, vous reconnaissez expressément que le Groupe TMX ne peut être tenu responsable des erreurs ou des inexactitudes qu'il pourrait contenir.

Le Groupe TMX souhaite la bienvenue aux nouvelles sociétés inscrites en juillet 2022 :

Bourse de Toronto

Nom de l'émetteur Symbole Black Diamond Impact Core Equity Fund BDIC FansUnite Entertainment Inc. FANS Queen's Road Capital Investment Ltd. QRC The Real Brokerage Inc. REAX

Bourse de croissance TSX

Nom de l'émetteur Symbole Albatros Acquisition Corporation Inc. ALBT.P Aurum Lake Mining Corporation ARL.P Bravo Mining Corp. BRVO Left Field Capital Corp. LFC.P Opensesame Acquisition Corp. OPEN.P Patriot Battery Metals Inc. PMET

