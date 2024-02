Bourse de Toronto et Bourse de croissance TSX

TORONTO, le 9 févr. 2024 /CNW/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui les résultats de l'activité de financement à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de croissance TSX (TSXV) pour le mois de janvier 2024.

En janvier 2024, la TSX a accueilli neuf nouveaux émetteurs, comparativement à trois le mois précédent et à 15 en janvier 2023. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte huit fonds négociés en bourse et une société minière. Le total du financement réuni en janvier 2024 est en baisse de 92 % par rapport au mois précédent et de 48 % par rapport à janvier 2023. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en janvier 2024 s'est établi à 31, comparativement à 39 le mois précédent et à 38 en janvier 2023.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le nombre d'opérations facturées par la TSX, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.tmx.com/resource/fr/440

En janvier 2024, la TSXV a accueilli sept nouveaux émetteurs, comparativement à quatre le mois précédent et à un en janvier 2023. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte trois sociétés issues du programme des sociétés de capital de démarrage et quatre sociétés minières. Le total du financement réuni en janvier 2024 est en hausse de 2 % par rapport au mois précédent, mais en baisse de 2 % par rapport à janvier 2023. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en janvier 2024 s'est établi à 124, comparativement à 100 le mois précédent et à 133 en janvier 2023.

Les statistiques de négociation consolidées du Groupe TMX de janvier 2024 peuvent être consultées au www.tmx.com.

Bourse de Toronto



Janvier 2024 Décembre 2023 Janvier 2023 Émetteurs inscrits 1 814 1 812 1 802 Nouveaux émetteurs inscrits 9 3 15 PAPE 8 1 14 Émetteurs provenant de la TSXV 1 1 1 Émissions inscrites 2 480 2 479 2 483 Financement réuni dans le cadre de PAPE 16 795 068 $ 32 500 000 $ 86 017 916 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 169 319 151 $ 1 372 074 843 $ 228 671 325 $ Financement supplémentaire réuni 31 612 300 $ 1 293 030 438 $ 101 500 000 $ Total du financement réuni 217 726 519 $ 2 697 605 281 $ 416 189 241 $ Nombre total d'opérations de financement 31 39 38 Capitalisation boursière des émissions inscrites 4 162 277 734 735 $ 4 157 735 691 511 $ 4 100 320 249 728 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2024 2023 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 9 15 -40,0 PAPE 8 14 -42,9 Émetteurs provenant de la TSXV 1 1 0,0 Financement réuni dans le cadre de PAPE 16 795 068 $ 86 017 916 $ -80,5 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 169 319 151 $ 228 671 325 $ -26,0 Financement supplémentaire réuni 31 612 300 $ 101 500 000 $ -68,9 Total du financement réuni 217 726 519 $ 416 189 241 $ -47,7 Nombre total d'opérations de financement 31 38 -18,4 Capitalisation boursière des émissions inscrites 4 162 277 734 735 $ 4 100 320 249 728 $ +1,5

Bourse de croissance TSX **



Janvier 2024 Décembre 2023 Janvier 2023 Émetteurs inscrits 1 905 1 902 1 921 Nouveaux émetteurs inscrits 7 4 1 PAPE 3 1 1 Émetteurs passés à la TSX 1 1 1 Émissions inscrites 1 993 1 993 2 025 Financement réuni dans le cadre de PAPE 676 100 $ 350 000 $ 250 000 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 66 189 745 $ 133 484 357 $ 92 875 833 $ Financement supplémentaire réuni 285 050 594 $ 210 793 617 $ 265 904 706 $ Total du financement réuni 351 916 439 $ 344 627 974 $ 359 030 539 $ Nombre total d'opérations de financement 124 100 133 Capitalisation boursière des émissions inscrites 70 063 967 567 $ 71 003 143 233 $ 77 807 516 839 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2024 2023 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 7 1 +600,0 PAPE 3 1 +200,0 Émetteurs passés à la TSX 1 1 0,0 Financement réuni dans le cadre de PAPE 676 100 $ 250 000 $ +170,4 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 66 189 745 $ 92 875 833 $ -28,7 Financement supplémentaire réuni 285 050 594 $ 265 904 706 $ +7,2 Total du financement réuni 351 916 439 $ 359 030 539 $ -2,0 Nombre total d'opérations de financement 124 133 -6,8 Capitalisation boursière des émissions inscrites 70 063 967 567 $ 77 807 516 839 $ -10,0

** Comprend NEX (ne s'applique pas aux nouveaux émetteurs inscrits, aux PAPE et aux financements réunis dans le cadre de PAPE).

(1) Les placements secondaires comprennent les émissions d'actions sur le capital autorisé et les reclassements au moyen de prospectus.



Le Groupe TMX souhaite la bienvenue aux nouvelles sociétés inscrites en janvier 2024 :

Bourse de Toronto

Nom de l'émetteur Symbole Fonds alternatif Arrow EC avantage actions ADIV FNB indiciel momentum amélioré américain CI CMOM FNB indiciel valeur améliorée américain CI CVLU G Mining Ventures Corp. GMIN FNB Harvest des bons du Trésor canadiens TBIL FNB Harvest Rendement supérieur des obligations du Trésor de 7 à 10 ans HPYM FNB Horizons Épargne à intérêt élevé $ US UCSH.U Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF INAI Invesco US Treasury Floating Rate Note Index ETF (parts en $ US) IUFR.U

Bourse de croissance TSX

Nom de l'émetteur Symbole Amaya Big Sky Capital Corp. AMYA.P Artrari One Capital Corp. AOCC.P Euromax Resources Ltd. EOX Mawson Gold Limited MAW OA Capital Corp. OAC.P Power One Resources Corp. PWRO Zodiac Gold Inc. ZAU

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques appuyant le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto , la Bourse de croissance TSX , la Bourse Alpha TSX , la Caisse canadienne de dépôt de valeurs , la Bourse de Montréal , la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés , TMX Trayport et TMX VettaFi , qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres, Singapour et Vienne. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com . Suivez le Groupe TMX sur le réseau X : @TMXGroup .

