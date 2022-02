Bourse de Toronto et Bourse de croissance TSX

TORONTO, le 7 févr. 2022 /CNW/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui les résultats de l'activité de financement à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de croissance TSX (TSXV) pour le mois de janvier 2022.

En janvier 2022, la TSX a accueilli 22 nouveaux émetteurs, comparativement à 9 le mois précédent et à 23 en janvier 2021. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte 18 fonds négociés en bourse (FNB), une société du secteur des technologies propres, une société du secteur des sciences de la vie et 2 sociétés immobilières. Le total du financement réuni en janvier 2022 est en baisse de 75 % par rapport au mois précédent et de 78 % par rapport à janvier 2021. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en janvier 2022 s'est établi à 48, comparativement à 56 le mois précédent et à 33 en janvier 2021.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le nombre d'opérations facturées par la TSX, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.tmx.com/resource/en/440

En janvier 2022, la TSXV a accueilli 9 nouveaux émetteurs, comparativement à 14 le mois précédent et à 5 en janvier 2021. Les nouvelles inscriptions à la cote comptent 4 sociétés issues du programme des sociétés de capital de démarrage et 5 sociétés minières. Le total du financement réuni en janvier 2022 est en baisse de 29 % par rapport au mois précédent et de 25 % par rapport à janvier 2021. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en janvier 2022 s'est établi à 122, comparativement à 165 le mois précédent et à 173 en janvier 2021.

Les statistiques de négociation consolidées du Groupe TMX de janvier 2022 peuvent être consultées au www.tmx.com.

Bourse de Toronto



Janvier 2022 Décembre 2021 Janvier 2021 Émetteurs inscrits 1 765 1 749 1 662 Nouveaux émetteurs inscrits 22 9 23 PAPE 18 5 18 Émetteurs provenant de la TSXV 2 4 4 Émissions inscrites 2 452 2 425 2 319 Financement réuni dans le cadre de PAPE 56 267 916 $ 67 250 050 $ 399 568 184 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 480 045 269 $ 1 247 278 543 $ 2 390 949 448 $ Financement supplémentaire réuni 79 851 360 $ 1 190 475 684 $ 55 827 062 $ Total du financement réuni 616 164 545 $ 2 505 004 277 $ 2 846 344 694 $ Nombre total d'opérations de financement 48 56 63 Capitalisation boursière des émissions inscrites 4 174 505 579 662 $ 4 223 871 393 563 $ 3 400 209 926 420 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2022 2021 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 22 23 -4,3 PAPE 18 18 0,0 Émetteurs provenant de la TSXV 2 4 -50,0 Financement réuni dans le cadre de PAPE 56 267 916 $ 399 568 184 $ -85,9 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 480 045 269 $ 2 390 949 448 $ -79,9 Financement supplémentaire réuni 79 851 360 $ 55 827 062 $ +43,0 Total du financement réuni 616 164 545 $ 2 846 344 694 $ -78,4 Nombre total d'opérations de financement 48 63 -23,8 Capitalisation boursière des émissions inscrites 4 174 505 579 662 $ 3 400 209 926 420 $ +22,8

Bourse de croissance TSX **



Janvier 2022 Décembre 2021 Janvier 2021 Émetteurs inscrits 1 890 1 892 1 888 Nouveaux émetteurs inscrits 9 14 5 PAPE 6 13 3 Émetteurs passés à la TSX 2 4 4 Émissions inscrites 1 993 2 000 1 975 Financement réuni dans le cadre de PAPE 41 777 750 $ 10 012 922 $ 1 250 000 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 38 237 009 $ 235 851 660 $ 279 256 485 $ Financement supplémentaire réuni 569 185 016 $ 665 389 223 $ 590 405 149 $ Total du financement réuni 649 199 775 $ 911 253 805 $ 870 911 634 $ Nombre total d'opérations de financement 122 165 173 Capitalisation boursière des émissions inscrites 92 837 338 711 $ 102 467 123 398 $ 81 859 216 266 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2022 2021 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 9 5 +80,0 PAPE 6 3 +100,0 Émetteurs passés à la TSX 2 4 -50,0 Financement réuni dans le cadre de PAPE 41 777 750 $ 1 250 000 $ +3 242,2 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 38 237 009 $ 279 256 485 $ -86,3 Financement supplémentaire réuni 569 185 016 $ 590 405 149 $ -3,6 Total du financement réuni 649 199 775 $ 870 911 634 $ -25,5 Nombre total d'opérations de financement 122 173 -29,5 Capitalisation boursière des émissions inscrites 92 837 338 711 $ 81 859 216 266 $ +13,4



** Comprend NEX (ne s'applique pas aux nouveaux émetteurs inscrits, aux PAPE et aux financements réunis dans le cadre de PAPE).

(1) Les placements secondaires comprennent les émissions d'actions sur le capital autorisé et les reclassements au moyen de prospectus.

Le Groupe TMX ne garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information présentée. Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement, et vous acceptez de ne pas vous y fier à des fins de négociation ou d'activités d'affaires ou de nature financière. En utilisant le présent communiqué, vous reconnaissez expressément que le Groupe TMX ne peut être tenu responsable des erreurs ou des inexactitudes qu'il pourrait contenir.

Le Groupe TMX souhaite la bienvenue aux nouvelles sociétés inscrites en janvier 2022 :

Bourse de Toronto

Nom de l'émetteur Symbole FNB BMO toutes actions ZEQT FNB BMO obligations à escompte de sociétés ZCDB FINB BMO Japon ZJPN FINB BMO MSCI ACWI actions alignées sur l'Accord de Paris ZGRN FNB BMO obligations à escompte à court terme ZSDB FNB Desjardins SociéTerre Actions américaines DSAE Else Nutrition Holdings Inc. BABY FNB Rendement amélioré de banques européennes Evolve EBNK FNB actif d'obligations essentielles plus Franklin Western Asset FWCP FNB amélioré sociétés financières canadiennes Hamilton HFIN Invesco ESG Global Bond ETF IWBE Invesco S&P 500 ESG Tilt Index ETF ISTE Invesco S&P International Developed ESG Index ETF IICE Invesco S&P International Developed ESG Tilt Index ETF IITE Invesco S&P US Total Market ESG Index ETF IUCE Invesco S&P US Total Market ESG Tilt Index ETF IUTE Invesco S&P/TSX 60 ESG Tilt Index ETF IXTE Invesco S&P/TSX Composite ESG Tilt Index ETF ICTE Kiwetinohk Energy Corp. KEC Primaris Real Estate Investment Trust PMZ.UN FNB Innovation en soins de santé Purpose HEAL StorageVault Canada Inc. SVI

Bourse de croissance TSX

Nom de l'émetteur Symbole Coppercorp Resources Inc. CPER First and Goal Capital Corp. FGCC.P Hot Chili Limited HCH KP3993 Resources Inc. KPEN.P Outback Goldfields Corp. OZ Penbar Capital Ltd. PEM.P Reyna Gold Corp. REYG Trail Blazing Ventures Ltd. BLAZ.P Zacapa Resources Ltd. ZACA

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques appuyant le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto , la Bourse de croissance TSX , la Bourse Alpha TSX , La Caisse canadienne de dépôt de valeurs , la Bourse de Montréal , la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés et Trayport , qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres et Singapour. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com . Suivez le Groupe TMX sur Twitter : @TMXGroup .

SOURCE Groupe TMX Limitée

Renseignements: Catherine Kee, Gestionnaire principale, Communications d'entreprise et relations avec les médias, Groupe TMX, 416 814-8834, [email protected]