TORONTO, le 5 févr. 2021 /CNW/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui les résultats de l'activité de financement à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de croissance TSX (TSXV) pour le mois de janvier 2021.

En janvier 2021, la TSX a accueilli 23 nouveaux émetteurs, comparativement à 10 le mois précédent et à 24 en janvier 2020. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte 14 fonds négociés en bourse, 1 société d'investissement à capital fixe, 2 sociétés du secteur des technologies, 1 société du secteur des technologies propres, 2 sociétés du secteur des produits et services destinés aux consommateurs, 1 société du secteur des sciences de la vie et 2 sociétés du secteur du secteur minier. Le total du financement réuni en janvier 2021 est en baisse de 26 % par rapport au mois précédent et en hausse de 787 % par rapport à janvier 2020. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en janvier 2021 s'est établi à 63, comparativement à 53 le mois précédent et à 44 en janvier 2020.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le nombre d'opérations facturées à la TSX, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.tmx.com/resource/en/440

En janvier 2021, la TSXV a accueilli 5 nouveaux émetteurs, comparativement à 8 le mois précédent et à 1 en janvier 2020. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte 3 sociétés issues du programme des sociétés de capital de démarrage, une société du secteur des sciences de la vie et une société du secteur minier. Le total du financement réuni en janvier 2021 est en baisse de 9 % par rapport au mois précédent et en hausse de 79 % par rapport à janvier 2020. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en janvier 2021 s'est établi à 173, comparativement à 177 le mois précédent et à 140 en janvier 2020.

Les statistiques de négociation consolidées du Groupe TMX de janvier 2021 peuvent être consultées au www.tmx.com.

Bourse de Toronto



Janvier 2021 Décembre 2020 Janvier 2020 Émetteurs inscrits 1 662 1 642 1 590 Nouveaux émetteurs inscrits 23 10 24 PAPE 18 8 21 Émetteurs provenant de la TSXV 4 2 3 Émissions inscrites 2 319 2 293 2 236 Financement réuni dans le cadre de

PAPE 399 568 184 $ 339 028 246 $ 74 162 550 $ Financement réuni dans le cadre de

placements secondaires 2 390 949 448 $ 3 479 516 201 $ 241 681 604 $ Financement supplémentaire 55 827 062 $ 47 308 800 $ 4 950 408 $ Total du financement réuni 2 846 344 694 $ 3 865 853 247 $ 320 794 562 $ Nombre total d'opérations de

financement 63 53 44 Capitalisation boursière des émissions

inscrites 3 400 209 926 420 $ 3 398 550 102 622 $ 3 245 387 151 336 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2021 2020 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 23 24 -4,2 PAPE 18 21 -14,3 Émetteurs provenant de la TSXV 4 3 +33,3 Financement réuni dans le cadre de

PAPE 399 568 184 $ 74 162 550 $ +438,8 Financement réuni dans le cadre de

placements secondaires 2 390 949 448 $ 241 681 604 $ +889,3 Financement supplémentaire 55 827 062 $ 4 950 408 $ +1 027,7 Total du financement réuni 2 846 344 694 $ 320 794 562 $ +787,3 Nombre total d'opérations de

financement 63 44 +43,2 Capitalisation boursière des émissions

inscrites 3 400 209 926 420 $ 3 245 387 151 336 $ +4,8

Bourse de croissance TSX **



Janvier 2021 Décembre 2020 Janvier 2020 Émetteurs inscrits 1 888 1 889 1 933 Nouveaux émetteurs inscrits 5 8 1 PAPE 3 5 1 Émetteurs passés à la TSX 4 2 3 Émissions inscrites 1 975 1 974 2 016 Financement réuni dans le cadre de

PAPE 1 250 000 $ 12 042 642 $ 350 000 $ Financement réuni dans le cadre de

placements secondaires (1) 279 256 485 $ 370 556 898 $ 201 035 636 $ Financement supplémentaire 590 405 149 $ 576 022 238 $ 284 224 897 $ Total du financement réuni 870 911 634 $ 958 621 778 $ 485 610 533 $ Nombre total d'opérations de

financement 173 177 140 Capitalisation boursière des émissions

inscrites 81 859 216 266 $ 78 362 951 154 $ 46 190 840 629 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2021 2020 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 5 1 +400,0 PAPE 3 1 +200,0 Émetteurs passés à la TSX 4 3 +33,3 Financement réuni dans le cadre de

PAPE 1 250 000 $ 350 000 $ +257,1 Financement réuni dans le cadre de

placements secondaires (1) 279 256 485 $ 201 035 636 $ +38,9 Financement supplémentaire 590 405 149 $ 284 224 897 $ +107,7 Total du financement réuni 870 911 634 $ 485 610 533 $ +79,3 Nombre total d'opérations de

financement 173 140 +23,6 Capitalisation boursière des émissions

inscrites 81 859 216 266 $ 46 190 840 629 $ +77,2

** Comprend NEX (ne s'applique pas aux nouveaux émetteurs inscrits, aux PAPE et aux financements réunis dans le cadre de PAPE).

(1) Les placements secondaires comprennent les émissions d'actions sur le capital autorisé et les reclassements au moyen de prospectus.

Le Groupe TMX ne garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information présentée. Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement, et vous acceptez de ne pas vous y fier à des fins de négociation ou d'activités d'affaires ou de nature financière. En utilisant le présent communiqué, vous reconnaissez expressément que le Groupe TMX ne peut être tenu responsable des erreurs ou des inexactitudes qu'il pourrait contenir.



Le Groupe TMX souhaite la bienvenue aux nouvelles sociétés inscrites en janvier 2021 :

Bourse de Toronto

Nom de l'émetteur Symbole Portefeuille FNB alternatifs UnChoix Accelerate ONEC Fiducie Bitcoin BITC.UN & BITC.U FINB BMO actions du secteur énergie propre ZCLN FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de technologie ZWT FINB BMO MSCI innovation de fintech ZFIN FINB BMO MSCI innovation en génomique ZGEN FINB BMO MSCI innovation ZINN FINB BMO MSCI innovation liée à Internet nouvelle génération ZINT FINB BMO MSCI innovation technologique et industrielle ZAUT FINB BMO TIPS à court terme ZTIP Bragg Gaming Group Inc. BRAG Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance Munro CI CMGG Fonds de lingots d'or CI VALT Fonds indiciel infonuagique Evolve DATA FNB Harvest Clean Energy HCLN FNB Harvest Travel & Leisure Index TRVL HempFusion Wellness Inc. CBD.U Kits Eyecare Ltd. KITS MCI Onehealth Technologies Inc. DRDR Corporation Minière Monarch GBAR Novo Resources Corp. NVO VIQ Solutions Inc. VQS Xebec Adsorption Inc. XBC

Bourse de croissance TSX



Nom de l'émetteur Symbole Compass Venture Inc. CVI.P Haw Capital 2 Corp. HAW.P Railtown Capital Corp. RLT.P Skylight Health Group Inc. SHG Summa Silver Corp. SSVR

