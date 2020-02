Statistiques de financement par actions du Groupe TMX pour janvier 2020

Bourse de Toronto et Bourse de croissance TSX

TORONTO, le 7 févr. 2020 /CNW/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui les résultats de l'activité de financement à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de croissance TSX (TSXV) pour le mois de janvier 2020.

En janvier 2020, la TSX a accueilli 24 nouveaux émetteurs, comparativement à 3 le mois précédent et à 19 en janvier 2019. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte 21 fonds négociés en bourse, 2 sociétés du secteur des technologies et une société du secteur des sciences de la vie. Le total du financement réuni en janvier 2020 est en baisse de 97 % par rapport au mois précédent et de 79 % par rapport à janvier 2019. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en janvier 2020 s'est établi à 44, comparativement à 52 le mois précédent et à 42 en janvier 2019.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le nombre d'opérations facturées à la TSX, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.tmx.com/resource/en/440

En janvier 2020, la TSXV a accueilli un nouvel émetteur (une société de capital de démarrage), comparativement à 12 le mois précédent et à 4 en janvier 2019. Le total du financement réuni en janvier 2020 est en hausse de 24 % par rapport au mois précédent et de 59 % par rapport à janvier 2019. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en janvier 2020 s'est établi à 140, comparativement à 146 le mois précédent et à 126 en janvier 2019.

Les statistiques de négociation consolidées du Groupe TMX de janvier 2020 peuvent être consultées au www.tmx.com.

Bourse de Toronto



Janvier 2020 Décembre 2019 Janvier 2019 Émetteurs inscrits 1 590 1 572 1 545 Nouveaux émetteurs inscrits 24 3 19 PAPE 21 1 18 Émetteurs provenant de la Bourse de

croissance TSX 3 0 1 Émissions inscrites 2 236 2 222 2 189 Financement réuni dans le cadre de PAPE 74 162 550 $ 172 500 000 $ 75 200 040 $ Financement réuni dans le cadre de

placements secondaires 241 681 604 $ 3 039 232 705 $ 687 229 158 $ Financement supplémentaire 4 950 408 $ 7 961 638 100 $ 800 000 000 $ Total du financement réuni 320 794 562 $ 11 173 370 805 $ 1 562 429 198 $ Nombre total d'opérations de

financement 44 52 42 Capitalisation boursière des émissions inscrites 3 245 387 151 336 $ 3 196 015 391 388 $ 2 860 903 923 222 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2020 2019 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 24 19 +26,3 PAPE 21 18 +16,7 Émetteurs provenant de la Bourse de croissance TSX 3 1 +200,0 Financement réuni dans le cadre de PAPE 74 162 550 $ 75 200 040 $ -1,4 Financement réuni dans le cadre de

placements secondaires 241 681 604 $ 687 229 158 $ -64,8 Financement supplémentaire 4 950 408 $ 800 000 000 $ -99,4 Total du financement réuni 320 794 562 $ 1 562 429 198 $ -79,5 Nombre total d'opérations de

financement 44 42 +4,8 Capitalisation boursière des émissions

inscrites 3 245 387 151 336 $ 2 860 903 923 222 $ +13,4

Bourse de croissance TSX**



Janvier 2020 Décembre 2019 Janvier 2019 Émetteurs inscrits 1 933 1 939 1 970 Nouveaux émetteurs inscrits 1 12 4 PAPE 1 10 4 Émetteurs passés à la Bourse de

Toronto 3 0 1 Émissions inscrites 2 016 2 027 2 062 Financement réuni dans le cadre de PAPE 350 000 $ 37 539 650 $ 1 550 000 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 201 035 636 $ 68 437 121 $ 29 430 860 $ Financement supplémentaire 284 224 897 $ 285 273 400 $ 275 367 437 $ Total du financement réuni 485 610 533 $ 391 250 171 $ 306 348 297 $ Nombre total d'opérations de

financement 140 146 126 Capitalisation boursière des émissions

inscrites 46 190 840 629 $ 45 351 401 011 $ 53 061 853 554 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2020 2019 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 1 4 -75,0 PAPE 1 4 -75,0 Émetteurs passés à la Bourse de

Toronto 3 1 +200,0 Financement réuni dans le cadre de PAPE 350 000 $ 1 550 000 $ -77,4 Financement réuni dans le cadre de

placements secondaires (1) 201 035 636 $ 29 430 860 $ +583,1 Financement supplémentaire 284 224 897 $ 275 367 437 $ +3,2 Total du financement réuni 485 610 533 $ 306 348 297 $ +58,5 Nombre total d'opérations de financement 140 126 +11,1 Capitalisation boursière des émissions

inscrites 46 190 840 629 $ 53 061 853 554 $ -12,9

** Comprend NEX (ne s'applique pas aux nouveaux émetteurs inscrits, aux PAPE et aux financements réunis dans le cadre de PAPE).

(1) Les placements secondaires comprennent les émissions d'actions sur le capital autorisé et les reclassements au moyen de prospectus.

Le Groupe TMX ne garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information présentée. Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement, et vous acceptez de ne pas vous y fier à des fins de négociation ou d'activités d'affaires ou de nature financière. En utilisant le présent communiqué, vous reconnaissez expressément que le Groupe TMX ne peut être tenu responsable des erreurs ou des inexactitudes qu'il pourrait contenir.

Le Groupe TMX souhaite la bienvenue aux nouvelles sociétés inscrites en janvier 2020 :

Bourse de Toronto

Nom de l'émetteur Symbole FNB BMO ESG Équilibré ZESG FINB BMO ESG obligations de sociétés ESGB FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en dollars canadiens ESGF FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés mondiales à dividendes élevés ZWG FINB BMO MSCI Canada ESG Leaders ESGA FINB BMO MSCI EAFE ESG Leaders ESGE FINB BMO MSCI Global ESG Leaders ESGG FINB BMO MSCI USA ESG Leaders ESGY FNB BMO à rendement bonifié ZPAY Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI Lawrence Park CRED Fonds alternatif d'obligations à rendement absolu CI Marret CMAR Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro CMAG FNB à rendement flexible CIBC (couvert en $ CA) CFLX Enthusiast Gaming Holdings Inc. EGLX FNB Fidelity Revenu mensuel canadien élevé FCMI FNB Fidelity Revenu mensuel mondial élevé FCGI FNB Harvest US Investment Grade Bond Plus HUIB Fonds à revenu fixe Investissements Russell RIFI Fonds d'infrastructures mondiales Investissements Russell RIIN Fonds d'obligations mondiales sans contrainte Investissements Russell RIGU Portefeuille d'actifs réels Investissements Russell RIRA Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) VGAB VIVO Cannabis Inc. VIVO WELL Health Technologies Corp. WELL

Bourse de croissance TSX

Nom de l'émetteur Symbole ANC Capital Ventures Inc. ANCV.P

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques appuyant le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX, La Caisse canadienne de dépôt de valeurs, la Bourse de Montréal, la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés et Trayport, qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres et Singapour. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com. Suivez le Groupe TMX sur Twitter : @TMXGroup.

SOURCE Groupe TMX Limitée

Renseignements: Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Catherine Kee, Gestionnaire principale, Communications d'entreprise et relations avec les médias, Groupe TMX, 416 814-8834, [email protected]