TORONTO, le 8 mars 2023 /CNW/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui les résultats de l'activité de financement à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de croissance TSX (TSXV) pour le mois de février 2023.

En février 2023, la TSX a accueilli 14 nouveaux émetteurs, comparativement à 15 le mois précédent et à 11 en février 2022. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte 11 fonds négociés en bourse, 2 sociétés du secteur du pétrole et du gaz et une société minière. Le total du financement réuni en février 2023 est en hausse de 20 % par rapport au mois précédent, mais en baisse de 62 % par rapport à février 2022. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en février 2023 s'est établi à 37, comparativement à 38 le mois précédent et à 38 en février 2022.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le nombre d'opérations facturées par la TSX, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.tmx.com/resource/fr/440

En février 2023, la TSXV a accueilli 7 nouveaux émetteurs, comparativement à un le mois précédent et à 13 en février 2022. Les nouveaux émetteurs inscrits comptent 6 sociétés issues du programme des sociétés de capital de démarrage et une société du secteur des services financiers. Le total du financement réuni en février 2023 est en hausse de 34 % par rapport au mois précédent et en hausse de 9 % par rapport à février 2022. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en février 2023 s'est établi à 97, comparativement à 133 le mois précédent et à 93 en février 2022.

Les statistiques de négociation consolidées du Groupe TMX de février 2023 peuvent être consultées au www.tmx.com.

Bourse de Toronto



Février 2023 Janvier 2023 Février 2022 Émetteurs inscrits 1 812 1 802 1 772 Nouveaux émetteurs inscrits 14 15 11 PAPE 11 14 9 Émetteurs provenant de la TSXV 2 1 2 Émissions inscrites 2 497 2 483 2 455 Financement réuni dans le cadre de PAPE 23 993 125 $ 86 017 916 $ 26 559 561 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 475 360 585 $ 228 671 325 $ 629 921 380 $ Financement supplémentaire réuni 0 $ 101 500 000 $ 663 393 873 $ Total du financement réuni 499 353 710 $ 416 189 241 $ 1 319 874 814 $ Nombre total d'opérations de financement 37 38 38 Capitalisation boursière des émissions inscrites 4 016 071 025 545 $ 4 100 320 249 728 $ 4 193 948 694 030 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2023 2022 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 29 33 -12,1 PAPE 25 27 -7,4 Émetteurs provenant de la TSXV 3 4 -25,0 Financement réuni dans le cadre de PAPE 110 011 041 $ 82 827 477 $ +32,8 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 704 031 910 $ 1 109 966 649 $ -36,6 Financement supplémentaire réuni 101 500 000 $ 743 245 233 $ -86,3 Total du financement réuni 915 542 951 $ 1 936 039 359 $ -52,7 Nombre total d'opérations de financement 75 86 -12,8 Capitalisation boursière des émissions inscrites 4 016 071 025 545 $ 4 193 948 694 030 $ -4,2

Bourse de croissance TSX **



Février 2023 Janvier 2023 Février 2022 Émetteurs inscrits 1 922 1 921 1 897 Nouveaux émetteurs inscrits 7 1 13 PAPE 6 1 11 Émetteurs passés à la TSX 2 1 2 Émissions inscrites 2 029 2 025 2 000 Financement réuni dans le cadre de PAPE 3 360 950 $ 250 000 $ 38 725 000 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 221 063 685 $ 92 875 833 $ 61 892 888 $ Financement supplémentaire réuni 254 963 068 $ 265 904 706 $ 337 735 078 $ Total du financement réuni 479 387 703 $ 359 030 539 $ 438 352 966 $ Nombre total d'opérations de financement 97 133 93 Capitalisation boursière des émissions inscrites 77 727 972 776 $ 77 807 516 839 $ 95 447 421 039 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2023 2022 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 8 22 -63,6 PAPE 7 17 -58,8 Émetteurs passés à la TSX 3 4 -25,0 Financement réuni dans le cadre de PAPE 3 610 950 $ 80 502 750 $ -95,5 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 313 939 518 $ 100 129 897 $ +213,5 Financement supplémentaire réuni 520 867 774 $ 906 920 094 $ -42,6 Total du financement réuni 838 418 242 $ 1 087 552 741 $ -22,9 Nombre total d'opérations de financement 230 215 +7,0 Capitalisation boursière des émissions inscrites 77 727 972 776 $ 95 447 421 039 $ -18,6

** Comprend NEX (ne s'applique pas aux nouveaux émetteurs inscrits, aux PAPE et aux financements réunis dans le cadre de PAPE).

(1) Les placements secondaires comprennent les émissions d'actions sur le capital autorisé et les reclassements au moyen de prospectus.

Le Groupe TMX souhaite la bienvenue aux nouvelles sociétés inscrites en février 2023 :

Bourse de Toronto

Nom de l'émetteur Symbole FNB Options d'achat couvertes sur géants des services publics CI CUTL FNB indiciel d'actions internationales CIBC (couvert en $ CA) CIEH Discovery Silver Corp. DSV Hammerhead Energy Inc. HHRS Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF IIAE Invesco S&P US Dividend Aristocrats ESG Index ETF IUAE Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF ICAE iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) XTLH iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF XTLT iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF XFLB iShares Global Electric and Autonomous Vehicles Index ETF XDRV iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF XEMC Mulvihill U.S. Health Care Enhanced Yield ETF XLVE PetroTal Corp. TAL

Bourse de croissance TSX

Nom de l'émetteur Symbole Can-Gow Capital Inc. GOWC.P Fraser Mackenzie Accelerator Corp. FMAC.P Goodbridge Capital Corp. GODB.P Haviland Enviro Corp. HEC.P Mandala Capital Inc. MAN.P Palisades Goldcorp. Ltd. PALI Scaling Capital 1 Corp. SKAL.P

