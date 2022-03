Bourse de Toronto et Bourse de croissance TSX

TORONTO, le 4 mars 2022 /CNW/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui les résultats de l'activité de financement à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de croissance TSX (TSXV) pour le mois de février 2022.

En février 2022, la TSX a accueilli 11 nouveaux émetteurs, comparativement à 22 le mois précédent et à 21 en février 2021. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte neuf fonds négociés en bourse, une société du secteur des services financiers et une société de produits et services industriels. Le total du financement réuni en février 2022 est en hausse de 114 % par rapport au mois précédent, mais en baisse de 87 % par rapport à février 2021. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en février 2022 s'est établi à 38, comparativement à 48 le mois précédent et à 61 en février 2021.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le nombre d'opérations facturées par la TSX, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.tmx.com/resource/en/440

En février 2022, la TSXV a accueilli 13 nouveaux émetteurs, comparativement à 9 le mois précédent et à 8 en février 2021. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte 10 sociétés issues du programme des sociétés de capital de démarrage, deux sociétés du secteur minier et une société du secteur des technologies. Le total du financement réuni en février 2022 est en baisse de 32 % par rapport au mois précédent et en baisse de 61 % par rapport à février 2021. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en février 2022 s'est établi à 93, comparativement à 122 le mois précédent et à 159 en février 2021.

Les statistiques de négociation consolidées du Groupe TMX de février 2022 peuvent être consultées au www.tmx.com.

Bourse de Toronto



Février 2022 Janvier 2022 Février 2021 Émetteurs inscrits 1 772 1 765 1 676 Nouveaux émetteurs inscrits 11 22 21 PAPE 9 18 13 Émetteurs provenant de la TSXV 2 2 6 Émissions inscrites 2 455 2 452 2 336 Financement réuni dans le cadre de PAPE 26 559 561 $ 56 267 916 $ 2 171 645 392 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 629 921 380 $ 480 045 269 $ 5 937 643 091 $ Financement supplémentaire réuni 663 393 873 $ 79 851 360 $ 105 687 750 $ Total du financement réuni 1 319 874 814 $ 616 164 545 $ 8 214 976 233 $ Nombre total d'opérations de financement 38 48 61 Capitalisation boursière des émissions inscrites 4 193 948 694 030 $ 4 174 505 579 662 $ 3 544 600 158 481 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2022 2021 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 33 44 -25,0 PAPE 27 31 -12,9 Émetteurs provenant de la TSXV 4 10 -60,0 Financement réuni dans le cadre de PAPE 82 827 477 $ 2 571 213 576 $ -96,8 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 1 109 966 649 $ 8 328 592 539 $ -86,7 Financement supplémentaire réuni 743 245 233 $ 161 514 812 $ +360,2 Total du financement réuni 1 936 039 359 $ 11 061 320 927 $ -82,5 Nombre total d'opérations de financement 86 124 -30,6 Capitalisation boursière des émissions inscrites 4 193 948 694 030 $ 3 544 600 158 481 $ +18,3

Bourse de croissance TSX **



Février 2022 Janvier 2022 Février 2021 Émetteurs inscrits 1 897 1 890 1 887 Nouveaux émetteurs inscrits 13 9 8 PAPE 11 6 6 Émetteurs passés à la TSX 2 2 6 Émissions inscrites 2 000 1 993 1 976 Financement réuni dans le cadre de PAPE 38 725 000 $ 41 777 750 $ 26 950 200 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 61 892 888 $ 38 237 009 $ 346 894 297 $ Financement supplémentaire réuni 337 735 078 $ 569 185 016 $ 753 662 123 $ Total du financement réuni 438 352 966 $ 649 199 775 $ 1 127 506 620 $ Nombre total d'opérations de financement 93 122 159 Capitalisation boursière des émissions inscrites 95 447 421 039 $ 92 837 338 711 $ 92 008 435 828 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2022 2021 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 22 13 +69,2 PAPE 17 9 +88,9 Émetteurs passés à la TSX 4 10 -60,0 Financement réuni dans le cadre de PAPE 80 502 750 $ 28 200 200 $ +185,5 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 100 129 897 $ 626 150 782 $ -84,0 Financement supplémentaire réuni 906 920 094 $ 1 344 067 272 $ -32,5 Total du financement réuni 1 087 552 741 $ 1 998 418 254 $ -45,6 Nombre total d'opérations de financement 215 332 -35,2 Capitalisation boursière des émissions inscrites 95 447 421 039 $ 92 008 435 828 $ +3,7

** Comprend NEX (ne s'applique pas aux nouveaux émetteurs inscrits, aux PAPE et aux financements réunis dans le cadre de PAPE).

(1) Les placements secondaires comprennent les émissions d'actions sur le capital autorisé et les reclassements au moyen de prospectus.

Le Groupe TMX ne garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information présentée. Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement, et vous acceptez de ne pas vous y fier à des fins de négociation ou d'activités d'affaires ou de nature financière. En utilisant le présent communiqué, vous reconnaissez expressément que le Groupe TMX ne peut être tenu responsable des erreurs ou des inexactitudes qu'il pourrait contenir.

Le Groupe TMX souhaite la bienvenue aux nouvelles sociétés inscrites en février 2022 :

Bourse de Toronto

Nom de l'émetteur Symbole FINB BMO revenu de banques canadiennes ZBI FNB Multi-crypto CI Galaxy CMCX Dominion Lending Centres Inc. DLCG Fonds indiciel Rendement amélioré des banques et assureurs vie canadiens Evolve BANK Produits forestiers GreenFirst Inc. GFP FNB amélioré options d'achat couvertes américaines Hamilton HYLD FNB Harvest diversifié de revenu mensuel HDIF FNB Horizons Crédits carbone CARB FINB d'actions des marchés émergents Mackenzie QEE Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF CBNK FNB Développement durable d'obligations canadiennes à court terme BNI NSSB

Bourse de croissance TSX

Nom de l'émetteur Symbole AdRabbit Limited RABI Cuspis Capital III Ltd. CIII.P Dominus Acquisition Corp. DAQ.P Draxos Capital Corp. DRAX.P Freeman Gold Corp. FMAN H2 Ventures 1 Inc. HO.P Hoshi Resource Corp. HRC.P Ikigai Capital Corp. IKC.P Meraki Acquisition One, Inc. MRKI.P Planet X Capital Corp. XOX.P Planet X II Capital Corp. PLXX.P Reem Capital Corp. REEM.P Silver Mountain Resources Inc. AGMR

