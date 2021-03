Bourse de Toronto et Bourse de croissance TSX

TORONTO, le 8 mars 2021 /CNW/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui les résultats de l'activité de financement à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de croissance TSX (TSXV) pour le mois de février 2021.

En février 2021, la TSX a accueilli 21 nouveaux émetteurs, comparativement à 23 le mois précédent et à 15 en février 2020. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte huit fonds négociés en bourse, trois sociétés du secteur des technologies propres, trois sociétés du secteur des technologies, deux sociétés d'acquisition à vocation spécifique, deux sociétés du secteur minier, une société du secteur des sciences de la vie, une société du secteur des produits et services destinés à l'industrie et une société du secteur immobilier. Le total du financement réuni en février 2021 est en hausse de 189 % par rapport au mois précédent et en hausse de 63 % par rapport à février 2020. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en février 2021 s'est établi à 61, comparativement à 63 le mois précédent et à 57 en février 2020.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le nombre d'opérations facturées à la TSX, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.tmx.com/resource/en/440

En février 2021, la TSXV a accueilli huit nouveaux émetteurs, comparativement à cinq le mois précédent et à huit en février 2020. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte cinq sociétés issues du programme des sociétés de capital de démarrage, deux sociétés du secteur minier et une société du secteur des technologies. Le total du financement réuni en février 2021 est en hausse de 29 % par rapport au mois précédent et en hausse de 207 % par rapport à février 2020. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en février 2021 s'est établi à 159, comparativement à 173 le mois précédent et à 108 en février 2020.

Les statistiques de négociation consolidées du Groupe TMX de février 2021 peuvent être consultées au www.tmx.com.

Bourse de Toronto



Février 2021 Janvier 2021 Février 2020 Émetteurs inscrits 1 676 1 662 1 599 Nouveaux émetteurs inscrits 21 23 15 PAPE 13 18 14 Émetteurs provenant de la TSXV 6 4 1 Émissions inscrites 2 336 2 319 2 251 Financement réuni dans le cadre de PAPE 2 171 645 392 $ 399 568 184 $ 1 146 245 700 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 5 937 643 091 $ 2 390 949 448 $ 3 406 838 243 $ Financement supplémentaire 105 687 750 $ 55 827 062 $ 490 739 660 $ Total du financement réuni 8 214 976 233 $ 2 846 344 694 $ 5 043 823 603 $ Nombre total d'opérations de financement 61 63 57 Capitalisation boursière des émissions inscrites 3 544 600 158 481 $ 3 400 209 926 420 $ 3 041 937 524 274 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2021 2020 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 44 39 +12,8 PAPE 31 35 -11,4 Émetteurs provenant de la TSXV 10 4 +150,0 Financement réuni dans le cadre de PAPE 2 571 213 576 $ 1 220 408 250 $ +110,7 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 8 328 592 539 $ 3 648 519 847 $ +128,3 Financement supplémentaire 161 514 812 $ 495 690 068 $ -67,4 Total du financement réuni 11 061 320 927 $ 5 364 618 165 $ +106,2 Nombre total d'opérations de financement 124 101 +22,8 Capitalisation boursière des émissions inscrites 3 544 600 158 481 $ 3 041 937 524 274 $ +16,5

Bourse de croissance TSX **



Février 2021 Janvier 2021 Février 2020 Émetteurs inscrits 1 887 1 888 1 934 Nouveaux émetteurs inscrits 8 5 8 PAPE 6 3 6 Émetteurs passés à la TSX 6 4 1 Émissions inscrites 1 976 1 975 2 016 Financement réuni dans le cadre de PAPE 26 950 200 $ 1 250 000 $ 52 728 250 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 346 894 297 $ 279 256 485 $ 74 964 403 $ Financement supplémentaire 753 662 123 $ 590 405 149 $ 240 102 435 $ Total du financement réuni 1 127 506 620 $ 870 911 634 $ 367 795 088 $ Nombre total d'opérations de financement 159 173 108 Capitalisation boursière des émissions inscrites 92 008 435 828 $ 81 859 216 266 $ 41 316 856 181 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2021 2020 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 13 9 +44,4 PAPE 9 7 +28,6 Émetteurs passés à la TSX 10 4 +150,0 Financement réuni dans le cadre de PAPE 28 200 200 $ 53 078 250 $ -46,9 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 626 150 782 $ 276 000 039 $ +126,9 Financement supplémentaire 1 344 067 272 $ 524 327 332 $ +156,3 Total du financement réuni 1 998 418 254 $ 853 405 621 $ +134,2 Nombre total d'opérations de financement 332 248 +33,9 Capitalisation boursière des émissions inscrites 92 008 435 828 $ 41 316 856 181 $ +122,7

** Comprend NEX (ne s'applique pas aux nouveaux émetteurs inscrits, aux PAPE et aux financements réunis dans le cadre de PAPE).

(1) Les placements secondaires comprennent les émissions d'actions sur le capital autorisé et les reclassements au moyen de prospectus.







Le Groupe TMX ne garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information présentée. Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement, et vous acceptez de ne pas vous y fier à des fins de négociation ou d'activités d'affaires ou de nature financière. En utilisant le présent communiqué, vous reconnaissez expressément que le Groupe TMX ne peut être tenu responsable des erreurs ou des inexactitudes qu'il pourrait contenir.

Le Groupe TMX souhaite la bienvenue aux nouvelles sociétés inscrites en février 2021 :

Bourse de Toronto

Nom de l'émetteur Symbole ABC Technologies Holdings Inc. ABCT Altius Renewable Royalties Corp. ARR Aris Gold Corporation ARIS FNB Bitcoin EBIT FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines à haut rendement ESGH Canaccord Genuity Growth II Corp. CGGZ.UN Converge Technology Solutions Corp. CTS DRI Healthcare Trust DHT.UN et DHT.U FNB actif d'innovation Franklin FINO Greenlane Renewables Inc. GRN LEAF Mobile Inc. LEAF Loop Energy Inc. LPEN FNB actif d'actions internationales BNI NINT FNB actif d'actions américaines BNI NUSA FNB de revenu de dividendes canadiens BNI NDIV FNB Développement durable d'obligations de sociétés canadiennes BNI NSCC Nexus Real Estate Investment Trust NXR.UN FNB de bitcoins Purpose - Parts de FNB non couvertes par rapport à une devise libellées en dollars canadiens BTCC.B Solaris Resources Inc. SLS Subversive Acquisition LP SVX.U Société TELUS International Canada TIXT

Bourse de croissance TSX

Nom de l'émetteur Symbole Aumento Capital VIII Corp. AMU.P County Capital 2 Ltd. CTWO.P Four Arrows Capital Corp. AROW.P Gravitas Capital Corp. GONE.P Jesmond Capital Ltd. JES.P Leviathan Gold Ltd. LVX Star Royalties Ltd. STRR Topicus.com TOI

