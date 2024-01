Bourse de Toronto et Bourse de croissance TSX

TORONTO, le 10 janv. 2024 /CNW/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui les résultats de l'activité de financement à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de croissance TSX (TSXV) pour le mois de décembre 2023.

En décembre 2023, la TSX a accueilli trois nouveaux émetteurs, comparativement à sept le mois précédent et à deux en décembre 2022. Les nouvelles inscriptions à la cote comptent un fonds d'investissement à capital fixe, une société minière et une société de produits et services destinés aux consommateurs. Le total du financement réuni en décembre 2023 est en hausse de 74 % par rapport au mois précédent, mais en baisse de 15 % par rapport à décembre 2022. Le nombre total d'opérations de financement en décembre 2023 s'est établi à 39, comparativement à 34 le mois précédent et à 25 en décembre 2022.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le nombre d'opérations facturées par la TSX, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.tmx.com/resource/fr/440

En décembre 2023, la TSXV a accueilli quatre nouveaux émetteurs, comparativement à deux le mois précédent et à six en décembre 2022. Les nouvelles inscriptions comptent une société issue du programme des sociétés de capital de démarrage, deux sociétés minières et une société du secteur des technologies. Le total du financement réuni en décembre 2023 est en hausse de 37 % par rapport au mois précédent, mais en baisse de 19 % par rapport à décembre 2022. Le nombre total d'opérations de financement en décembre 2023 s'est établi à 100, comparativement à 88 le mois précédent et à 121 en décembre 2022.

Les statistiques de négociation consolidées du Groupe TMX de décembre 2023 peuvent être consultées à l'adresse www.tmx.com.

Bourse de Toronto



Décembre 2023 Novembre 2023 Décembre 2022 Émetteurs inscrits 1 812 1 826 1 791 Nouveaux émetteurs inscrits 3 7 2 PAPE 1 7 0 Émetteurs provenant de la TSXV 1 0 1 Émissions inscrites 2 479 2 497 2 467 Financement réuni dans le cadre de PAPE 32 500 000 $ 9 101 000 $ 0 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 1 372 074 843 $ 1 239 462 164 $ 3 146 404 140 $ Financement supplémentaire réuni 1 293 030 438 $ 300 019 950 $ 42 290 913 $ Total du financement réuni 2 697 605 281 $ 1 548 583 114 $ 3 188 695 053 $ Nombre total d'opérations de financement 39 34 25 Capitalisation boursière des émissions inscrites 4 157 735 691 511 $ 4 019 885 429 225 $ 3 791 683 882 613 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2023 2022 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 135 113 +19,5 PAPE 116 88 +31,8 Émetteurs provenant de la TSXV 12 16 -25,0 Financement réuni dans le cadre de PAPE 546 167 369 $ 2 022 698 139 $ -73,0 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 13 327 504 232 $ 17 291 158 341 $ -22,9 Financement supplémentaire réuni 3 310 700 826 $ 2 110 919 458 $ +56,8 Total du financement réuni 17 184 372 427 $ 21 424 775 938 $ -19,8 Nombre total d'opérations de financement 406 431 -5,8 Capitalisation boursière des émissions inscrites 4 157 735 691 511 $ 3 791 683 882 613 $ +9,7

Bourse de croissance TSX **



Décembre 2023 Novembre 2023 Décembre 2022 Émetteurs inscrits 1 902 1 905 1 926 Nouveaux émetteurs inscrits 4 2 6 PAPE 1 1 6 Émetteurs passés à la TSX 1 0 1 Émissions inscrites 1 993 2 001 2 031 Financement réuni dans le cadre de PAPE 350 000 $ 206 675 $ 3 060 600 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 133 484 357 $ 58 791 471 $ 23 593 952 $ Financement supplémentaire réuni 210 793 617 $ 191 824 479 $ 398 690 122 $ Total du financement réuni 344 627 974 $ 250 822 625 $ 425 344 674 $ Nombre total d'opérations de financement 100 88 121 Capitalisation boursière des émissions inscrites 71 003 143 233 $ 67 844 168 126 $ 70 710 029 787 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2023 2022 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 58 105 -44,8 PAPE 32 85 -62,4 Émetteurs passés à la TSX 12 16 -25,0 Financement réuni dans le cadre de PAPE 30 910 782 $ 181 611 426 $ -83,0 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 1 181 679 538 $ 1 412 252 761 $ -16,3 Financement supplémentaire réuni 3 135 794 020 $ 4 338 646 081 $ -27,7 Total du financement réuni 4 348 384 340 $ 5 932 510 268 $ -26,7 Nombre total d'opérations de financement 1 156 1 173 -1,4 Capitalisation boursière des émissions inscrites 71 003 143 233 $ 70 710 029 787 $ +0,4



** Comprend NEX (ne s'applique pas aux nouveaux émetteurs inscrits, aux PAPE et aux financements réunis dans le cadre de PAPE).

(1) Les placements secondaires comprennent les émissions d'actions sur le capital autorisé et les reclassements au moyen de prospectus.

Le Groupe TMX souhaite la bienvenue aux nouvelles sociétés inscrites en décembre 2023.

Bourse de Toronto

Nom de l'émetteur Symbole 2028 Investment Grade Bond Trust IGBT.UN Curaleaf Holdings, Inc. CURA Prime Mining Corp. PRYM

Bourse de croissance TSX

Nom de l'émetteur Symbole Cubicfarm Systems Corp. CUB Dryden Gold Corp. DRY Premier American Uranium Inc. PUR Rockmount Capital Corporation RSC.P

