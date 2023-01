Statistiques de financement par actions du Groupe TMX pour décembre 2022

Bourse de Toronto et Bourse de croissance TSX

TORONTO, le 10 janv. 2023 /CNW/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui les résultats de l'activité de financement à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de croissance TSX (TSXV) pour le mois de décembre 2022.

En décembre 2022, la TSX a accueilli 2 nouveaux émetteurs, comparativement à 12 le mois précédent et à 10 en décembre 2021. Les nouvelles inscriptions comptent une société de services financiers et une société minière. Le total du financement réuni en décembre 2022 est en hausse de 521 % par rapport au mois précédent et de 27 % par rapport à décembre 2021. Le nombre total d'opérations de financement en décembre 2022 s'est établi à 25, comparativement à 36 le mois précédent et à 56 en décembre 2021.

En décembre 2022, la TSXV a accueilli 6 nouveaux émetteurs, comparativement à 8 le mois précédent et à 14 en décembre 2021. Les nouvelles inscriptions concernent toutes des sociétés issues du programme des sociétés de capital de démarrage. Le total du financement réuni en décembre 2022 est en hausse de 10 % par rapport au mois précédent, mais en baisse de 53 % par rapport à décembre 2021. Le nombre total d'opérations de financement en décembre 2022 s'est établi à 121, comparativement à 104 le mois précédent et à 165 en décembre 2021.

Bourse de Toronto



Décembre 2022 Novembre 2022 Décembre 2021 Émetteurs inscrits 1 791 1 797 1 749 Nouveaux émetteurs inscrits 2 12 9 PAPE 0 11 5 Émetteurs provenant de la TSXV 1 0 4 Émissions inscrites 2 467 2 475 2 425 Financement réuni dans le cadre de PAPE 0 $ 40 864 900 $ 67 250 050 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 3 146 404 140 $ 468 971 131 $ 1 247 278 543 $ Financement supplémentaire réuni 42 290 913 $ 3 747 102 $ 1 190 475 684 $ Total du financement réuni 3 188 695 053 $ 513 583 133 $ 2 505 004 277 $ Nombre total d'opérations de financement 25 36 56 Capitalisation boursière des émissions inscrites 3 791 683 882 613 $ 4 029 692 989 027 $ 4 223 871 393 563 $



Cumul depuis le début de l'exercice



2022 2021 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 113 213 -46,9 PAPE 88 157 -43,9 Émetteurs provenant de la TSXV 16 36 -55,6 Financement réuni dans le cadre de PAPE 2 022 698 139 $ 10 487 796 183 $ -80,7 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 17 291 158 341 $ 28 374 208 875 $ -39,1 Financement supplémentaire réuni 2 110 919 458 $ 7 054 778 977 $ -70,1 Total du financement réuni 21 424 775 938 $ 45 916 784 035 $ -53,3 Nombre total d'opérations de financement 431 641 -32,8 Capitalisation boursière des émissions inscrites 3 791 683 882 613 $ 4 223 871 393 563 $ -10,2



Bourse de croissance TSX **



Décembre 2022 Novembre 2022 Décembre 2021 Émetteurs inscrits 1 926 1 926 1 892 Nouveaux émetteurs inscrits 6 8 14 PAPE 6 5 13 Émetteurs passés à la TSX 1 0 4 Émissions inscrites 2 031 2 032 2 000 Financement réuni dans le cadre de PAPE 3 060 600 $ 1 578 647 $ 10 012 922 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 23 593 952 $ 100 860 935 $ 235 851 660 $ Financement supplémentaire réuni 398 690 122 $ 283 037 032 $ 665 389 223 $ Total du financement réuni 425 344 674 $ 385 476 614 $ 911 253 805 $ Nombre total d'opérations de financement 121 104 165 Capitalisation boursière des émissions inscrites 70 710 029 787 $ 72 487 835 668 $ 102 467 123 398 $



Cumul depuis le début de l'exercice



2022 2021 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 105 147 -28,6 PAPE 85 101 -15,8 Émetteurs passés à la TSX 16 36 -55,6 Financement réuni dans le cadre de PAPE 181 611 426 $ 269 665 407 $ -32,7 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 1 412 252 761 $ 3 621 917 540 $ -61,0 Financement supplémentaire réuni 4 338 646 081 $ 7 138 371 483 $ -39,2 Total du financement réuni 5 932 510 268 $ 11 029 954 430 $ -46,2 Nombre total d'opérations de financement 1 173 1 684 -30,3 Capitalisation boursière des émissions inscrites 70 710 029 787 $ 102 467 123 398 $ -31,0

** Comprend NEX (ne s'applique pas aux nouveaux émetteurs inscrits, aux PAPE et aux financements réunis dans le cadre de PAPE). (1) Les placements secondaires comprennent les émissions d'actions sur le capital autorisé et les reclassements au moyen de prospectus.



Le Groupe TMX ne garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information présentée. Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement, et vous acceptez de ne pas vous y fier à des fins de négociation ou d'activités d'affaires ou de nature financière. En utilisant le présent communiqué, vous reconnaissez expressément que le Groupe TMX ne peut être tenu responsable des erreurs ou des inexactitudes qu'il pourrait contenir.

Le Groupe TMX souhaite la bienvenue aux nouvelles sociétés inscrites en décembre 2022.

Bourse de Toronto

Nom de l'émetteur Symbole Brookfield Asset Management Ltd. NBAM Rupert Resources Ltd. RUP

Bourse de croissance TSX

Nom de l'émetteur Symbole Adagio Capital Inc. ADC.P Auka Capital Corp. AUK.P Celestial Acquisition Corp. CES.P Chicane Capital I Corp. CCIC.P M3 Capital Corp. MCT.P Victory Opportunities 1 Corp. VOC.P

