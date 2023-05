Bourse de Toronto et Bourse de croissance TSX

TORONTO, le 8 mai 2023 /CNW/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui les résultats de l'activité de financement à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de croissance TSX (TSXV) pour le mois d'avril 2023.

En avril 2023, la TSX a accueilli neuf nouveaux émetteurs, comparativement à deux le mois précédent et à six en avril 2022. Les nouvelles inscriptions sont toutes des fonds négociés en bourse. Le total du financement réuni en avril 2023 est en baisse de 51 % par rapport au mois précédent et en baisse de 59 % par rapport à avril 2022. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en avril 2023 s'est établi à 21, comparativement à 30 le mois précédent et à 36 en avril 2022.

En avril 2023, la TSXV a accueilli trois nouveaux émetteurs, comparativement à sept le mois précédent et à 15 en avril 2022. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte une société issue du programme des sociétés de capital de démarrage, une société du secteur des produits et services destinés aux consommateurs et une société du secteur minier. Le total du financement réuni en avril 2023 est en baisse de 1 % par rapport au mois précédent et en baisse de 58 % par rapport à avril 2022. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en avril 2023 s'est établi à 77, comparativement à 106 le mois précédent et à 131 en avril 2022.

Bourse de Toronto



Avril 2023 Mars 2023 Avril 2022 Émetteurs inscrits 1 788 1 798 1 775 Nouveaux émetteurs inscrits 9 2 6 PAPE 9 1 2 Émetteurs provenant de la TSXV 0 1 3 Émissions inscrites 2 460 2 475 2 467 Financement réuni dans le cadre de PAPE 82 812 133 $ 150 008 000 $ 144 635 000 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 124 106 309 $ 815 693 092 $ 927 517 186 $ Financement supplémentaire réuni 348 789 810 $ 166 000 000 $ 296 714 517 $ Total du financement réuni 555 708 252 $ 1 131 701 092 $ 1 368 866 703 $ Nombre total d'opérations de financement 21 30 36 Capitalisation boursière des émissions inscrites 4 091 870 982 904 $ 4 021 633 630 681 $ 4 137 719 353 036 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2023 2022 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 40 50 -20,0 PAPE 35 36 -2,8 Émetteurs provenant de la TSXV 4 9 -55,6 Financement réuni dans le cadre de PAPE 342 831 174 $ 492 858 297 $ -30,4 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 1 543 831 306 $ 7 137 489 370 $ -78,4 Financement supplémentaire réuni 616 289 810 $ 1 587 635 200 $ -61,2 Total du financement réuni 2 502 952 290 $ 9 217 982 867 $ -72,8 Nombre total d'opérations de financement 125 191 -34,6 Capitalisation boursière des émissions inscrites 4 091 870 982 904 $ 4 137 719 353 036 $ -1,1

Bourse de croissance TSX **



Avril 2023 Mars 2023 Avril 2022 Émetteurs inscrits 1 912 1 916 1 903 Nouveaux émetteurs inscrits 3 7 15 PAPE 1 4 12 Émetteurs passés à la TSX 0 1 3 Émissions inscrites 2 015 2 020 2 017 Financement réuni dans le cadre de PAPE 312 900 $ 1 960 050 $ 16 783 423 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 98 080 856 $ 103 428 032 $ 355 160 240 $ Financement supplémentaire réuni 310 455 991 $ 307 630 696 $ 599 703 690 $ Total du financement réuni 408 849 747 $ 413 018 778 $ 971 647 353 $ Nombre total d'opérations de financement 77 106 131 Capitalisation boursière des émissions inscrites 77 101 600 843 $ 77 986 051 312 $ 91 701 846 628 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2023 2022 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 18 49 -63,3 PAPE 12 39 -69,2 Émetteurs passés à la TSX 4 9 -55,6 Financement réuni dans le cadre de PAPE 5 883 900 $ 112 529 203 $ -94,8 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 515 448 406 $ 660 552 478 $ -22,0 Financement supplémentaire réuni 1 138 954 461 $ 1 958 693 110 $ -41,9 Total du financement réuni 1 660 286 767 $ 2 731 774 791 $ -39,2 Nombre total d'opérations de financement 413 451 -8,4 Capitalisation boursière des émissions inscrites 77 101 600 843 $ 91 701 846 628 $ -15,9

** Comprend NEX (ne s'applique pas aux nouveaux émetteurs inscrits, aux PAPE et aux financements réunis dans le cadre de PAPE).

(1) Les placements secondaires comprennent les émissions d'actions sur le capital autorisé et les reclassements au moyen de prospectus.

Le Groupe TMX ne garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information présentée. Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement, et vous acceptez de ne pas vous y fier à des fins de négociation ou d'activités d'affaires ou de nature financière. En utilisant le présent communiqué, vous reconnaissez expressément que le Groupe TMX ne peut être tenu responsable des erreurs ou des inexactitudes qu'il pourrait contenir.

Le Groupe TMX souhaite la bienvenue aux nouvelles sociétés inscrites en avril 2023 :

Bourse de Toronto

Nom de l'émetteur Symbole FNB indiciel équipondéré - banques canadiennes Hamilton HEB FNB Harvest diversifié de revenu d'actions HRIF FNB Harvest de revenu Voyages et loisirs TRVI FNB Horizons Bons du Trésor 0 à 3 mois CBIL FNB Horizons Bons du Trésor américain 0 à 3 mois UBIL.U Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose MNU.U FNB à gestion active couvert en dollars canadiens de dividendes bonifiés américains TD TUEX FNB indiciel de dividendes de banques canadiennes TD TBNK FNB indiciel couvert en dollars canadiens de chefs de file mondiaux des technologies TD TECX

Bourse de croissance TSX

Nom de l'émetteur Symbole FG Acquisition Corp. FIVD.P DAVIDsTEA Inc. DTEA Southgobi Resources Ltd. SGQ

