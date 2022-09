Bourse de Toronto et Bourse de croissance TSX

TORONTO, le 12 sept. 2022 /CNW/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui les résultats de l'activité de financement à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de croissance TSX (TSXV) pour le mois d'août 2022.

En août 2022, la TSXV a accueilli quatre nouveaux émetteurs, comparativement à quatre le mois précédent et 10 en août 2021. Les nouvelles inscriptions à la cote comptent trois fonds négociés en bourse et une société de produits et services destinés à l'industrie. Le total du financement réuni en août 2022 est en hausse de 379 % par rapport au mois précédent et de 64 % par rapport à août 2021. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en août 2022 s'est établi à 32, comparativement à 11 le mois précédent et à 33 en août 2021.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le nombre d'opérations facturées par la TSX, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.tmx.com/resource/en/440

En août 2022, la TSXV a accueilli 10 nouveaux émetteurs, comparativement à six le mois précédent et à 13 en août 2021. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte cinq sociétés issues du programme des sociétés de capital de démarrage, quatre sociétés minières et une société du secteur des sciences de la vie. Le total du financement réuni en août 2022 est en hausse de 46 % par rapport au mois précédent et est en baisse de 56 % par rapport à août 2021. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en août 2022 s'est établi à 87, comparativement à 77 le mois précédent et à 110 en août 2021.

Les statistiques de négociation consolidées du Groupe TMX pour août 2022 sont affichées au www.tmx.com .

Bourse de Toronto



Août 2022 Juillet 2022 Août 2021 Émetteurs inscrits 1 772 1 775 1 718 Nouveaux émetteurs inscrits 4 4 10 PAPE 3 1 10 Émetteurs provenant de la TSXV 1 2 0 Émissions inscrites 2 449 2 452 2 381 Financement réuni dans le cadre de PAPE 9 769 025 $ 1 000 000 $ 182 268 500 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 3 106 203 922 $ 683 315 025 $ 1 750 038 793 $ Financement supplémentaire réuni 159 111 947 $ 0 $ 67 840 000 $ Total du financement réuni 3 275 084 894 $ 684 315 025 $ 2 000 147 293 $ Nombre total d'opérations de financement 32 11 33 Capitalisation boursière des émissions inscrites 3 828 335 152 382 $ 3 891 999 952 913 $ 4 076 809 480 150 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2022 2021 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 74 156 -52,6 PAPE 53 117 -54.7 Émetteurs provenant de la TSXV 14 23 -39,1 Financement réuni dans le cadre de PAPE 1 898 748 823 $ 7 462 818 371 $ -74,6 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 11 851 848 868 $ 20 490 258 483 $ -42,2 Financement supplémentaire réuni 2 015 754 243 $ 4 355 590 247 $ -53,7 Total du financement réuni 15 766 351 934 $ 32 308 667 101 $ -51,2 Nombre total d'opérations de financement 307 453 -32,2 Capitalisation boursière des émissions inscrites 3 828 335 152 382 $ 4 076 809 480 150 $ -6,1

Bourse de croissance TSX **



Août 2022 Juillet 2022 Août 2021 Émetteurs inscrits 1 924 1 917 1 897 Nouveaux émetteurs inscrits 10 6 13 PAPE 8 5 12 Émetteurs passés à la TSX 1 2 0 Émissions inscrites 2 033 2 027 2 006 Financement réuni dans le cadre de PAPE 3 709 600 $ 41 526 075 $ 6 147 000 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 102 410 574 $ 44 887 431 $ 637 078 672 $ Financement supplémentaire réuni 332 606 664 $ 214 713 548 $ 359 256 462 $ Total du financement réuni 438 726 838 $ 301 127 054 $ 1 002 482 134 $ Nombre total d'opérations de financement 87 77 110 Capitalisation boursière des émissions inscrites 74 871 163 027 $ 74 349 902 913 $ 98 309 913 935 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2022 2021 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 87 94 -7,4 PAPE 70 64 +9,4 Émetteurs passés à la TSX 14 23 -39,1 Financement réuni dans le cadre de PAPE 176 050 129 $ 181 159 818 $ -2,8 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 1 038 204 824 $ 2 851 116 134 $ -63,6 Financement supplémentaire réuni 3 290 064 679 $ 5 055 203 751 $ -34,9 Total du financement réuni 4 504 319 632 $ 8 087 479 703 $ -44,3 Nombre total d'opérations de financement 802 1 191 -32,7 Capitalisation boursière des émissions inscrites 74 871 163 027 $ 98 309 913 935 $ -23,8



** Comprend NEX (ne s'applique pas aux nouveaux émetteurs inscrits, aux PAPE et aux financements réunis dans le cadre de PAPE).





(1) Les placements secondaires comprennent les émissions d'actions sur le capital autorisé et les reclassements au moyen de prospectus.





Le Groupe TMX ne garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information présentée. Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement, et vous acceptez de ne pas vous y fier à des fins de négociation ou d'activités d'affaires ou de nature financière. En utilisant le présent communiqué, vous reconnaissez expressément que le Groupe TMX ne peut être tenu responsable des erreurs ou des inexactitudes qu'il pourrait contenir.

Le Groupe TMX souhaite la bienvenue aux nouvelles sociétés inscrites en août 2022 :

Bourse de Toronto

Nom de l'émetteur Symbole FNB Horizons Indice des services publics canadiens à dividendes élevés UTIL FNB indiciel de crédits carbone mondiaux TD TCBN Titanium Transportation Group Inc. TTNM US High Interest Savings Account Fund HISU.U

Bourse de croissance TSX

Nom de l'émetteur Symbole Colossus Resources Corp. CLUS Dinero Ventures Ltd. DNO Field Trip Health & Wellness Ltd. FTHW Gravitas III Capital Corp. TRIG.P Hydaway Ventures Corp. HIDE.P Nican Limited NICN Quri-Mayu Developments Ltd. QURI Ronin Ventures Corp. RVC.P Searchlight Innovations Inc. SLX.P Torchlight Innovations Inc. TLX.P

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques appuyant le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto , la Bourse de croissance TSX , la Bourse Alpha TSX , La Caisse canadienne de dépôt de valeurs , la Bourse de Montréal , la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés et Trayport , qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres, Singapour et Vienne. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com . Suivez le Groupe TMX sur Twitter : @TMXGroup .

