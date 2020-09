Bourse de Toronto et Bourse de croissance TSX

TORONTO, le 4 sept. 2020 /CNW/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui les résultats de l'activité de financement à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de croissance TSX (TSXV) pour le mois d'août 2020.

En août 2020, la TSX a accueilli 14 nouveaux émetteurs, comparativement à 10 le mois précédent et à 9 en août 2019. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte neuf fonds négociés en bourse, une société d'investissement à capital fixe, deux sociétés minières, une société du secteur des sciences de la vie et une société d'acquisition à vocation spécifique. Le total du financement réuni en août 2020 est en baisse de 53 % par rapport au mois précédent et de 35 % par rapport à août 2019. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en août 2020 s'est établi à 49, comparativement à 34 le mois précédent et à 47 en août 2019.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le nombre d'opérations facturées à la TSX, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.tmx.com/resource/en/440

En août 2020, la TSXV a accueilli 7 nouveaux émetteurs, comparativement à 4 le mois précédent et 10 en août 2019. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte trois sociétés issues du programme des sociétés de capital de démarrage et quatre sociétés minières. Le total du financement réuni en août 2020 est en hausse de 51 % par rapport au mois précédent et de 77 % par rapport à août 2019. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en août 2020 s'est établi à 198, comparativement à 211 le mois précédent et à 125 en août 2019.

Les statistiques de négociation consolidées du Groupe TMX pour août 2020 sont affichées au www.tmx.com.

Bourse de Toronto



Août 2020 Juillet 2020 Août 2019 Émetteurs inscrits 1 622 1 617 1 569 Nouveaux émetteurs inscrits 14 10 9 PAPE 11 5 5 Émetteurs provenant de la TSXV 3 3 3 Émissions inscrites 2 285 2 273 2 215 Financement réuni dans le cadre de PAPE 385 952 000 $ 244 640 000 $ 470 385 000 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 1 007 198 259 $ 2 247 934 732 $ 1 252 677 681 $ Financement supplémentaire 86 250 000 $ 671 063 900 $ 540 915 418 $ Total du financement réuni 1 479 400 259 $ 3 163 638 632 $ 2 263 978 099 $ Nombre total d'opérations de financement 49 34 47 Capitalisation boursière des émissions inscrites 3 143 163 790 511 $ 3 072 938 995 842 $ 3 059 755 023 680 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2020 2019 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 115 93 +23,7 PAPE 95 74 +28,4 Émetteurs provenant de la TSXV 13 15 -13,3 Financement réuni dans le cadre de PAPE 4 003 783 667 $ 1 135 564 310 $ +252,6 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 14 045 131 166 $ 12 654 628 594 $ +11,0 Financement supplémentaire 1 671 178 968 $ 4 261 774 931 $ -60,8 Total du financement réuni 19 720 093 801 $ 18 051 967 835 $ +9,2 Nombre total d'opérations de financement 355 339 +4,7 Capitalisation boursière des émissions inscrites 3 143 163 790 511 $ 3 059 755 023 680 $ +2,7

Bourse de croissance TSX **



Août 2020 Juillet 2020 Août 2019 Émetteurs inscrits 1 918 1 918 1 944 Nouveaux émetteurs inscrits 7 4 10 PAPE 5 2 9 Émetteurs passés à la TSX 3 3 3 Émissions inscrites 2 000 2 000 2 030 Financement réuni dans le cadre de PAPE 38 866 090 $ 400 000 $ 6 894 900 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 272 221 332 $ 158 426 543 $ 168 232 515 $ Financement supplémentaire 716 629 584 $ 520 984 787 $ 407 073 592 $ Total du financement réuni 1 027 717 006 $ 679 811 330 $ 582 201 007 $ Nombre total d'opérations de financement 198 211 125 Capitalisation boursière des émissions inscrites 62 025 173 158 $ 58 801 959 705 $ 46 382 883 179 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2020 2019 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 36 63 -42,9 PAPE 24 54 -55,6 Émetteurs passés à la TSX 13 15 -13,3 Financement réuni dans le cadre de PAPE 95 746 480 $ 45 711 709 $ +109,5 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 1 005 438 943 $ 712 600 734 $ +41,1 Financement supplémentaire 2 761 496 413 $ 1 962 413 343 $ +40,7 Total du financement réuni 3 862 681 836 $ 2 720 725 786 $ +42,0 Nombre total d'opérations de financement 1 124 907 +23,9 Capitalisation boursière des émissions inscrites 62 025 173 158 $ 46 382 883 179 $ +33,7



** Comprend NEX (ne s'applique pas aux nouveaux émetteurs inscrits, aux PAPE et aux financements réunis dans le cadre de PAPE).



(1) Les placements secondaires comprennent les émissions d'actions sur le capital autorisé et les reclassements au moyen de prospectus.



Le Groupe TMX ne garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information présentée. Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement, et vous acceptez de ne pas vous y fier à des fins de négociation ou d'activités d'affaires ou de nature financière. En utilisant le présent communiqué, vous reconnaissez expressément que le Groupe TMX ne peut être tenu responsable des erreurs ou des inexactitudes qu'il pourrait contenir.

Le Groupe TMX souhaite la bienvenue aux nouvelles sociétés inscrites en août 2020 :

Bourse de Toronto

Nom de l'émetteur Symbole FNB Marchés boursiers ciblés Guardian GDEP FNB Rendement supérieur ciblé Guardian GDPY FNB FPI mondiaux Guardian i3 GIGR FNB Croissance mondiale de qualité Guardian i3 GIQG FNB Croissance américaine de qualité Guardian i3 GIQU FNB Horizons Indice d'actions de marchés émergents HXEM NextPoint Acquisition Corp. NAC.V New Pacific Metals Corp. NUAG Fonds de dividendes durables des secteurs de l'innovation et des soins de santé SIH.UN Skeena Resources Ltd. SKE Tetra Bio-Pharma Inc. TBP Portefeuille FNB En un clic TD - audacieux TOCA Portefeuille FNB En un clic TD - conservateur TOCC PortefeuilleFNB En un clic TD - modéré (TOCM) TOCM

Bourse de croissance TSX

Nom de l'émetteur Symbole Capitan Mining Inc. CAPT GHP Noetic Science-Psychedelic Pharma Inc. PSYF.P New Found Gold Corp. NFG Ridgeline Minerals Corp. RDG Spartan Acquisition Corp. VDKA.P Sun Peak Metals Corp. PEAK Valencia Capital Inc. VAL.P

