Statistiques de financement par actions du Groupe TMX pour août 2019

TORONTO, le 9 sept. 2019 /CNW/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui les résultats de l'activité de financement à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de croissance TSX (TSXV) pour le mois d'août 2019.

En août 2019, la TSX a accueilli neuf nouveaux émetteurs, un nombre inchangé par rapport au mois précédent et qui s'élevait à six en août 2018. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte cinq fonds négociés en bourse (FNB), une société du secteur des sciences de la vie, une société minière, une société de produits de consommation et une société d'acquisition à vocation spécifique. Le total du financement réuni en août 2019 a augmenté de 27 % par rapport au mois précédent et de 190 % par rapport à août 2018. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en août 2019 s'est établi à 47, comparativement à 38 le mois précédent et à 26 en août 2018.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le nombre d'opérations facturées à la TSX, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.tmx.com/resource/en/440

En août 2019, la TSXV a accueilli 10 nouveaux émetteurs, un nombre inchangé par rapport au mois précédent et qui s'élevait à 8 en août 2018. Les nouvelles inscriptions à la cote comptent huit sociétés issues du programme des sociétés de capital de démarrage et deux sociétés minières. Le total du financement réuni en août 2019 a augmenté de 128 % par rapport au mois précédent et de 74 % par rapport à août 2018. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en août 2019 s'est établi à 125, comparativement à 109 le mois précédent et à 116 en août 2018.

Les statistiques de négociation consolidées du Groupe TMX pour août 2019 sont affichées au www.tmx.com.

Bourse de Toronto



Août 2019 Juillet 2019 Août 2018 Émetteurs inscrits 1 569 1 566 1 518 Nouveaux émetteurs inscrits 9 9 6 Premiers appels publics à l'épargne

(PAPE) 5 7 6 Émetteurs provenant de la Bourse de

croissance TSX 3 1 0 Émissions inscrites 2 215 2 207 2 171 Financement réuni dans le cadre de

PAPE 470 385 000 $ 13 000 000 $ 27 500 030 $ Financement réuni dans le cadre de

placements secondaires 1 252 677 681 $ 1 655 035 591 $ 456 330 928 $ Financement supplémentaire 540 915 418 $ 110 000 000 $ 295 559 000 $ Total du financement réuni 2 263 978 099 $ 1 778 035 591 $ 779 389 958 $ Nombre total d'opérations de

financement 47 38 26 Capitalisation boursière des émissions

inscrites 3 059 755 023 680 $ 3 054 446 603 206 $ 2 992 324 225 799 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2019 2018 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 93 87 +6,9 Premiers appels publics à l'épargne

(PAPE) 74 74 s.o. Émetteurs provenant de la Bourse de

croissance TSX 15 9 +66,7 Financement réuni dans le cadre de

PAPE 1 135 564 310 $ 2 293 468 863 $ -50,5 Financement réuni dans le cadre de

placements secondaires 12 654 628 594 $ 12 428 669 563 $ +1,8 Financement supplémentaire 4 261 774 931 $ 6 373 340 167 $ -33,1 Total du financement réuni 18 051 967 835 $ 21 095 478 593 $ -14,4 Nombre total d'opérations de

financement 339 355 -4,5 Capitalisation boursière des émissions

inscrites 3 059 755 023 680 $ 2 992 324 225 799 $ +2,3

Bourse de croissance TSX **



Août 2019 Juillet 2019 Août 2018 Émetteurs inscrits 1 944 1 947 1 971 Nouveaux émetteurs inscrits 10 10 8 Premiers appels publics à l'épargne (PAPE) 9 6 6 Émetteurs passés à la Bourse de Toronto 3 1 0 Émissions inscrites 2 030 2 031 2 057 Financement réuni dans le cadre de PAPE 6 894 900 $ 2 075 020 $ 20 681 292 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 168 232 515 $ 46 772 057 $ 103 780 998 $ Financement supplémentaire 407 073 592 $ 206 884 202 $ 210 139 208 $ Total du financement réuni 582 201 007 $ 255 731 279 $ 334 601 498 $ Nombre total d'opérations de financement 125 109 116 Capitalisation boursière des émissions inscrites* 46 382 883 179 $ 47 982 539 739 $ 52 362 998 252 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2019 2018 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 63 84 -25,0 Premiers appels publics à l'épargne

(PAPE) 54 59 -8,5 Émetteurs passés à la Bourse de

Toronto 15 9 +66,7 Financement réuni dans le cadre de

PAPE 45 711 709 $ 44 880 012 $ +1,9 Financement réuni dans le cadre de

placements secondaires (1) 712 600 734 $ 1 659 575 890 $ -57,1 Financement supplémentaire 1 962 413 343 $ 3 616 266 801 $ -45,7 Total du financement réuni 2 720 725 786 $ 5 320 722 703 $ -48,9 Nombre total d'opérations de

financement 907 1 089 -16,7 Capitalisation boursière des émissions

inscrites* 46 382 883 179 $ 52 362 998 252 $ -11,4

* Depuis juillet 2018, le calcul de la capitalisation boursière pour les titres inscrits à la Bourse de croissance TSX inclut les titres entiercés. En conséquence, veuillez noter que les chiffres pour les périodes comparatives ont été recalculés. ** Comprend NEX (ne s'applique pas aux nouveaux émetteurs inscrits, aux PAPE et au financement réuni dans le cadre de PAPE).



(1) Les placements secondaires comprennent les émissions d'actions sur le capital autorisé et les reclassements au moyen de prospectus.

Le Groupe TMX ne garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information présentée. Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement, et vous acceptez de ne pas vous y fier à des fins de négociation ou d'activités d'affaires ou de nature financière. En utilisant le présent communiqué, vous reconnaissez expressément que le Groupe TMX ne peut être tenu responsable des erreurs ou des inexactitudes qu'il pourrait contenir.

Le Groupe TMX souhaite la bienvenue aux nouvelles sociétés inscrites en août 2019 :

Bourse de Toronto

Nom de l'émetteur Symbole Bespoke Capital Acquisition Corp. BC.V CI First Asset Global Asset Allocation ETF CGAA Fire & Flower Holdings Corp. FAF First Trust Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF AUGB.F iShares Core Income Balanced ETF Portfolio XINC iShares Core Equity ETF Portfolio XEQT iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio XCNS Organigram Holdings Inc. OGI SilverCrest Metals Inc. SIL

Bourse de croissance TSX

Nom de l'émetteur Symbole AAJ Capital 2 Corp. AAJC.P Abigail Capital Corporation ACC.P Conscience Capital Inc. DGTL.P LL One Inc. LLO.P MJ Innovation Capital Corp. MSMJ.P NGEX Minerals Ltd. NGEX Northway Resources Corp. NTW PKS Capital Corp. PKS.P Roosevelt Capital Group Inc. ROSV.P Sun Residential Real Estate Investment Trust Units SRES.P

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques appuyant le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX, La Caisse canadienne de dépôt de valeurs, la Bourse de Montréal, la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés et Trayport, qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres et Singapour. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com. Suivez le Groupe TMX sur Twitter : @TMXGroup.

