Statistiques de chasse 2023 - Québec dévoile les statistiques de chasse à l'orignal pour la saison 2023

QUÉBEC, le 24 janv. 2024 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs publie les statistiques de chasse concernant les orignaux pour la saison de chasse 2023. Une moins grande récolte que celles des années permissives (récolte de mâles, femelles et veaux permise) antérieures est constatée. Cela s'explique par les modifications réglementaires apportées pour la conservation du cheptel des zones 2 et 27, sans quoi, la récolte 2023 aurait été comparable à celle de 2021.

Bilan général :

Plus de 22 600 orignaux ont été récoltés dans l'ensemble du Québec durant la dernière saison de chasse (12 959 mâles, 7 339 femelles et 2 362 veaux). Une récolte de 25 264 orignaux avait été enregistrée en 2021, soit l'année permissive précédente, dont 2 128 femelles dans la zone 2 et 443 dans la zone 27.

L'orignal demeure l'espèce de gros gibier la plus populaire auprès des chasseurs, avec environ 170 500 permis vendus, dont 2 504 à des non-résidents.

Au niveau provincial, le succès de chasse au mâle adulte, qui est le meilleur indicateur de la tendance des populations, est de 7,6 % en 2023, ou 15,2 % pour un groupe de deux chasseurs. Le succès de chasse au mâle adulte de 2023 est comparable à la moyenne des cinq dernières années permissives (7,8 %). Le temps exceptionnellement chaud observé cet automne pourrait avoir réduit les chances d'observer un orignal pour certains chasseurs. En effet, l'orignal est reconnu pour réduire ses déplacements, pour fréquenter des habitats plus denses et pour adopter un rythme d'activités plus nocturne lorsque la température ambiante est relativement chaude.

En considérant une échelle temporelle plus grande, les indicateurs de suivi des populations laissent supposer qu'à l'échelle du Québec, le cheptel d'orignaux est relativement stable.

Les zones de chasse 1 et 29 sont celles où le succès de chasse total est le plus élevé, soit respectivement 21 % et 16,6 %, ou 42 % et 33,2 % pour un groupe de deux chasseurs.

Pour consulter l'ensemble des données par zone de chasse pour l'orignal.

Il est possible de consulter les données sur le cerf de Virginie, l'orignal, le dindon sauvage et l'ours noir sur la carte interactive de Forêt ouverte.

