OTTAWA, ON, le 27 oct. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, Statistique Canada (StatCan) et la Fédération des municipalités canadiennes (FMC) annoncent le lancement d'une collaboration visant à mieux tirer parti du pouvoir des données fiables et à jour pour renforcer l'autonomie des collectivités et enrichir la vie quotidienne des Canadiens.

Les municipalités du Canada fournissent bon nombre des services essentiels dont les Canadiens ont besoin pour vivre, travailler et se divertir. La pandémie de COVID-19 a mis en évidence le besoin essentiel pour tous les ordres de gouvernement de travailler en plus étroite collaboration pour assurer une utilisation responsable des données sur les conditions économiques locales, les répercussions socioéconomiques et sanitaires et d'autres indicateurs clés afin de répondre aux besoins de collectivités diverses, des grandes villes urbanisées aux petits centres ruraux ou agricoles.

Grâce aux bases solides et aux bonnes relations que les deux organisations entretiennent avec les municipalités partout au Canada, Statistique Canada et la Fédération des municipalités canadiennes continueront de chercher de nouvelles façons de générer des résultats réels pour les Canadiens et de prendre appui sur des collaborations telles que l'Enquête canadienne sur le logement et l'Enquête sur les infrastructures publiques essentielles.

En tirant parti de notre expertise combinée ainsi que de nos pratiques de consultation et de mobilisation de longue date, nos efforts de collaboration permettront de cerner les possibilités de combler d'importantes lacunes statistiques à l'échelle municipale.

Cette collaboration novatrice vise à améliorer la sensibilisation et l'utilisation des données de Statistique Canada par les administrations locales et à renforcer la littératie des données. Elle aidera l'organisme à mieux comprendre les priorités et les enjeux locaux et à cerner de nouvelles possibilités liées aux données qui répondent mieux aux besoins des Canadiens en matière de renseignements statistiques dans leurs collectivités.

« Statistique Canada est fier de prendre appui sur une solide base de collaboration avec la FCM et ses membres pour aider à mieux comprendre les besoins des collectivités d'un océan à l'autre. Alors que nous travaillons tous pour faire face aux répercussions sociales et économiques de la COVID-19, il est plus important que jamais de chercher collectivement des solutions fondées sur des données qui fonctionnent pour les familles, les entreprises et les collectivités diversifiées. Alors que nous nous préparons pour le Recensement de 2021, nous remercions tous les Canadiens qui ont fait confiance à Statistique Canada au cours des 100 dernières années, pour raconter leurs histoires uniques et saisir le portrait diversifié et changeant de notre nation à mesure qu'elle grandit et évolue à l'échelon des quartiers et des collectivités. »

Anil Arora, statisticien en chef du Canada

« En tant qu'ordre de gouvernement le plus proche de la vie quotidienne des Canadiens, les municipalités comptent sur de bonnes données fiables pour prendre des décisions et élaborer des politiques qui amélioreront concrètement les collectivités. Le partenariat entre la FCM et Statistique Canada permettra aux municipalités de mieux connaître les données de StatCan et d'y avoir accès, et renforcera la collecte et l'utilisation des données locales, ce qui se traduira par de meilleurs résultats pour les Canadiens. »

Carole Saab, chef de la direction, Fédération canadienne des municipalités

