Stages de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant - Catherine Gibeau, de la région de Québec, découvre les coulisses de l'Assemblée nationale

QUÉBEC, le 29 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Originaire de la région de Québec, Catherine Gibeau fait partie de la cohorte 2019-2020 du programme de stages de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant. Ce stage prestigieux permet à cinq stagiaires de découvrir de manière privilégiée les coulisses de l'Assemblée nationale, en plus d'obtenir une bourse d'excellence de 24 000 $.

Commencé en septembre 2019, le stage de Catherine consiste à :

appuyer un député du gouvernement et un député de l'opposition avec qui elle est jumelée en alternance;

participer à une mission exploratoire en Argentine, à analyser différents systèmes parlementaires et à rencontrer divers acteurs de la vie politique;

rédiger un essai sur un sujet lié à la démocratie.

Voici son témoignage : « Le stage de la Fondation représente pour moi une expérience des plus enrichissantes qui nous donne un accès privilégié non seulement à l'envers du décor du travail des élus, mais également aux institutions démocratiques qui façonnent le Québec. De plus, ce qui m'enthousiasme est de me trouver littéralement aspirée dans le tourbillonnement de l'univers de l'Assemblée nationale, d'aller à la rencontre de personnes passionnées qui œuvrent au quotidien à faire progresser le Québec . »

Catherine partage cette expérience unique avec quatre stagiaires : Annie-Pier Bacon de Trois-Rivières, Jean-Christophe Anderson de Saint-Nicolas, Anne-Catherine Vadnais de Québec et Anne-Sophie Robitaille de Québec.

Appel de candidatures 2020-2021

Un appel de candidatures est en cours en vue de sélectionner les cinq personnes qui auront la chance de vivre une expérience similaire dès l'automne 2020. La Fondation recherche des étudiants ou jeunes diplômés, qui se démarquent par la qualité de leur dossier scolaire, leur intérêt envers les institutions démocratiques et leur engagement dans la communauté.

Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature d'ici le 15 février 2020. L'information sur le stage et les critères d'admissibilité se trouvent à fondationbonenfant.qc.ca ou sur la page facebook.com/FJCBstages.

