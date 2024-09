MATAGAMI, QC, le 28 sept. 2024 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), en collaboration avec l'Administration régionale Baie-James, est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année au Nord-du-Québec à l'artiste en arts visuels Stacy-Ann Oliver. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui a été remis par Honorine Youmbissi, directrice du soutien aux artistes, aux communautés et à l'action régionale du CALQ, lors d'une cérémonie organisée dans le cadre des Journées de la Culture à la Galerie d'art AU, à Matagami.

L'artiste en arts visuels Stacy-Ann Oliver reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année au Nord-du-Québec © CALQ (Groupe CNW/Conseil des arts et des lettres du Québec)

« Par sa capacité exemplaire à intégrer et à impliquer la communauté jamésienne dans ses différentes œuvres, Stacy-Ann Oliver nous donne la preuve que l'art peut tout à la fois être ludique, nourrir la réflexion et susciter une large et enthousiaste participation. Son engagement constant et varié dans sa collectivité contribue de manière manifeste au dynamisme culturel de toute la région », ont mentionné les membres du jury réunis par le CALQ.

Biographie de Stacy-Ann Oliver

Stacy-Ann Oliver est une artiste visuelle d'origine jamésienne qui vit et travaille à Lebel-sur-Quévillon. Sa pratique repose sur l'exploration du concept de l'habitation et sur la documentation de l'immensité du territoire. L'artiste s'intéresse à la représentation et à l'interprétation du paysage, qu'elle considère non pas comme un objet de contemplation, mais comme un témoin de l'évolution de l'humain et un objet de culture. Son travail prend souvent la forme d'installations où plusieurs médiums (photographie, peinture et sculpture) se côtoient et se confrontent. C'est dans les archives, les anecdotes et les coutumes ainsi que dans les caractéristiques formelles des lieux que l'artiste puise pour créer des œuvres qui oscillent entre le réel et la fiction et qui tissent des liens entre les différentes façons de percevoir et de vivre un lieu.

Stacy-Ann Oliver est détentrice d'un baccalauréat en arts visuels et médiatiques ainsi que d'une maîtrise en arts visuels de l'Université Laval. Depuis 2016, son travail a été présenté dans le cadre de différentes expositions solos et collectives, notamment au Centre Regart, au Centre national d'exposition et chez Occurrence - Espace d'art et d'essai contemporains.

Une capsule vidéo portant sur l'artiste lauréate sera diffusée en cours d'année sur La Fabrique culturelle, la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Depuis 30 ans, le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

L'Administration régionale Baie-James

L'Administration régionale Baie-James agit au bénéfice des Jamésiens pour toute question relative au développement régional. À ce titre, elle est l'interlocutrice privilégiée auprès du gouvernement. Elle soutient la concertation des partenaires et donne des avis au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Également, elle établit des ententes avec les ministères et organismes gouvernementaux impliqués dans le développement régional, en vue d'exercer certains pouvoirs et responsabilités quant à la mise en œuvre de priorités régionales et pour adapter les actions et les programmes gouvernementaux aux particularités régionales.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Depuis 2014, elle fait rayonner les arts et la culture auprès du public en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans.

