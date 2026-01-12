BOISBRIAND, QC , le 12 janv. 2026 /CNW/ - Pour amorcer en grand son 75e anniversaire, St-Hubert réalise une promesse faite à ses fans : l'arrivée officielle de l'Animalerie Édition 75e, élue comme le plus grand des p'tits classiques lors de la campagne ludique Poulectorale, diffusée le printemps dernier.

l’Animalerie Édition 75e (Groupe CNW/Groupe St-Hubert)

Réfléchie comme un clin d'œil à l'univers politique, la Poulectorale proposait un vote populaire permettant aux Québécois de trancher entre trois propositions originales, dont une seule a été retenue et intégrée au menu. Les Québécois devaient trancher entre le Projet Sauciété, qui proposait de boire la célèbre sauce BBQ St-Hubert en format jus, L'Union mélangée, qui combinait les salades de chou crémeuse et traditionnelle, et le Parti Rhinocéros-Girafe-Lion, qui suggérait une Animalerie adaptée aux adultes. C'est cette dernière option qui a remporté la faveur du public.

Une surprise pour le début d'année

Offerte en salle à manger depuis le 6 janvier et pour une durée limitée, l'Animalerie Édition 75e a surpris les amateurs de St-Hubert dès le début de l'année. Ceux-ci ont ainsi pu redécouvrir la célèbre voiturette emblématique dans une version revisitée pour adultes. Pour l'occasion, elle est accompagnée d'une remorque gourmande exclusive comprenant une portion additionnelle de frites et de croquettes, bonifiant l'expérience.

« Depuis 75 ans, St-Hubert évolue pour répondre aux goûts des Québécois et se réinvente sans jamais perdre son essence. Pour marquer cet anniversaire, nous avons choisi d'innover en plaçant nos clients au cœur de la création, en les invitant à imaginer avec nous la prochaine étape. Le résultat : une Animalerie Édition 75e, dont nous sommes profondément fiers, qui illustre notre désir de surprendre nos clients et de continuer à créer des moments rassembleurs, génération après génération », souligne Julie Dionne, vice-présidente sénior restauration.

Une campagne qui joue la carte du spectaculaire

Pour accompagner ce lancement, St-Hubert dévoile une publicité télévisée audacieuse, conçue en collaboration avec l'agence créative LG2. Le concept détourne les codes des publicités automobiles classiques. Il mise sur des plans serrés sur la carrosserie de la remorque, des éclairages dramatiques dignes des campagnes de véhicules grand format et une narration grave et distincte portée par nul autre que Dan Bigras.

Pour pousser l'effet jusqu'au bout, la campagne se conclut sur une signature simple, assumée et percutante : « La remorque. La légende. Miam. »

L'Animalerie Édition 75e fera également une apparition remarquée au Salon de l'auto de Montréal 2026, où St-Hubert, en tant que commanditaire de la Zone famille, promet de surprendre les visiteurs grâce à une présence ludique et inusitée.

Un anniversaire historique pour St-Hubert

Fondée en 1951, St-Hubert est devenue au fil des décennies un véritable symbole québécois, alliant tradition et innovation pour offrir des moments mémorables à des générations de clients. En 2026, St-Hubert célèbre fièrement ses 75 ans d'histoire. Pour souligner cet anniversaire, la marque promet une année riche en surprises, initiatives festives et partenariats exclusifs avec des marques emblématiques. Ces collaborations viendront renforcer l'esprit rassembleur et créatif qui fait la renommée de St-Hubert, tout en offrant aux Québécois des expériences uniques qui marqueront cette célébration historique.

