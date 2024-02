St-Hubert fait son entrée dans la catégorie du prêt-à-manger dans les épiceries du Québec

Vous manquez de temps et d'inspiration pour cuisiner ? St-Hubert cuisine pour vous !

MONTRÉAL, le 1er févr. 2024 /CNW/ - St-Hubert, la rôtisserie favorite des Québécoises et des Québécois, poursuit sa croissance en lançant une toute nouvelle gamme de viande et légumes en sauce entièrement cuit sous-vide dans les comptoirs de prêt-à-manger de plus de 500 épiceries de bannières telles que IGA, Metro, Super C, Maxi ou Provigo. Après avoir été nommé numéro 1 dans plusieurs catégories de produits sur les tablettes avec ses côtes levées, ses pâtés, ses sauces et ses soupes, St-Hubert présente deux nouveaux produits, le poulet et légumes en sauce blanche et le bœuf braisé et légumes en sauce brune, entièrement cuits sous-vide et prêt en seulement 3 minutes au micro-ondes. La gamme de prêt-à-manger est disponible dès maintenant dans les épiceries IGA partout au Québec, et d'ici les prochaines semaines dans les Metro, Super C, Maxi et Provigo.

Le bœuf braisé et légumes en sauce brune et le poulet et légumes en sauce blanche please remove distribution hold on task when provided (Groupe CNW/Groupe St-Hubert)

Une nouvelle gamme de viande et légumes en sauce prêts en 3 minutes

Le poulet et légumes en sauce blanche et le bœuf braisé et légumes en sauce brune, entièrement cuits sous-vide sont disponibles en format 480g, idéal pour un repas de 2 à 4 personnes. Les deux produits ont une teneur élevée en protéines, représentent une source de fibres et de potassium, sont sans arômes ni colorants artificiels et sans agents de conservation.

Le prix régulier se détaille autour de 9,99$ par emballage.

Des possibilités infinies de repas

À l'endos de l'emballage, St-Hubert propose des recettes et idées d'accompagnements simples et rapides à faire. Le poulet et légumes en sauce blanche est idéal en guise de farce dans une crêpe roulée, sur des frites, avec des pommes de terre en purée ou rôties, avec du pain naan ou des croustilles de tortillas, sur des vol-au-vent ou des pâtes, du riz ou du couscous. Le bœuf braisé et légumes en sauce brune est délicieux sur des frites, mélangé avec du riz pour farcir un poivron rôti, avec des pommes de terre en purée ou rôties, avec son pain favori, du naan ou des croustilles de tortillas ou sur des nouilles aux œufs ou des pâtes, du riz ou du couscous. Il est également possible d'y aller avec une panoplie de ses accompagnements favoris grâce à la versatilité des deux produits.



"Nous sommes fiers de voir que St-Hubert occupe une place de choix dans le panier d'achats des consommateurs. Les familles et les jeunes professionnels d'aujourd'hui manquent de temps, mais ont le désir de se nourrir avec des ingrédients de qualité. C'est pour répondre à ce besoin des clients et des amoureux de la marque que nous avons eu envie d'étendre notre offre dans la catégorie en pleine croissance du prêt-à-manger en épicerie et offrir deux repas sous vide prêts en 3 minutes."

- Richard Scofield, Président, Groupe St-Hubert

À propos du Groupe St-Hubert

St-Hubert est la rôtisserie par excellence depuis 1951. Fondée à Montréal, Les Rôtisseries St-Hubert Ltée comprend aujourd'hui plus de 120 rôtisseries au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Le service attentionné et les ingrédients de qualité supérieure ont fait la renommée des plats, qu'ils soient servis dans les restaurants, livrés à la maison par la célèbre flotte de voitures jaunes carboneutre ou cuisinés à la maison avec les produits d'épicerie. Le siège social est situé à Boisbriand et le Groupe St-Hubert compte plus de 6 000 employés auprès des deux divisions : la restauration et la production et la distribution de produits alimentaires. La division St-Hubert Détail produit et distribue plus de 500 produits alimentaires sous diverses marques chez les marchands d'alimentation à travers le Canada. La compagnie s'implique aussi socialement dans les communautés, notamment à travers la Fondation St-Hubert et les nombreuses initiatives écoresponsables. Sa mission : livrer du bonheur!

Une solution repas à teneur élevée en protéines qui plaira à toute la famille.

Avec St-Hubert, les possibilités sont infinies !

Plus d'informations : st-hubert.com

SOURCE Groupe St-Hubert

Renseignements: Relations de presse : Solneige Diaz | 514 449-7219 | [email protected]; Thara Tremblay-Nantel | 514 208-6897 | [email protected]